Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Финал WTA 500 в Чарльстоне. Видеообзор
5 апреля Юлия Стародубцева потерпела поражение от Джессики Пегулы в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Украинка уступила пятой ракетке мира со счетом 2:6, 2:6. За матч Стародубцева сумела сделать один брейк.
Юлия впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Пегула защитила прошлогодний трофей в Чарльстоне.
🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал
Джессика Пегула (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:2
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
