Australian Open. Украинцы узнали первых соперников в квалификации

В отборе сыграют пять представителей Украины

  • 13.01.2020 09:30
  • 930 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Украинцы узнали первых соперников в квалификации
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Напомним, в отборочном турнире Украина будет представлена четырьмя теннисистками и одним теннисистом.
 
Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) на старте отбора сразится против китаянки Ма Шуюэ (№240 WTA).
 
Марта Костюк (№149 WTA) начнет борьбу за выход в основную сетку против россиянки Натальи Вихлянцевой (№112 WTA), получившей от организаторов шестой номер посева.
 
Ангелина Калинина (№157 WTA) померяется силами с румынкой Моникой Никулеску (№127 WTA).
 
Наша дебютантка, Дарья Лопатецкая (№332 WTA), в первом матче сразится против Конни Перрен (№204 WTA) из Швейцарии.
 
И, наконец, Сергей Стаховский, первый матч на кортах Мельбурна сыграет против словенца Блажа Ролы (№143 ATP). 
 
Матчи квалификации стартуют во вторник, 14 января.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 13.01.2020 09:42
    +1
    З більше 100 учасниць, Марті треба було вибрать, відразу росіянку. В Марти психологічна установка програвати всім росіянкам. Треба це якось змінювати, але як.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 09:36
    0
    Завацкой более или менее попалась,остальным попались достаточно сложные соперники
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    kollekciy
      kollekciy, 13.01.2020 09:42
    +1
    З більше 100 учасниць, Марті треба було вибрать, відразу росіянку. В Марти психологічна установка програвати всім росіянкам. Треба це якось змінювати, але як.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 09:36
    0
    Завацкой более или менее попалась,остальным попались достаточно сложные соперники
    Ссылка
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