Роман САНЖАР: «Результатами Карпат я не доволен»

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от второй части сезона.
«Однозначно, команда должна прогрессировать, ставить перед собой амбициозные цели и уверенно к ним идти. Конечно, эти полгода были тяжелыми и для меня, и для игроков. Безусловно, результатами нашего коллектива я не доволен. «Карпаты» заслуживают гораздо большего, чем имеют сейчас. Для себя я уже выводы сделал, понимаю, что происходило, и почему у нас сложилась такая ситуация. Сейчас, в межсезонье, пришло очень ответственное время, когда тренерский штаб должен правильно сработать, чтобы изменить к лучшему положение команды», — отметил Санжар.
Источник — ФК Карпаты
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