Australian Open. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Единственный представитель Украины в мужской сетке квалификации Australian Open Сергей Стаховский (№152 ATP) стартовал с победы.
В матче первого круга отборочного турнира 34-летний украинец обыграл словенца Блажа Ролу (№143 ATP).
Australian Open. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Блаж Рола (Словения) – 7:6(3), 6:4
В следующем раунде Стаховский сразится против Алехандро Табило (№208 ATP) из Чили.
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Источник — Sport.ua
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