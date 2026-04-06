ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
5 апреля Юлия уступила Джессике Пегуле в решающем поединке турнира WTA 500 в США
5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева провела дебютный финал на уровне Тура в карьере.
В поединке за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне (США) украинка потерпела поражение от пятой ракетки мира Джессики Пегулы.
Стародубцева проиграла Пегуле со счетом 2:6, 2:6. Это было первое очное противостояние соперниц.
После завершения финала состоялась церемония награждения. Юлия получила утешительный приз, а Джессика – трофей соревнований.
Фото с церемонии награждения после финала WTA 500 в Чарльстон
