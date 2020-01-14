Australian Open. Расписание украинок на 15 января

В среду, 15 января, на Australian Open продолжатся матчи первого круга квалификации.

На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины.

Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) сыграет третьим запуском на корте №8 против китаянки Ма Шуюэ (№240 WTA). Ориентировочное время начала – 04:00 по Киеву.

Марта Костюк (№149 WTA) начнет борьбу за выход в основную сетку против россиянки Натальи Вихлянцевой (№112 WTA) пятым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.

Также пятым запуском сыграет и Дарья Лопатецкая (№332 WTA), для которой это будет дебют на турнире. 16-летняя украинка сразится против Конни Перрен (№204 WTA) из Швейцарии. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.