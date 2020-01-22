Australian Open. Ястремская проиграла Возняцки

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) покидает одиночный разряд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга 19-летняя украинка в двух сетах уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании (№36 WTA).

Australian Open. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 5:7

Начало первого сета было впечатляющим. Возняцки взяла свою подачу, после чего Даяна выиграла пять геймов кряду. У Ястремской все получалось, мячи ложились в корт и казалось, что в этом матче ее ждет такая же быстрая победа, как и в первом поединке на турнире.

Но в один момент что-то сломалось. По все видимости, украинка уверовала в победу чуть раньше времени, чего делать не стоило. Ястремская начала ошибаться и это придало сил датчанке. Возняцки начала отдавать на корте себя всю, увеличив давление на соперницу. Даяна, как говорится, «поплыла» выиграв всего 2 очка в следующих четырех геймах. Счет сравнялся, судьба партии решалась в заключительных геймах, которые как под копирку завершались невынужденными ошибками Ястремской, имевшей до этого и скрытый сетбол на приеме, и геймбол на подаче.

Статистика выглядит очень любопытно, проиграть сет, имея 23 виннерса – это еще нужно постараться.

Второй сет снова начался с двух брейков от Даяны. У Возняцки пропала первая подача и за это она быстро была наказана. Но удержать преимущество вновь не удалось. Стабильности в игре Ястремской особо не добавилось, а суперопытная соперница, почуявшая запах победы, сдаваться не собиралась.

Датчанке удалось сравняться на четырех, после чего обе теннисистки имели шансы, а каждый гейм проходил в ожесточенной борьбе. При счете 4:5 Ястремская вызвала на корт физиотерапевта, ее беспокоило левое бедро. Во время медицинского тайм-аута показали статистику, которая отчетливо показала, что скорость первой подачи украинки во втором сете упала на 20 км/ч. Возможно, кроме бедра были и другие проблемы, о которых мы узнаем позже.

Как бы там ни было, но после этого Даяне удалось отыграть три матчбола на своей подаче и еще два – на приеме. Лишь с шестого раза украинка пробила в аут, подарив Возняцки юбилейный десятый выход в третий раунд Australian Open. Напомним, после турнира в Мельбурне Каролин собирается завершить карьеру.

Сегодня на корте большую часть времени мы увидели Ястремскую образца прошлого года, и даже при этом у нее были огромные шансы на победу. Теперь видно, насколько отсутствие общения с Сашей Баином во время матчей сказывается на результате. Есть комфортная уверенность, что один коучинг в первом сете принес бы Даяне победу в матче, но на турнирах Большого Шлема подобная практика запрещена. Не забываем, что Даяне всего 19 лет, и у нее все впереди.

Отметим, что Ястремская после завершения австралийского мейджора потеряет как минимум три позиции в мировом рейтинге.

В третьем круге Возняцки сразится против Онс Жабер из Туниса (№78 WTA).

Даяна продолжит борьбу в парном разряде в дуэте с Фанни Штоллар.