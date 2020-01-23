Australian Open. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Мугурусой

Первая ракетка Украины в непростых двух сетах одолела Лорен Дэвис из США

  • 23.01.2020 15:45
  • 6231 просмотр
  • 23 комментария
Australian Open. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Мугурусой
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, в двух сетах обыграла Лорен Дэвис из США (№62 WTA).
 
Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 7:6(6)
 
Расклад сил перед матчем был в пользу украинки. Ее стиль игры и преимущество в общем уровне практически не оставляли шансов американке. При росте в 157 см Дэвис физически не способна доминировать за счет подачи, поэтому ей нужно только перебегать или перебить соперницу в розыгрышах.
 
Все мы знаем, что перебегать Свитолину довольно проблематично, если, конечно, ее не беспокоит травма или еще какая-то форс-мажорная ситуация. Поэтому Лорен для победы нужно было играть более остро, что порождало дополнительные ошибки.
 
На старте первого сета теннисистки защитили по две свои подачи, после чего Свитолина начала доминировать, выиграв четыре гейма подряд. У американки были небольшие шансы зацепиться за брейк только в восьмом гейме, когда украинка подавала уже на сет. Но в довольно упорной борьбе на больше-меньше Элина отыграла два брейкпоинта и поставила жирную точку в партии мощным эйсом.
 
 
Второй сет не вызывал опасений, с таким настроем Элина однозначно должна была сегодня побеждать. Но Дэвис где-то нашла в себе скрытые резервы и заиграла еще лучше и, что немаловажно, чище. Она прекрасно чувствовала себя в затяжных розыгрышах, часто обыгрывая Свитолину тактически, что бывает не так часто.
 
И все же преимущества на своей подаче Элине хватало, чтобы не отставать от оппонентки. При счете 3:3 лучшая украинская теннисистка получила отличный шанс приблизить такой желанный выход в третий круг: у Дэвис начались проблемы с форхендом, три ее невынужденные ошибки привели к тому, что Свитолина заработала двойной брейкпоинт. Но американа сумела отыграться, получив заряд позитивной энергии, который позволил ей самой сделать брейк уже в следующем гейме.
 
Ситуация у нашей теннисистки стала не из приятных, выходить на третий сет уже во втором круге точно не хотелось, поэтому пришлось прибавить. Благо уровень позволял, и Элине удалось перевести партию на тай-брейк.
 
А дальше было не менее интересно. Свитолина первой сделала мини-брейк, после чего оформив какой-то совершенно сумасшедший прием на сетке при счете 3:2. Резанный удар украинки с бэкхенда приземлился на стороне соперницы, а потом перелетел на часть корта Свитолиной. Дэвис не успела коснуться к мячу, а по правилам это очко в пользу украинки. Фантастика, не иначе, смотрите во всех нарезках лучших ударов турнира.
 
Впрочем, этот факт не смутил американку и она сравнялась на пяти, а потом и на шести. Но класс теннисисток все же имел значение, Свитолина на самых важных очках сыграла активнее и без ошибок, заслуженно победив в этом интересном матче.
 
Отметим, что Элина в четвертый раз подряд вышла в третий круг австралийского мейджора. 
 
В следующем раунде Свитолина сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA). 
 
Все участницы третьего круга здесь.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 23.01.2020 17:05
    0
    ОТАМАНША! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ!
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 23.01.2020 16:56
    +1
    adidas77, 23.01.2020 16:43
    А ещё очень понравилась повязка на голове Эли!
    Кацапы комментаторы на Евроспорте, не сильно этот момент оценили.
    Сказали , мол ей эта повязка не сильно идёт!

    Молодчина Эля!
    Цікаво що й Слоан Стівенс грала з Чжан Шуай ,точно з такою ж банданою .
    Ссылка
    PartagaS
      PartagaS, 23.01.2020 16:48
    0
    Элina красуня, отак I надалi
    Ссылка
    Сергей Андреев
      Сергей Андреев, 23.01.2020 16:47
    +2
    прозьба к пишущим коменты оставте в покое парня свитолиной гляньте скем живете вы а на счет игры ну такой унее стиль ненравитца не смотрите мне очень нравитца даяна ее стиль игры но без тренера рядом.... элина пока один в поле воин и для супер патриотов она не супер она просто патриотка украины
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 16:43
    +2
    А ещё очень понравилась повязка на голове Эли!
    Кацапы комментаторы на Евроспорте, не сильно этот момент оценили.
    Сказали , мол ей эта повязка не сильно идёт!

    Молодчина Эля!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 16:40
    +1
    Сегодня уже гораздо лучше, чем в первом раунде!
    Это очень правильная тактика, разгоняться по ходу дистанции.
    Дай бог, что бы дистанция оказалась максимально длинной для Элины!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 23.01.2020 16:27
    -1
    Минусуют,комментарий был по факту,так и было и ?-почему.
    Ссылка
    a-z1966
      a-z1966, 23.01.2020 16:08
    -6
    Элина красава....если шо живу в Великом Городе Одесса
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.01.2020 16:06
    -12
    Гарбінье вперед
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 23.01.2020 16:03
    -7
    С такой игрой как сегодня кукурузу не выиграть.
    Ссылка
    володимир жованик
      володимир жованик, 23.01.2020 16:02
    +3
    А який дроп-шот вийшов!!! Мемфіс нервово покорює в сторонці!
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 23.01.2020 15:55
    +14
    Сьогодні , незважаючи на дуже пристойну гру Девіс ,за Еліну я був спокійний .. Коли вона грає в такому збуджено енергійному стані , то переграти її дуже важко . Удачі Елі в наступних поєдинках ,, і не розслаблятись .. !!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 23.01.2020 15:54
    -10
    По окончании игри после приветствия Лаура Девис даже руку вытерла.....?
    Ссылка
    володимир жованик
      володимир жованик, 23.01.2020 15:52
    +7
    Еля -чудово розімялася перед Кукурузою! Подача 9-1.Вінерси-невимушені 31-23.Так тримати!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.01.2020 15:51
    +11
    Еля молодець: рівень тримає і перші раунди проходить майже фактично на автопілоті. Так тримати, чекаємо в другому тижні шлему...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.01.2020 15:50
    +5
    Отлично играла. Молодчинка. Дэвис, желательно, потренировать пробрасывание мяча между ног перед подачей - в этом важнейшем компоненте игры она пока слабенькая))
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 15:50
    +3
    Результат отличный,но сама игра вызывает много вопросов,в матче с Мугурусой нужно выложиться на все сто процентов,шансы на успех пятьдесят на пятьдесят
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 23.01.2020 15:49
    -11
    Валідоліна
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 15:49
    0
    Ptushkin, 23.01.2020 15:48
    Моя девочка
    Неее она загорелого парня из Франции.
    Ссылка
    Ptushkin
    online
      Ptushkin, 23.01.2020 15:48
    +1
    Моя девочка
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 23.01.2020 15:55
    +14
    Сьогодні , незважаючи на дуже пристойну гру Девіс ,за Еліну я був спокійний .. Коли вона грає в такому збуджено енергійному стані , то переграти її дуже важко . Удачі Елі в наступних поєдинках ,, і не розслаблятись .. !!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 15:47
    +14
    А вы видели у нее на голове жовто-блакитна повязка була, це все вона))).
    Так так.
    С победой. Кукуруза готовься
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.01.2020 15:51
    +11
    Еля молодець: рівень тримає і перші раунди проходить майже фактично на автопілоті. Так тримати, чекаємо в другому тижні шлему...
    Ссылка
    володимир жованик
      володимир жованик, 23.01.2020 15:52
    +7
    Еля -чудово розімялася перед Кукурузою! Подача 9-1.Вінерси-невимушені 31-23.Так тримати!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.01.2020 15:50
    +5
    Отлично играла. Молодчинка. Дэвис, желательно, потренировать пробрасывание мяча между ног перед подачей - в этом важнейшем компоненте игры она пока слабенькая))
    Ссылка
    володимир жованик
      володимир жованик, 23.01.2020 16:02
    +3
    А який дроп-шот вийшов!!! Мемфіс нервово покорює в сторонці!
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 15:50
    +3
    Результат отличный,но сама игра вызывает много вопросов,в матче с Мугурусой нужно выложиться на все сто процентов,шансы на успех пятьдесят на пятьдесят
    Ссылка
    Сергей Андреев
      Сергей Андреев, 23.01.2020 16:47
    +2
    прозьба к пишущим коменты оставте в покое парня свитолиной гляньте скем живете вы а на счет игры ну такой унее стиль ненравитца не смотрите мне очень нравитца даяна ее стиль игры но без тренера рядом.... элина пока один в поле воин и для супер патриотов она не супер она просто патриотка украины
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 16:43
    +2
    А ещё очень понравилась повязка на голове Эли!
    Кацапы комментаторы на Евроспорте, не сильно этот момент оценили.
    Сказали , мол ей эта повязка не сильно идёт!

    Молодчина Эля!
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 23.01.2020 16:56
    +1
    adidas77, 23.01.2020 16:43
    А ещё очень понравилась повязка на голове Эли!
    Кацапы комментаторы на Евроспорте, не сильно этот момент оценили.
    Сказали , мол ей эта повязка не сильно идёт!

    Молодчина Эля!
    Цікаво що й Слоан Стівенс грала з Чжан Шуай ,точно з такою ж банданою .
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 16:40
    +1
    Сегодня уже гораздо лучше, чем в первом раунде!
    Это очень правильная тактика, разгоняться по ходу дистанции.
    Дай бог, что бы дистанция оказалась максимально длинной для Элины!
    Ссылка
    Ptushkin
    online
      Ptushkin, 23.01.2020 15:48
    +1
    Моя девочка
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 23.01.2020 17:05
    0
    ОТАМАНША! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ!
    Ссылка
    PartagaS
      PartagaS, 23.01.2020 16:48
    0
    Элina красуня, отак I надалi
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 15:49
    0
    Ptushkin, 23.01.2020 15:48
    Моя девочка
    Неее она загорелого парня из Франции.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности