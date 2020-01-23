Элина СВИТОЛИНА: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни»

Украинка прокомментировала свой фантастический удар на Australian Open

  • 23.01.2020 18:59
  • 2723 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни»
© Twitter. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина восторженно прокомментировала свой феноменальный укороченный удар в матче 2-го круга Australian Open 2020, в котором она в двух сетах одолела Лорен Дэвис из США (6:2, 7:6).

Первая ракетка Украины выложила видео эпизода и написала: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни!»

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    ХТЗ Александр
    online
      ХТЗ Александр, 23.01.2020 19:49
    0
    Там был еще обратный кросс слева не хуже. Запомнился!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 23.01.2020 19:11
    +6
    Ні, найкращий був з Халеп на Підсумковому
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 23.01.2020 19:11
    +6
    Ні, найкращий був з Халеп на Підсумковому
    Ссылка
    ХТЗ Александр
    online
      ХТЗ Александр, 23.01.2020 19:49
    0
    Там был еще обратный кросс слева не хуже. Запомнился!
    Ссылка
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