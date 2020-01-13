Australian Open. Расписание украинцев на 14 января

Во вторник, 14 января, на кортах Мельбурна состоятся первые матчи квалификации

В стартовый игровой день сыграют два представителя Украины.

Вторым запуском на корте №15 начнется матч Ангелины Калининой (№157 WTA) против румынки Моники Никулеску (№127 WTA). Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву.

Пятым запуском на корте №5 сыграет Сергей Стаховский. Единственный украинский теннисист на турнире сразится против словенца Блажа Ролы (№143 ATP). Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.

Катарина Завацкая, Марта Костюк и Дарья Лопатецкая выйдут на корты в среду.