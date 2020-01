ВИДЕО. Уэйн Руни забил дебютный мяч за Дерби

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни забил свой первый мяч за «Дерби Каунти». В рамках 29-го тура Чемпионшипа команда сыграла с клубом «Лутон Таун». Руни забил мяч на 63-й минуте.

Duane Holmes setting up Wayne Rooney for his first goal for Derby County. The Rams lost 3-2 at Luton Town. #USMNT #EFLChampionship pic.twitter.com/aSj2EYByFw