Australian Open. Расписание украинцев на 14 января

Во вторник, 14 января, на кортах Мельбурна состоятся первые матчи квалификации.
В стартовый игровой день сыграют два представителя Украины.
Вторым запуском на корте №15 начнется матч Ангелины Калининой (№157 WTA) против румынки Моники Никулеску (№127 WTA). Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву.
Пятым запуском на корте №5 сыграет Сергей Стаховский. Единственный украинский теннисист на турнире сразится против словенца Блажа Ролы (№143 ATP). Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.
Катарина Завацкая, Марта Костюк и Дарья Лопатецкая выйдут на корты в среду.
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Источник — Sport.ua
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