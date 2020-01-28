Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

На этой стадии могут сразиться «Челси» и «Ливерпуль»

  • 28.01.2020 11:55
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии
© FACup
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
 
Уже на этой стадии могут сразится «Челси»  и «Ливерпуль», если вторые выиграют переигровку против клуба третьего по силе дивизиона Англии (Д3) – «Шрусбери».
 
«Манчестер Сити» Александра Зинченко померятется силами с командой «Шеффилд Уэнсдей», представляющей Чемпионшип (Д2).
 
Кубок Англии. Пары 1/8 финала
 
«Шеффилд Уэнсдей» (Д2) – «Манчестер Сити»
«Рединг» (Д2) / «Кардифф Сити» (Д2) – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Шрусбери» (Д3) / «Ливерпуль»
«Вест Бромвич Альбион» (Д2) – «Ньюкасл» / «Оксфорд Юнайтед» (Д3)
«Лестер» – «Ковентри» (Д3) / «Бирмингем» (Д2)
«Нортхэмптон» (Д4) / «Дерби Каунти» (Д2) – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон» / «Тоттенхэм» – «Норвич»
«Портсмут» (Д3) – «Арсенал»
Матчи этой стадии пройдут на неделе, которая начнется 2 марта.
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Источник — Sport.ua

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