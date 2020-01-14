ЗАВАЦКАЯ – о воздухе в Мельбурне: «Голова болит четвертый день»

Украинская теннисистка прокомментировала загрязнение воздуха на Australian Open

  • 14.01.2020 14:28
  • 401 просмотр
  • 3 комментария
ЗАВАЦКАЯ – о воздухе в Мельбурне: «Голова болит четвертый день»
© Guangzhou Open. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о том, как справляется с загрязнением воздуха на Australian Open-2020:

«Очень непросто. Голова болит четвертый день, очень тяжело. Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма.

Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше».

Ранее Завацкая показала форму, в которой сыграет на Australian Open.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.01.2020 14:49
    +2
    tima fialko, 14.01.2020 14:47
    Ні фіга собі.Вважав Австралію чистою краіною.
    Там пожары сейчас, почти пол материка горит!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.01.2020 14:48
    +1
    Неужели деньги и вся остальная хрень, важнее здоровья спортсменов и всех окружающих?!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.01.2020 14:47
    0
    Ні фіга собі.Вважав Австралію чистою краіною.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.01.2020 14:49
    +2
    tima fialko, 14.01.2020 14:47
    Ні фіга собі.Вважав Австралію чистою краіною.
    Там пожары сейчас, почти пол материка горит!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.01.2020 14:48
    +1
    Неужели деньги и вся остальная хрень, важнее здоровья спортсменов и всех окружающих?!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.01.2020 14:47
    0
    Ні фіга собі.Вважав Австралію чистою краіною.
    Ссылка
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