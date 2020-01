СВИТОЛИНА: «Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое?»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призывает не сидеть сложа руки во время того как в Австралии бушуют лесные пожары.

«Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое, чтобы начать действовать?», – написала Свитолина в твиттере.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe