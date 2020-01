Элина СВИТОЛИНА: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни»

Украинская теннисистка Элина Свитолина восторженно прокомментировала свой феноменальный укороченный удар в матче 2-го круга Australian Open 2020, в котором она в двух сетах одолела Лорен Дэвис из США (6:2, 7:6).

Первая ракетка Украины выложила видео эпизода и написала: «Видимо, это был лучший удар в моей жизни!»

Probably the shot of my life 🌪🌪🌪😁 @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX