ВИДЕО. Феноменальный укороченный от Свитолиной

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде Australian Open обыграла Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6).

На тай-брейке второго сета украинка сотворила настоящий шедевр: ее укороченный удар ударился о корт на половине корта Дэвис, после чего вернулся на половину Свитолиной:

"That's unreal!" 😱



It's not often you see the ball bounce on both sides of the court! 👏



🇦🇺 Watch the #AusOpen LIVE

📺 Eurosport 1 and 2

📱💻🖥 Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/T7w5AcKfQX