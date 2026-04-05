Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне

05 апреля 2026, 21:32 | Обновлено 05 апреля 2026, 23:34
Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) не сумела завоевать трофей грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В финале украинка в двух сетах разгромино проиграла пятой ракетке мира Джессике Пегуле (США).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:2

Юлия в первой партии повела 2:1, после чего отдала 10 геймов подряд, так и не навязав именитой американке борьбу. В шестом гейме второго сета Стародубцева сделала свой единственный брейк в поединке, отыграв пять матчболов.

Стародубцева впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. До Чарльстона Юлия ни разу не доходила даже до полуфиналов соревнований WTA (250 и выше).

Юлия на пути к финалу прошла Чжан Шуай, Екатерину Горгодзе, Ренатау Сарасуа, Маккартни Кесслер и Мэдисон Киз. Стародуцева в Чарльстоне должна была стартовать с квалификации под первым номером посева, но благодаря снятию Аманды Анисимовой зашла в основу.

С понедельника Стародубцева поднимется на 53-е место в мировом рейтинге WTA и обновит личный рекорд – предыдущим лучшим результатом Юлии была 63-я позиция.

Пегула завоевала 11-й трофей в карьере (четвертый на пятисотнике) и защитила прошлогодний титул в Чарлсьтоне. Для Джессики это второй трофей в сезоне – 21 февраля она стала чемпионкой WTA 1000 в Дубае, в финале одолев Элину Свитолину.

Пегула одержала 24-ю победу в сезоне 2026 года – это лучший показатель в женском Туре.

Результаты Стародубцевой на турнире WTA 500 в Чарльстоне:

  • R1: Юлия Стародубцева – Чжан Шуай – 6:3, 6:0
  • R2: Юлия Стародубцева – Екатерина Горгодзе [LL] – 3:6, 6:1, 6:2
  • R3: Юлия Стародубцева – Рената Сарасуа – 6:1, 6:0
  • 1/4 финала: Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз [5] – 6:1, 6:4
  • Финал: Юлия Стародубцева – Джессика Пегула [1] – 2:6, 2:6

Результаты Пегулы на турнире WTA 500 в Чарльстоне:

  • R2: Джессика Пегула [1] – Юлия Путинцева – 4:6, 6:4, 7:5
  • R3: Джессика Пегула [1] – Элизабетта Коччаретто [14] – 1:6, 6:1, 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [7] – 3:6, 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Джессика Пегула [1] – Ива Йович [4] – 6:4, 5:7, 6:3
  • Финал: Джессика Пегула [1] – Юлия Стародубцева – 6:2, 6:2

Видеообзор финала Пегула – Стародубцева

Фотогалерея матча Пегула – Стародубцева

Як би там не було - а дівчину з Нової Каховки треба поздоровити з її першим фіналом у ВТА-турі! А це Вам - не хухри-мухри!!!
Пегула абсолютно ніколи сама не програє. Навіть Еля дозволяє собі слабкості. Джессіка можна лише переграти за рахунок якісної гри. А Юля вийшла зажата з хромою подачею і величезною кількістю помилок. Але таке буває, особливо коли для тебе це вперше. Величезна шана Юлі за весь шлях, який за нею стоїть,шлях, який вона проходить, і шлях, який вона стовідсотково ще пройде. Такі історії надихають більше ніж просто чемпіони, в яких з дитинства вкладали великі гроші. А перемоги ще будуть, якщо працювати
Хороший турнир,хороший приобретенный опыт. Надеюсь,что это не единственный такой турнир жизни и Юля и дальше будет радовать нас своей игрой.
Зрадофілам і всепропальщикам присвячується!
По перше Джесс від початку налаштувалася на Юлю дуже серйозно, їй не довелося вмикатися на ходу як було проти Путінцевой, Коччаретто чи свинини. Повага з боку суперниці рівня Пегули величезний плюс для Юлі.
По друге та ж Пегула у віці Юлі була ще ніхто і звали її ніяк. Випадково виграла першість ЖЕКу у Вашингтоні та й годі. І тільки у 28 - 29 років почала вигравати щось путяще і на роки застовбила місце в десятці. Так що в Юлі все ще попереду. Місія здійснена.
Кінцівка гри була окрасою матчу. Видіграти три матч-болу у Пегули та й ще на її подачі далеко ні кожна,навіть топ спроможна. Юля програла сама собі-не впоралась із нервами,із значимостю матчу та з авторитетом суперниці. Якби Юля грала у той теніс що з Киз,Пегулі легко не було би. Юля з почином,впевнений,що в тебе буде ще не один фінал.
Не змогла Юля налаштуватися на фінальний матч.За те всі інші матчі на турнірі грала дуже класно,було дуже приємно дивитися,дякую,Юля за хвилини радості!Сподіваюся Юля набула досвіду гри у фіналі й в наступному фіналі ми побачимо від неї гідну,конкурентну гру!Хай щастить!
Всерівно молодчинка.Юлінька, ти довела що ти можеш.Вболівали за тебе ти не розчарувала,так вийшло.Фінал.Вітаємо!!!
Нажаль, боротьби не вийшло. І якби не передостанній гейм з брейком, то взагалі було би дуже сумно за фінал. Але турнір напрочуд чудовий для Юлі, так тримати!
Сподіваюся це не єдиний фінал від Юлі
Попросила Юля у доброї феї гру, як у справжнього топчика. Магії
вистачило на 5 ігор... Наприкінці чи то Юля почала прокидатися, чи то
Пегула відчувши чемпіоншип-поінт трохи булочки розслабила, але ефект
виявився не тривалим.
Яким би не був цей фінал, респект Юлі, що до нього дісталася
Поздравление Юляше🇺🇦 с вторым местом 🥈Чарльстона-500. Это и так был замечательный прорывной турнир, за который мы все её благодарим и желаем ещё более успешных турниров в дальнейшем!
Програла без боротьби, але це досвід. Наступний фінал Юля вже не віддасть
Перегоріла Юлія. Перегоріли і вболівальники, які розраховували на інший результат фінальної гри. Таке буває.
Якщо б стався "бублик", можна було б сказати: "сгоріла в попіл". А так .... ну дуже сильно "перегоріла".
Нормально все. Ви хотіли щоб Юля в Джессіки виграла? Мрії збуваються, але не в цьому випадку.
Важко грати дівчині з окупованої Мордором Нової Каховки у США у фіналі турніру з дочкою американських мільярдерів за величезної підтримки останньої трибунами. Дякуємо, Юля, за гарний теніс на протязі турніру! Успіхів у наступних матчах! Ти показала всім, що ще маєш потенціал.
таке враження що Юля і ненадіялася на перемогу, вийшла пограти в своє задоволення, може і вірно зробила, так як гра показала що це тенісистки різної категорії.
Супер молодець, до поразки претензій, вже стрибнула набагато вище голови!
