Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпаты очень хотят выиграть Первую лигу»
Полузащитник «Карпат» поделился амбициями команды Мирона Маркевича
Полузащитник львовских «Карпат» Евгений Подлепенец поделился амбициями команды Мирона Маркевича.
– За 3 тура до завершения чемпионата вы всего на 3 очка опережаете «Ингулец» и теперь должны только побеждать, чтобы сохранять первое место. Возможно, такое турнирное положение наоборот больше мотивирует и разозлит команду?
– Мы потеряли гандикап в 8 очков, но все равно все в наших руках. Если сыграем в свой лучший футбол в заключительных матчах, то достигнем своего. Карпаты очень хотят выиграть Первую лигу и ее золотые медали. Сделаем все, что в наших силах.
Напомним, «Карпаты» уже гарантировали себе участие в следующем сезоне УПЛ.
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