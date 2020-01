Australian Open. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Мугурусой

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, в двух сетах обыграла Лорен Дэвис из США (№62 WTA).

Australian Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 7:6(6)

Расклад сил перед матчем был в пользу украинки. Ее стиль игры и преимущество в общем уровне практически не оставляли шансов американке. При росте в 157 см Дэвис физически не способна доминировать за счет подачи, поэтому ей нужно только перебегать или перебить соперницу в розыгрышах.

Все мы знаем, что перебегать Свитолину довольно проблематично, если, конечно, ее не беспокоит травма или еще какая-то форс-мажорная ситуация. Поэтому Лорен для победы нужно было играть более остро, что порождало дополнительные ошибки.

На старте первого сета теннисистки защитили по две свои подачи, после чего Свитолина начала доминировать, выиграв четыре гейма подряд. У американки были небольшие шансы зацепиться за брейк только в восьмом гейме, когда украинка подавала уже на сет. Но в довольно упорной борьбе на больше-меньше Элина отыграла два брейкпоинта и поставила жирную точку в партии мощным эйсом.

Второй сет не вызывал опасений, с таким настроем Элина однозначно должна была сегодня побеждать. Но Дэвис где-то нашла в себе скрытые резервы и заиграла еще лучше и, что немаловажно, чище. Она прекрасно чувствовала себя в затяжных розыгрышах, часто обыгрывая Свитолину тактически, что бывает не так часто.

И все же преимущества на своей подаче Элине хватало, чтобы не отставать от оппонентки. При счете 3:3 лучшая украинская теннисистка получила отличный шанс приблизить такой желанный выход в третий круг: у Дэвис начались проблемы с форхендом, три ее невынужденные ошибки привели к тому, что Свитолина заработала двойной брейкпоинт. Но американа сумела отыграться, получив заряд позитивной энергии, который позволил ей самой сделать брейк уже в следующем гейме.

Ситуация у нашей теннисистки стала не из приятных, выходить на третий сет уже во втором круге точно не хотелось, поэтому пришлось прибавить. Благо уровень позволял, и Элине удалось перевести партию на тай-брейк.

А дальше было не менее интересно. Свитолина первой сделала мини-брейк, после чего оформив какой-то совершенно сумасшедший прием на сетке при счете 3:2. Резанный удар украинки с бэкхенда приземлился на стороне соперницы, а потом перелетел на часть корта Свитолиной. Дэвис не успела коснуться к мячу, а по правилам это очко в пользу украинки. Фантастика, не иначе, смотрите во всех нарезках лучших ударов турнира.

