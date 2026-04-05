  4. Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Финал WTA 500 в Чарльстоне. Видеообзор
05 апреля 2026, 22:13
Смотрите видеообзор финального матча WTA 500 в Чарльстоне

WTA. Юлия Стародубцева

5 апреля Юлия Стародубцева потерпела поражение от Джессики Пегулы в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Украинка уступила пятой ракетке мира со счетом 2:6, 2:6. За матч Стародубцева сумела сделать один брейк.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Юлия впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Пегула защитила прошлогодний трофей в Чарльстоне.

🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:2

Видеообзор матча

По теме:
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Футбол | 05 апреля 2026, 07:10 6
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну

У Ивана Яремчука – проблемы

Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Теннис | 06 апреля 2026, 02:53 0
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне

Томми Пол в трех сетах переиграл Романа Андреса Бурручагу в финале соревнований в США

Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 05.04.2026, 09:54
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Футбол | 05.04.2026, 19:56
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Футбол | 05.04.2026, 09:34
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2026, 02:45 12
Теннис
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Шевченко принял решение по поводу контракта Реброва
Шевченко принял решение по поводу контракта Реброва
04.04.2026, 06:42 11
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
