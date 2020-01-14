СТАХОВСКИЙ: «Воздух в Китае еще хуже, чем в Австралии, но спокойно играем»

Украинский теннисист Сергей Стаховский преодолел первый раунд квалификации Australian Open. Спортсмен не видит особых проблем из-за плохого воздуха, который загрязнен массовыми пожарами в Австралии.

«Когда я проснулся утром, то смог чувствовался в воздухе, поэтому матчи перенесли на час позднее. Когда была разминка, то единственное, что чувствовалось – это видимость. После обеда я уже не чувствовал смога. Конечно, я понимаю, что все смотрят на радары, счетчики, на степень загрязнённости. Но мы играем в Шанхае и в Пекине в таких условиях каждый день и никто даже не заикается о каких-то проблемах, что это опасно и так далее. Там ситуация обстоит намного хуже, но так как там вся эта информация, которую нам здесь рассказывают и показывают, недоступна, то все играют, потому что никто ничего не понимает и не знает».

«Да, видно, что туман, что ты играешь в тумане, но никто не возражает. А тут, потому что организаторы рассказывают, показывают, стараются предотвратить какие-то плохие исходы, то все сразу наезжают, что не стоило играть».



«Я бы не сказал, что не стоило играть… Я не могу сказать, что мне было играть как-то трудно или мне трудно дышалось. Скорее, это ментально чуть влияет, потому что ты начинаешь думать, мол, о, вот здесь смог, может, мне будет трудно дышать, а по факту я не ощущал никакого дискомфорта. Хотя мы играли позже вечером и на самом деле уровень загрязнения воздуха снижался в течении дня», - рассказал Стаховский.

В первом раунде украинец обыграл Блажа Ролу.