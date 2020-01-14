Нечем дышать! Теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров

Словенка Далила Якупович снялась с матча квалификации Australian Open

  • 14.01.2020 12:53
  • 1060 просмотров
  • 1 комментарий
Нечем дышать! Теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров
© Twitter
Словенская теннисистка Далила Якупович снялась с игры во время матча против швейцарки Штефани Фегелу в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
У Якупович возникли проблемы с дыханием, вызванных сильным запахом смога от пожаров. Во втором сете при счете 6:4, 5:6 словенка упала на колени, закашлялась и не смогла продолжить игру.
 
Спортсменка рассказала: «Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт».
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 13:10
    +2
    Было бы нормально сейчас перенести или даже совсем отменить турнир.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 13:10
    +2
    Было бы нормально сейчас перенести или даже совсем отменить турнир.
    Ссылка
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