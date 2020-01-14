Нечем дышать! Теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров

Словенская теннисистка Далила Якупович снялась с игры во время матча против швейцарки Штефани Фегелу в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
У Якупович возникли проблемы с дыханием, вызванных сильным запахом смога от пожаров. Во втором сете при счете 6:4, 5:6 словенка упала на колени, закашлялась и не смогла продолжить игру.
Спортсменка рассказала: «Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт».
Awful scenes in Melbourne.— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020
Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW
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Источник — Sport.ua
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