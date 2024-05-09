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  4. Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпаты очень хотят выиграть Первую лигу»
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 16:02 |
73
0

Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпаты очень хотят выиграть Первую лигу»

Полузащитник «Карпат» поделился амбициями команды Мирона Маркевича

09 мая 2024, 16:02 |
73
0
Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпаты очень хотят выиграть Первую лигу»
ФК Карпаты. Евгений Подлепенец

Полузащитник львовских «Карпат» Евгений Подлепенец поделился амбициями команды Мирона Маркевича.

– За 3 тура до завершения чемпионата вы всего на 3 очка опережаете «Ингулец» и теперь должны только побеждать, чтобы сохранять первое место. Возможно, такое турнирное положение наоборот больше мотивирует и разозлит команду?

– Мы потеряли гандикап в 8 очков, но все равно все в наших руках. Если сыграем в свой лучший футбол в заключительных матчах, то достигнем своего. Карпаты очень хотят выиграть Первую лигу и ее золотые медали. Сделаем все, что в наших силах.

Напомним, «Карпаты» уже гарантировали себе участие в следующем сезоне УПЛ.

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Евгений Подлепенец Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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