Australian Open. Калинина уступает на старте квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В четвертьфинале квалификации украинка уступила представительнице Румынии Монике Никулеску (№127 WTA). Игра завершилась со счетом 6:7 (7:9), 2:6.
Отметим, что в мужской квалификации 14 января свой матч сыграет Сергей Стаховский.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.