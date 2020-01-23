Australian Open. Стали известны все участницы третьего круга

23 и 24 января на Australian Open прошли матчи второго круга в женском одиночном разряде.
Во втором круге играли две украинские теннисистки, но дальше прошла только Элина Свитолина. Даяна Ястремская, к сожалению, продолжит борьбу только в парном разряде.
Пары 1/16 финала (третий круг)
Верхняя часть сетки
[1] Эшли Барти – [26] Елена Рыбакина
[18] Элисон Риск – Юлия Гёргес
[10] Мэдисон Киз – [24] Мария Саккари
[25] Екатерина Александрова – [7] Петра Квитова
[3] Наоми Осака – Кори Гауфф
Чжан Шуай – [14] София Кенин
Онс Жабер – Каролин Возняцки
[27] Ван Цян – [8] Серена Уильямс
Нижняя часть сетки
[6] Белинда Бенчич – [28] Анетт Контавейт
[19] Донна Векич – Ига Свёнтег
[16] Элиза Мертенс – Кэтрин Беллис
Юлия Путинцева – [4] Симона Халеп
[5] Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса
Зарина Дияс – [9] Кики Бертенс
Камила Джорджи – [17] Анжелик Кербер
[30] Анастасия Павлюченкова – [2] Каролина Плишкова
Матчи третьего круга пройдут 24 и 25 января.
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Источник — Sport.ua
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