Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
Уже на этой стадии могут сразится «Челси» и «Ливерпуль», если вторые выиграют переигровку против клуба третьего по силе дивизиона Англии (Д3) – «Шрусбери».
«Манчестер Сити» Александра Зинченко померятется силами с командой «Шеффилд Уэнсдей», представляющей Чемпионшип (Д2).
Кубок Англии. Пары 1/8 финала
«Шеффилд Уэнсдей» (Д2) – «Манчестер Сити»
«Рединг» (Д2) / «Кардифф Сити» (Д2) – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Шрусбери» (Д3) / «Ливерпуль»
«Вест Бромвич Альбион» (Д2) – «Ньюкасл» / «Оксфорд Юнайтед» (Д3)
«Лестер» – «Ковентри» (Д3) / «Бирмингем» (Д2)
«Нортхэмптон» (Д4) / «Дерби Каунти» (Д2) – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон» / «Тоттенхэм» – «Норвич»
«Портсмут» (Д3) – «Арсенал»
The #EmiratesFACup fifth round draw 🤩— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 27, 2020
What fixture have you got your eyes on? 👀 pic.twitter.com/SVC0eKH2yP
Матчи этой стадии пройдут на неделе, которая начнется 2 марта.
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Источник — Sport.ua
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