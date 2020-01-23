Australian Open. Стали известны все участницы третьего круга

В 1/16 финала сыграет только одна украинка – Элина Свитолина

  • 23.01.2020 15:50
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Australian Open. Стали известны все участницы третьего круга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
23 и 24 января на Australian Open прошли матчи второго круга в женском одиночном разряде.
 
Во втором круге играли две украинские теннисистки, но дальше прошла только Элина Свитолина. Даяна Ястремская, к сожалению, продолжит борьбу только в парном разряде.
 
Пары 1/16 финала (третий круг)
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Эшли Барти –  [26]  Елена Рыбакина
 [18]  Элисон Риск –  Юлия Гёргес
 [10]  Мэдисон Киз  –  [24] Мария Саккари
 [25] Екатерина Александрова –  [7] Петра Квитова
 
 [3] Наоми Осака –  Кори Гауфф
 Чжан Шуай –  [14] София Кенин
 Онс Жабер –  Каролин Возняцки
 [27] Ван Цян –  [8]  Серена Уильямс
 
Нижняя часть сетки
 
 [6] Белинда Бенчич –  [28] Анетт Контавейт
 [19] Донна Векич –  Ига Свёнтег
 [16] Элиза Мертенс –  Кэтрин Беллис
 Юлия Путинцева –  [4] Симона Халеп
 
 [5] Элина Свитолина –  Гарбинье Мугуруса 
 Зарина Дияс –  [9] Кики Бертенс 
 Камила Джорджи –  [17] Анжелик Кербер 
 [30] Анастасия Павлюченкова –  [2] Каролина Плишкова
 
Матчи третьего круга пройдут 24 и 25 января.
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Источник — Sport.ua

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