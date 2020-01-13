ФОТО. Костюк и Завацкая показали форму, в которой сыграют на AO

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая получили экипировку от Nike, в которой они будут выступать на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Отметим, что обе теннисистки проведут свои первые матчи 15 января, соперницы уже известны.
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Источник — Instagram
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