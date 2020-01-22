Australian Open. Ястремская проиграла Возняцки

Украинка уступила экс-первой ракетке мира в двух сетах, ведя в каждой партии с двумя брейками

  • 22.01.2020 05:54
  • 3569 просмотров
  • 24 комментария
Australian Open. Ястремская проиграла Возняцки
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) покидает одиночный разряд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка в двух сетах уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании (№36 WTA). 
 
Australian Open. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 5:7
 
Начало первого сета было впечатляющим. Возняцки взяла свою подачу, после чего Даяна выиграла пять геймов кряду. У Ястремской все получалось, мячи ложились в корт и казалось, что в этом матче ее ждет такая же быстрая победа, как и в первом поединке на турнире.
 
Но в один момент что-то сломалось. По все видимости, украинка уверовала в победу чуть раньше времени, чего делать не стоило. Ястремская начала ошибаться и это придало сил датчанке. Возняцки начала отдавать на корте себя всю, увеличив давление на соперницу. Даяна, как говорится, «поплыла» выиграв всего 2 очка в следующих четырех геймах. Счет сравнялся, судьба партии решалась в заключительных геймах, которые как под копирку завершались невынужденными ошибками Ястремской, имевшей до этого и скрытый сетбол на приеме, и геймбол на подаче.
 
Статистика выглядит очень любопытно, проиграть сет, имея 23 виннерса – это еще нужно постараться.
 
 
Второй сет снова начался с двух брейков от Даяны. У Возняцки пропала первая подача и за это она быстро была наказана. Но удержать преимущество вновь не удалось. Стабильности в игре Ястремской особо не добавилось, а суперопытная соперница, почуявшая запах победы, сдаваться не собиралась.
 
Датчанке удалось сравняться на четырех, после чего обе теннисистки имели шансы, а каждый гейм проходил в ожесточенной борьбе. При счете 4:5 Ястремская вызвала на корт физиотерапевта, ее беспокоило левое бедро. Во время медицинского тайм-аута показали статистику, которая отчетливо показала, что скорость первой подачи украинки во втором сете упала на 20 км/ч. Возможно, кроме бедра были и другие проблемы, о которых мы узнаем позже.
 
Как бы там ни было, но после этого Даяне удалось отыграть три матчбола на своей подаче и еще два – на приеме. Лишь с шестого раза украинка пробила в аут, подарив Возняцки юбилейный десятый выход в третий раунд Australian Open. Напомним, после турнира в Мельбурне Каролин собирается завершить карьеру.
 
Сегодня на корте большую часть времени мы увидели Ястремскую образца прошлого года, и даже при этом у нее были огромные шансы на победу. Теперь видно, насколько отсутствие общения с Сашей Баином во время матчей сказывается на результате. Есть комфортная уверенность, что один коучинг в первом сете принес бы Даяне победу в матче, но на турнирах Большого Шлема подобная практика запрещена. Не забываем, что Даяне всего 19 лет, и у нее все впереди.
 
Отметим, что Ястремская после завершения австралийского мейджора потеряет как минимум три позиции в мировом рейтинге.
 
В третьем круге Возняцки сразится против Онс Жабер из Туниса (№78 WTA). 
 
Даяна продолжит борьбу в парном разряде в дуэте с Фанни Штоллар.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    SportsMan
      SportsMan, 22.01.2020 07:14
    +1
    makswel1995, 22.01.2020 06:39
    ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! Бо АНДРЕЕСКУ в 17 выграла UO, а вона в 20 не може в 3 раунд вийти i Каролiн за грою слабше на 30-40 % вiд Каролiн 2018!!!
    Ну, Андрееску выиграла, молодец. И что? А Барти выиграла в 17 лет? А Халеп? А Осака? А Плишкова? Последняя вообще не выигрывала, даже не в 17. Может, Андрееску - это будущая Штефи Граф или Серена Вильямс. Но все не могут быть настолько превосходящими остальных.
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:53
    -1
    makswel1995, 22.01.2020 06:42
    Жалко у пчёлки, а на АО играть нужно!!!
    Тому пример 1/4 АО 2019 5-1 40-0 решающий сет, женский теннис, чем закончилось??? Мы все прекрасно знаем!!! Тем более такие отыграши в стиле Возняцки!!!
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    SportsMan
      SportsMan, 22.01.2020 06:52
    +1
    Ёперный балет! Ну как так можно? Решающий гейм - и сразу же в первом розыгрыше метровый аут! Потом двойная ошибка. А концовка это вообще! С таким трудом сравнивать счет (19 ударов в розыгрыше, когда последний раз сравняла счет), чтоб потом два раза без борьбы с пары ударов опять запустить метровый аут. И в решающем розыгрыше тоже аут. Может не такой большой, но все равно.
    Сложилось впечатление, что Ястремской надо бросать парную категорию. Там ведь играют по всей ширине площадки, и потому бьют под внешнюю линию. У Ястремской постоянно туда мяч и летел сегодня, как будто она пару играет. Может, если бы играла только одиночку, то был бы четко поставленный удар по линии, а не то туда надо бить, то сюда, поэтому и бьет постоянно куда попало.
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:49
    -2
    Не могу понять почему вы отрицаете мои коментарии, ведь то что я пишу, хоть и горькая, но правда!!!
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:42
    -3
    vital, 22.01.2020 06:37
    Жаль що Даяна в обох сетах вела з подвійним брейком і програла їх.
    Я ще в першому сеті за рахунку 5-2, чи 5-3 звернув увагу що Даяна била себе по лівому стегні, з больовими відчуттями спиралася на ракетку, після розиграшу. Вона банально перестала доходити до м'яча для зручного удара і почала бити абизвідки. Важко сказати втома, м'яз потягнула, чи що, але я б не став все списувати на те що юна українка просто посипалася. Може, голова хотіла, а тіло вже "відмовлялось". Якщо б все було лише в психології, то не було б 5-ти відіграних матчболів у українки.
    Жалко у пчёлки, а на АО играть нужно!!!
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:41
    -1
    axylinam, 22.01.2020 06:05
    Возняки втянула Ястремскую в свою игру,,плюс мандраж Ястремской, и сегодня Возняки могла перебегать кого угодно,Ястремской нужен хороший психолог
    Не согласен, Свитолину не перебегаеш и Барти тоже!!!
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:39
    0
    Vlad Ltava, 22.01.2020 06:21
    Для неі' головний турнір в парі . Сашко подивиться на таку пєчальку і пошле і'і' подальше - йому гроші треба заробляти , а не дивитися на ці потуги .
    ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! Бо АНДРЕЕСКУ в 17 выграла UO, а вона в 20 не може в 3 раунд вийти i Каролiн за грою слабше на 30-40 % вiд Каролiн 2018!!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 06:37
    +1
    Жаль що Даяна в обох сетах вела з подвійним брейком і програла їх.
    Я ще в першому сеті за рахунку 5-2, чи 5-3 звернув увагу що Даяна била себе по лівому стегні, з больовими відчуттями спиралася на ракетку, після розиграшу. Вона банально перестала доходити до м'яча для зручного удара і почала бити абизвідки. Важко сказати втома, м'яз потягнула, чи що, але я б не став все списувати на те що юна українка просто посипалася. Може, голова хотіла, а тіло вже "відмовлялось". Якщо б все було лише в психології, то не було б 5-ти відіграних матчболів у українки.
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:35
    0
    Віталій Возняк, 22.01.2020 06:19
    Рано додому. Ще парна гра не зіграна.
    Не смiшiть i не покладайте надiй!!! Нiхто пару дивитися не буде!!! Це непрестижно, Элiна туди i не заявляеться, бо це непрестижно, але я чекаю МIКСА- ВИ ЗДОГАДАЛИСЬ ЯКОГО!!! З НЕПЕРЕВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧНИМИ УДАРАМИ ТЕМНОКОЖОГО ФРАНЦУЗА!!! I НАЙКРАЩИМ ЗАХИСТОМ WTA тура!!!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 22.01.2020 06:30
    0
    vital, 22.01.2020 06:23
    Ну, Даяні краще знятися, чи злитися швидко в тій парі і відпочити. Хай он Сабаленко в парі бореться за високе місце, тим більше в неї є задатки для парної гри.
    По-моєму ігри у парі - найкращий відпочинок для тенісисток.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 06:23
    +1
    Віталій Возняк, 22.01.2020 06:19
    Рано додому. Ще парна гра не зіграна.
    Ну, Даяні краще знятися, чи злитися швидко в тій парі і відпочити. Хай он Сабаленко в парі бореться за високе місце, тим більше в неї є задатки для парної гри.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 22.01.2020 06:21
    -3
    Для неі' головний турнір в парі . Сашко подивиться на таку пєчальку і пошле і'і' подальше - йому гроші треба заробляти , а не дивитися на ці потуги .
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 22.01.2020 06:19
    0
    Мосій Шило, 22.01.2020 06:07
    Ту-ту додому,нещастя ти, наше! Це якийся жах!
    Рано додому. Ще парна гра не зіграна.
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 22.01.2020 06:07
    0
    Ту-ту додому,нещастя ти, наше! Це якийся жах!
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 22.01.2020 06:07
    -2
    dudigo78, 22.01.2020 06:01
    Цілком очікувано. Ще перед матчем писав, що Даяна буде виступати на турнірі до першої серйозної суперниці. Хоч Возняцкі зараз і не назвеш сильною тенісисткою, але і такого її рівня перебивання мяча через сітку вистарчило для перемоги
    Возняцкі зараз серйозна суперниця .? Ви це серйозно ??
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    Uria Lug
      Uria Lug, 22.01.2020 06:06
    0
    5-1, 3- 0 и проиграть? А когда тогда выигрывать?
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    axylinam
    online
      axylinam, 22.01.2020 06:05
    +1
    Возняки втянула Ястремскую в свою игру,,плюс мандраж Ястремской, и сегодня Возняки могла перебегать кого угодно,Ястремской нужен хороший психолог
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 06:01
    -3
    Цілком очікувано. Ще перед матчем писав, що Даяна буде виступати на турнірі до першої серйозної суперниці. Хоч Возняцкі зараз і не назвеш сильною тенісисткою, але і такого її рівня перебивання мяча через сітку вистарчило для перемоги
    Ссылка
    Maximus13
    online
      Maximus13, 22.01.2020 06:01
    -1
    Валидол😣
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 06:00
    0
    Ну це аля Страсбург-2019, після 5-ти матчів до шлему важко на щось серйозне розраховувати на більш важливому шлемі з енергозатратним тенісом Даяни. Даяні побажання добре відпочити і достойно зіграти за збірну.
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 22.01.2020 07:14
    +1
    makswel1995, 22.01.2020 06:39
    ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! Бо АНДРЕЕСКУ в 17 выграла UO, а вона в 20 не може в 3 раунд вийти i Каролiн за грою слабше на 30-40 % вiд Каролiн 2018!!!
    Ну, Андрееску выиграла, молодец. И что? А Барти выиграла в 17 лет? А Халеп? А Осака? А Плишкова? Последняя вообще не выигрывала, даже не в 17. Может, Андрееску - это будущая Штефи Граф или Серена Вильямс. Но все не могут быть настолько превосходящими остальных.
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 22.01.2020 06:52
    +1
    Ёперный балет! Ну как так можно? Решающий гейм - и сразу же в первом розыгрыше метровый аут! Потом двойная ошибка. А концовка это вообще! С таким трудом сравнивать счет (19 ударов в розыгрыше, когда последний раз сравняла счет), чтоб потом два раза без борьбы с пары ударов опять запустить метровый аут. И в решающем розыгрыше тоже аут. Может не такой большой, но все равно.
    Сложилось впечатление, что Ястремской надо бросать парную категорию. Там ведь играют по всей ширине площадки, и потому бьют под внешнюю линию. У Ястремской постоянно туда мяч и летел сегодня, как будто она пару играет. Может, если бы играла только одиночку, то был бы четко поставленный удар по линии, а не то туда надо бить, то сюда, поэтому и бьет постоянно куда попало.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 06:37
    +1
    Жаль що Даяна в обох сетах вела з подвійним брейком і програла їх.
    Я ще в першому сеті за рахунку 5-2, чи 5-3 звернув увагу що Даяна била себе по лівому стегні, з больовими відчуттями спиралася на ракетку, після розиграшу. Вона банально перестала доходити до м'яча для зручного удара і почала бити абизвідки. Важко сказати втома, м'яз потягнула, чи що, але я б не став все списувати на те що юна українка просто посипалася. Може, голова хотіла, а тіло вже "відмовлялось". Якщо б все було лише в психології, то не було б 5-ти відіграних матчболів у українки.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 06:23
    +1
    Віталій Возняк, 22.01.2020 06:19
    Рано додому. Ще парна гра не зіграна.
    Ну, Даяні краще знятися, чи злитися швидко в тій парі і відпочити. Хай он Сабаленко в парі бореться за високе місце, тим більше в неї є задатки для парної гри.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.01.2020 06:05
    +1
    Возняки втянула Ястремскую в свою игру,,плюс мандраж Ястремской, и сегодня Возняки могла перебегать кого угодно,Ястремской нужен хороший психолог
    Ссылка
    Andres
    online
      Andres, 22.01.2020 06:00
    +1
    Програла собі
    Ссылка
    idfxrf1982
      idfxrf1982, 22.01.2020 06:00
    +1
    Да нормально она играет! Просто не её день, при таком стиле игры или все или ничего....
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:39
    0
    Vlad Ltava, 22.01.2020 06:21
    Для неі' головний турнір в парі . Сашко подивиться на таку пєчальку і пошле і'і' подальше - йому гроші треба заробляти , а не дивитися на ці потуги .
    ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! ЗГОДЕН! Бо АНДРЕЕСКУ в 17 выграла UO, а вона в 20 не може в 3 раунд вийти i Каролiн за грою слабше на 30-40 % вiд Каролiн 2018!!!
    Ссылка
    makswel1995
      makswel1995, 22.01.2020 06:35
    0
    Віталій Возняк, 22.01.2020 06:19
    Рано додому. Ще парна гра не зіграна.
    Не смiшiть i не покладайте надiй!!! Нiхто пару дивитися не буде!!! Це непрестижно, Элiна туди i не заявляеться, бо це непрестижно, але я чекаю МIКСА- ВИ ЗДОГАДАЛИСЬ ЯКОГО!!! З НЕПЕРЕВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧНИМИ УДАРАМИ ТЕМНОКОЖОГО ФРАНЦУЗА!!! I НАЙКРАЩИМ ЗАХИСТОМ WTA тура!!!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 22.01.2020 06:30
    0
    vital, 22.01.2020 06:23
    Ну, Даяні краще знятися, чи злитися швидко в тій парі і відпочити. Хай он Сабаленко в парі бореться за високе місце, тим більше в неї є задатки для парної гри.
    По-моєму ігри у парі - найкращий відпочинок для тенісисток.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 22.01.2020 06:19
    0
    Мосій Шило, 22.01.2020 06:07
    Ту-ту додому,нещастя ти, наше! Це якийся жах!
    Рано додому. Ще парна гра не зіграна.
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 22.01.2020 06:07
    0
    Ту-ту додому,нещастя ти, наше! Це якийся жах!
    Ссылка
    Uria Lug
      Uria Lug, 22.01.2020 06:06
    0
    5-1, 3- 0 и проиграть? А когда тогда выигрывать?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.01.2020 06:00
    0
    Ну це аля Страсбург-2019, після 5-ти матчів до шлему важко на щось серйозне розраховувати на більш важливому шлемі з енергозатратним тенісом Даяни. Даяні побажання добре відпочити і достойно зіграти за збірну.
    Ссылка
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