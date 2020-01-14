Australian Open. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Украинец вышел в полуфинал отбора

  • 14.01.2020 12:08
  • 983 просмотра
  • 1 комментарий
Australian Open. Стаховский стартовал с победы в квалификации
© ATP. Сергей Стаховский
Единственный представитель Украины в мужской сетке квалификации Australian Open Сергей Стаховский (№152 ATP) стартовал с победы.
 
В матче первого круга отборочного турнира 34-летний украинец обыграл словенца Блажа Ролу (№143 ATP). 
 
Australian Open. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Блаж Рола (Словения) – 7:6(3), 6:4
 
В следующем раунде Стаховский сразится против Алехандро Табило (№208 ATP) из Чили. 
 
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.01.2020 12:55
    +1
    З перемогою.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.01.2020 12:55
    +1
    З перемогою.
    Ссылка
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