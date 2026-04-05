Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Финал WTA 500 в Чарльстоне. Видеообзор

5 апреля Юлия Стародубцева потерпела поражение от Джессики Пегулы в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Украинка уступила пятой ракетке мира со счетом 2:6, 2:6. За матч Стародубцева сумела сделать один брейк.

Юлия впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Пегула защитила прошлогодний трофей в Чарльстоне.

🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:2

Видеообзор матча