Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) не сумела завоевать трофей грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В финале украинка в двух сетах разгромино проиграла пятой ракетке мира Джессике Пегуле (США).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:2

Юлия в первой партии повела 2:1, после чего отдала 10 геймов подряд, так и не навязав именитой американке борьбу. В шестом гейме второго сета Стародубцева сделала свой единственный брейк в поединке, отыграв пять матчболов.

Стародубцева впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. До Чарльстона Юлия ни разу не доходила даже до полуфиналов соревнований WTA (250 и выше).

Юлия на пути к финалу прошла Чжан Шуай, Екатерину Горгодзе, Ренатау Сарасуа, Маккартни Кесслер и Мэдисон Киз. Стародуцева в Чарльстоне должна была стартовать с квалификации под первым номером посева, но благодаря снятию Аманды Анисимовой зашла в основу.

С понедельника Стародубцева поднимется на 53-е место в мировом рейтинге WTA и обновит личный рекорд – предыдущим лучшим результатом Юлии была 63-я позиция.

Пегула завоевала 11-й трофей в карьере (четвертый на пятисотнике) и защитила прошлогодний титул в Чарлсьтоне. Для Джессики это второй трофей в сезоне – 21 февраля она стала чемпионкой WTA 1000 в Дубае, в финале одолев Элину Свитолину.

Пегула одержала 24-ю победу в сезоне 2026 года – это лучший показатель в женском Туре.

Результаты Стародубцевой на турнире WTA 500 в Чарльстоне:

R2: Юлия Стародубцева – Екатерина Горгодзе [LL] – 3:6, 6:1, 6:2

R3: Юлия Стародубцева – Рената Сарасуа – 6:1, 6:0

1/4 финала: Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4

1/2 финала: Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз [5] – 6:1, 6:4

Финал: Юлия Стародубцева – Джессика Пегула [1] – 2:6, 2:6

Результаты Пегулы на турнире WTA 500 в Чарльстоне:

R2: Джессика Пегула [1] – Юлия Путинцева – 4:6, 6:4, 7:5

R3: Джессика Пегула [1] – Элизабетта Коччаретто [14] – 1:6, 6:1, 7:6 (7:1)

1/4 финала: Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [7] – 3:6, 6:3, 6:2

1/2 финала: Джессика Пегула [1] – Ива Йович [4] – 6:4, 5:7, 6:3

Финал: Джессика Пегула [1] – Юлия Стародубцева – 6:2, 6:2

