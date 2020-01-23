ВИДЕО. Феноменальный укороченный от Свитолиной

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде Australian Open обыграла Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6).
На тай-брейке второго сета украинка сотворила настоящий шедевр: ее укороченный удар ударился о корт на половине корта Дэвис, после чего вернулся на половину Свитолиной:
"That's unreal!" 😱— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 23, 2020
It's not often you see the ball bounce on both sides of the court! 👏
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Источник — Twitter
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