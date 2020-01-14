ЗАВАЦКАЯ – о воздухе в Мельбурне: «Голова болит четвертый день»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о том, как справляется с загрязнением воздуха на Australian Open-2020:
«Очень непросто. Голова болит четвертый день, очень тяжело. Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма.
Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше».
Ранее Завацкая показала форму, в которой сыграет на Australian Open.
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Источник — Большой теннис Украины
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