Australian Open. Расписание украинок на 15 января

В среду на корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины

  • 14.01.2020 12:47
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Australian Open. Расписание украинок на 15 января
© Инстаграм Марты Костюк
В среду, 15 января, на Australian Open продолжатся матчи первого круга квалификации.
 
На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины.
 
Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) сыграет третьим запуском на корте №8 против китаянки Ма Шуюэ (№240 WTA). Ориентировочное время начала – 04:00 по Киеву.
 
Марта Костюк (№149 WTA) начнет борьбу за выход в основную сетку против россиянки Натальи Вихлянцевой (№112 WTA) пятым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.
 
Также пятым запуском сыграет и Дарья Лопатецкая (№332 WTA), для которой это будет дебют на турнире. 16-летняя украинка сразится против Конни Перрен (№204 WTA) из Швейцарии. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.
 
Напомним, ранее турнир покинула Ангелина Калинина. А Сергей Стаховский успешно преодолел стартовый барьер.
 

 

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Источник — Sport.ua

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