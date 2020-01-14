СВИТОЛИНА: «Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое?»

Украинская теннисистка призывает действовать

  • 14.01.2020 22:55
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  • 2 комментария
СВИТОЛИНА: «Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое?»
© AAP. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина призывает не сидеть сложа руки во время того как в Австралии бушуют лесные пожары.
 
«Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое, чтобы начать действовать?», – написала Свитолина в твиттере.
 
Напомним, в Мельбурне воздух загрязнен из-за смога, теннисисты жалуются на плохие условия. Некоторые уже пострадали.
 
И только Сергей Стаховский всех успокоил.
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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    NM16071
    online
      NM16071, 14.01.2020 23:58
    -1
    AleksMih, 14.01.2020 23:49
    Мысль о действиях можно и продолжить - Безотлагательно и незамедлительно выплатите мне призовые с аоупен согласно текущему рейтингу без игр, все рано выше не наиграю. Строго больше всех других сборниц по рейтингу, а лучше все фэтэушные включая детские и без участия отдать мне денежки Лагура за Федкап до моего отказа в связи с дымом в Канберре , а то после отказа же обманете и не дадите ни гривночки, Стефан будет огорчен снова , а ему так хотелось еще с прошлого года урвать не только в москве, но и в Киеве – он же настоящий интернационалист. Без игры , безусловно , дым ведь и до Японии дойти может , да и нет её у меня, олимпийскую медальку хоть какую-то самую темненькую, бронзовую, можно Монфисову, все равно в семью, но мне дайте, во Франции правительство за Олимпиаду все равно не платит, а я по первому паспорту в Кабмине истребую, Украина страна богатая , а по указу положено. Не ждите – действуйте !
    Приступ?
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 14.01.2020 23:49
    -4
    Мысль о действиях можно и продолжить - Безотлагательно и незамедлительно выплатите мне призовые с аоупен согласно текущему рейтингу без игр, все рано выше не наиграю. Строго больше всех других сборниц по рейтингу, а лучше все фэтэушные включая детские и без участия отдать мне денежки Лагура за Федкап до моего отказа в связи с дымом в Канберре , а то после отказа же обманете и не дадите ни гривночки, Стефан будет огорчен снова , а ему так хотелось еще с прошлого года урвать не только в москве, но и в Киеве – он же настоящий интернационалист. Без игры , безусловно , дым ведь и до Японии дойти может , да и нет её у меня, олимпийскую медальку хоть какую-то самую темненькую, бронзовую, можно Монфисову, все равно в семью, но мне дайте, во Франции правительство за Олимпиаду все равно не платит, а я по первому паспорту в Кабмине истребую, Украина страна богатая , а по указу положено. Не ждите – действуйте !
    Ссылка
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