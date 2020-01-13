Australian Open. Украинцы узнали первых соперников в квалификации

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Напомним, в отборочном турнире Украина будет представлена четырьмя теннисистками и одним теннисистом.
Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) на старте отбора сразится против китаянки Ма Шуюэ (№240 WTA).
Марта Костюк (№149 WTA) начнет борьбу за выход в основную сетку против россиянки Натальи Вихлянцевой (№112 WTA), получившей от организаторов шестой номер посева.
Ангелина Калинина (№157 WTA) померяется силами с румынкой Моникой Никулеску (№127 WTA).
Наша дебютантка, Дарья Лопатецкая (№332 WTA), в первом матче сразится против Конни Перрен (№204 WTA) из Швейцарии.
И, наконец, Сергей Стаховский, первый матч на кортах Мельбурна сыграет против словенца Блажа Ролы (№143 ATP).
Матчи квалификации стартуют во вторник, 14 января.
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Источник — Sport.ua
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