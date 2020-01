Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

Уже на этой стадии могут сразится «Челси» и «Ливерпуль», если вторые выиграют переигровку против клуба третьего по силе дивизиона Англии (Д3) – «Шрусбери».

«Манчестер Сити» Александра Зинченко померятется силами с командой «Шеффилд Уэнсдей», представляющей Чемпионшип (Д2).

Кубок Англии. Пары 1/8 финала

«Шеффилд Уэнсдей» (Д2) – «Манчестер Сити»

«Рединг» (Д2) / «Кардифф Сити» (Д2) – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Шрусбери» (Д3) / «Ливерпуль»

«Вест Бромвич Альбион» (Д2) – «Ньюкасл» / «Оксфорд Юнайтед» (Д3)

«Лестер» – «Ковентри» (Д3) / «Бирмингем» (Д2)

«Нортхэмптон» (Д4) / «Дерби Каунти» (Д2) – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» / «Тоттенхэм» – «Норвич»

«Портсмут» (Д3) – «Арсенал»

The #EmiratesFACup fifth round draw 🤩



What fixture have you got your eyes on? 👀 pic.twitter.com/SVC0eKH2yP