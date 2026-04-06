  ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
06 апреля 2026, 01:55 | Обновлено 06 апреля 2026, 02:26
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне

5 апреля Юлия уступила Джессике Пегуле в решающем поединке турнира WTA 500 в США

06 апреля 2026, 01:55 | Обновлено 06 апреля 2026, 02:26
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
WTA. Юлия Стародубцева и Джессика Пегула

5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева провела дебютный финал на уровне Тура в карьере.

В поединке за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне (США) украинка потерпела поражение от пятой ракетки мира Джессики Пегулы.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева проиграла Пегуле со счетом 2:6, 2:6. Это было первое очное противостояние соперниц.

После завершения финала состоялась церемония награждения. Юлия получила утешительный приз, а Джессика – трофей соревнований.

Фото с церемонии награждения после финала WTA 500 в Чарльстон

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
