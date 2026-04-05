Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей пятисотника
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) не сумела завоевать трофей грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
В финале украинка в двух сетах разгромино проиграла пятой ракетке мира Джессике Пегуле (США).
WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал
Джессика Пегула (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:2
Юлия в первой партии повела 2:1, после чего отдала 10 геймов подряд, так и не навязав именитой американке борьбу. В шестом гейме второго сета Стародубцева сделала свой единственный брейк в поединке, отыграв пять матчболов.
Стародубцева впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. До Чарльстона Юлия ни разу не доходила даже до полуфиналов соревнований WTA (250 и выше).
Юлия на пути к финалу прошла Чжан Шуай, Екатерину Горгодзе, Ренатау Сарасуа, Маккартни Кесслер и Мэдисон Киз. Стародуцева в Чарльстоне должна была стартовать с квалификации под первым номером посева, но благодаря снятию Аманды Анисимовой зашла в основу.
С понедельника Стародубцева поднимется на 53-е место в мировом рейтинге WTA и обновит личный рекорд – предыдущим лучшим результатом Юлии была 63-я позиция.
Пегула завоевала 11-й трофей в карьере (четвертый на пятисотнике) и защитила прошлогодний титул в Чарлсьтоне. Для Джессики это второй трофей в сезоне – 21 февраля она стала чемпионкой WTA 1000 в Дубае, в финале одолев Элину Свитолину.
Пегула одержала 24-ю победу в сезоне 2026 года – это лучший показатель в женском Туре.
Результаты Стародубцевой на турнире WTA 500 в Чарльстоне:
- R1: Юлия Стародубцева – Чжан Шуай – 6:3, 6:0
- R2: Юлия Стародубцева – Екатерина Горгодзе [LL] – 3:6, 6:1, 6:2
- R3: Юлия Стародубцева – Рената Сарасуа – 6:1, 6:0
- 1/4 финала: Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4
- 1/2 финала: Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз [5] – 6:1, 6:4
- Финал: Юлия Стародубцева – Джессика Пегула [1] – 2:6, 2:6
Результаты Пегулы на турнире WTA 500 в Чарльстоне:
- R2: Джессика Пегула [1] – Юлия Путинцева – 4:6, 6:4, 7:5
- R3: Джессика Пегула [1] – Элизабетта Коччаретто [14] – 1:6, 6:1, 7:6 (7:1)
- 1/4 финала: Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [7] – 3:6, 6:3, 6:2
- 1/2 финала: Джессика Пегула [1] – Ива Йович [4] – 6:4, 5:7, 6:3
- Финал: Джессика Пегула [1] – Юлия Стародубцева – 6:2, 6:2
По перше Джесс від початку налаштувалася на Юлю дуже серйозно, їй не довелося вмикатися на ходу як було проти Путінцевой, Коччаретто чи свинини. Повага з боку суперниці рівня Пегули величезний плюс для Юлі.
По друге та ж Пегула у віці Юлі була ще ніхто і звали її ніяк. Випадково виграла першість ЖЕКу у Вашингтоні та й годі. І тільки у 28 - 29 років почала вигравати щось путяще і на роки застовбила місце в десятці. Так що в Юлі все ще попереду. Місія здійснена.
вистачило на 5 ігор... Наприкінці чи то Юля почала прокидатися, чи то
Пегула відчувши чемпіоншип-поінт трохи булочки розслабила, але ефект
виявився не тривалим.
Яким би не був цей фінал, респект Юлі, що до нього дісталася