СТАРОДУБЦЕВА: «Я горжусь собой и довольна тем, как играла на этой неделе»

5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева провела дебютный финал на уровне Тура в карьере.

В поединке за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне (США) украинка потерпела поражение от пятой ракетки мира Джессики Пегулы.

Юлия поделилась мыслями о выступлении на турнире в Чарльстоне на пресс-конференции.

– На этой неделе вам точно есть чем гордиться. Поделитесь своими впечатлениями о выступлении в Чарльстоне.

– Хороший турнир. Я горжусь собой, потому что, как уже говорила в предыдущих интервью, мне приятно, что я смогла сохранить свой уровень, и особенно довольна тем, как играла на этой неделе и неделей ранее в Майами. Мне кажется, я выросла как игрок, подняла свой «базовый уровень», и теперь надеюсь, что буду развиваться дальше.

– Наверное, во многих смыслах эта неделя меняет вашу жизнь – не только с точки зрения результатов на корте, но и в финансовом плане. Можете рассказать, в каком положении вы теперь оказались?

– Честно говоря, про меня есть такая шуткая лучше всего играю, когда на кону большие деньги. Мол, на «тысячниках» я играю хорошо, а потом приезжаю на 125-ку – и уже не играю так хорошо (смеется).

Но я специально вообще не смотрела на призовые. Я никогда этого не делаю, это не то, о чем я думаю во время матчей. По крайней мере, это точно не моя главная мотивация. Но, конечно, это приятно, и это действительно поможет мне почувствовать себя свободнее. Например, еще до этого турнира я думала о том, чтобы взять с собой в поездки своего физиотерапевта, который живет в Австралии, а это дорого – особенно если везти его на европейскую часть сезона.

Теперь я чувствую, что такая возможность есть, и, возможно, я ею воспользуюсь и в будущем буду еще больше инвестировать в свою карьеру. Мне кажется, я и раньше хорошо с этим справлялась – я никогда не экономила на своем теле или на тренерах, всегда старалась вкладывать в карьеру столько, сколько могла себе позволить. Но теперь я чувствую себя в этом плане еще увереннее.

– Сегодня вы проявили характер, особенно когда сделали брейк при 0:5. Чему вы научились о себе как о сопернице на этой неделе? И как вы думаете – это поможет вам на красном грунте?

– Думаю, не только на этой неделе, но и в Майами тоже… Мне кажется, я немного изменила свой стиль игры и поняла, каким игроком я на самом деле являюсь. И теперь постараюсь от этого отталкиваться.

В последние две недели я играла заметно агрессивнее, и мне кажется, это как раз в моем характере. Возможно, в предыдущие недели я не позволяла себе так играть, возможно, пыталась делать слишком много «других вещей», вместо того чтобы все упростить и в нужные моменты действовать агрессивно. Думаю, это и был главный урок последних двух недель.

– Насколько хороша была Джесс [Пегула]? У вас было ощущение, что вы сможете ее измотать, или ее уровень был слишком высок?

– Очень надеюсь, что это был ее лучший матч на этой неделе, потому что быть единственной, кого она обыграла в двух сетах за весь турнир – это не очень приятно (смеется).

Да, думаю, она сыграла хорошо. Честно говоря, как я уже говорила ранее, это одна из тех теннисисток, на которых стоит равняться и у которых мне советовали учиться. И я с этим согласна. Я, как и раньше, могу многому научиться у Джесс.

Надо отдать ей должное – она сыграла здорово. А мне кажется, что я, возможно, не показала тот уровень, который держала всю неделю. Сегодня я, безусловно, нервничала – это мой первый финал.

Наверное, последние три дня я была слишком «напряжена», не могла нормально спать. Для меня впервые все это было в таком масштабе, и мысли в голове не умолкали, они были очень громкими. Но она не просто так хорошо играет, и вся заслуга принадлежит ей. Замечательный турнир, второй титул подряд.

– Вы уже не в первый раз упоминаете, что у вас в голове слишком много мыслей. Есть ли что-то, что вы делаете вне корта, чтобы справляться с этим?

– Честно говоря – это, наверное, второй или третий раз, когда у меня возникает такое состояние… Я называю это «стимуляцией».

Потому что, когда ты далеко продвигаешься по сетке турнира и знаешь, что завтра играешь с кем-то очень сильным – как, например, у меня было с Мэдисон Киз в полуфинале. Я просто не могла уснуть потому что все, о чем я думаю, – это матч на следующий день.

И это кажется мне очень тяжелым, когда ты не можешь спать и все время думаешь о том, что будет завтра, как ты будешь играть, что будешь делать. Я пока не нашла решения, как это исправить, но мне кажется, что чем чаще я буду доходить до поздних стадий турниров, тем лучше научусь с этим справляться.

– В прошлом году у вас был хороший результат в Мадриде – четвертый круг. Что вы помните об условиях там?

– Это, наверное, как раз был последний раз в прошлом году, когда я чувствовала себя настолько «мотивированной». Но, если честно, я в предвкушении.

Мне нравится Мадрид, нравятся условия там, есть небольшая высота над уровнем моря. Мне кажется, моим любимым покрытием становится быстрый грунт, а Мадрид – именно такой. И Ролан Гаррос тоже такой. Там я тоже хорошо сыграла.

Здесь грунт тоже немного быстрее. Поэтому я жду этот отрезок с интересом. Я знаю, что мне нужно защищать там много очков, но мне кажется, что здесь я немного сняла с себя давление, и теперь просто постараюсь сыграть там как можно лучше.

– До Мадрида у вас есть несколько недель. Вы рады этой паузе? И как собираетесь провести время перед поездкой в Испанию?

– Да, вообще-то на следующей неделе я должна была играть на турнире WTA 125 в Мадриде, затем еще на одном турнире серии WTA 125 в Португалии, а потом уже на тысячнике в Мадриде.

То есть ближайшие две недели я сначала собиралась играть, но теперь возьму паузу. Мне кажется, я заслужила небольшой отдых! Честно говоря, мне это очень нравится. Чем раньше проигрываешь, тем больше недель приходится играть. Поэтому я воспринимаю это как награду – возможность уделить немного времени себе. К тому же я сейчас переезжаю, у меня много дел, и я также собираюсь провести несколько дней вообще без тенниса.

– Когда вы вышли на корт и почувствовали атмосферу финала, какие эмоции вы испытали?

– Если честно, когда я только выходила на корт, ощущения были довольно похожи на предыдущие раунды. Мне кажется, к тому моменту я уже немного успокоилась. Но когда матч начался, конечно, мысли все равно были: «Это финал, это что-то грандиозное». Не уверена, что справилась идеально, но, мне кажется, в целом неплохо смогла это отодвинуть в сторону.

Вчера, когда я выиграла, это была для меня очень большая победа, и осознание того, что ты одна из последних, кто остается в раздевалке, – это серьезно. Я никогда раньше не доходила до такой стадии турнира. Поэтому, думаю, вчера я нервничала даже больше, чем сегодня.

– Расскажите, какова была реакция дома, в Украине? Вы уже слышали что-нибудь оттуда?

– На самом деле, когда я уходила с корта после церемонии, я поняла, что так ничего и не сказала – просто потому, что очень нервничала и была немного перегружена мыслями.

Но я, конечно, как и всегда, хотела поблагодарить украинцев за их поддержку. Хотела сказать, что мое сердце там. Позже я напишу об этом пост. Я просто благодарна, что люди все еще приходят поддержать, и я видела украинские флаги на трибунах – это очень приятно видеть.

Пресс-конференция – Юлия Стародубцева