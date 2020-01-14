СВИТОЛИНА: «Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое?»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призывает не сидеть сложа руки во время того как в Австралии бушуют лесные пожары.
«Почему мы должны ждать, пока произойдет что-то плохое, чтобы начать действовать?», – написала Свитолина в твиттере.
Напомним, в Мельбурне воздух загрязнен из-за смога, теннисисты жалуются на плохие условия. Некоторые уже пострадали.
И только Сергей Стаховский всех успокоил.
Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020
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Источник — Twitter
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