Элина СВИТОЛИНА: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни»

Украинская теннисистка Элина Свитолина восторженно прокомментировала свой феноменальный укороченный удар в матче 2-го круга Australian Open 2020, в котором она в двух сетах одолела Лорен Дэвис из США (6:2, 7:6).
Первая ракетка Украины выложила видео эпизода и написала: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни!»
Probably the shot of my life 🌪🌪🌪😁 @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 23, 2020
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Источник — Sport.ua
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