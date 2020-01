Ибрагимович установил уникальное достижение

Благодаря этому, 38-летний швед отличился на высшем уровне уже в четвертом десятилетии подряд. Свой первый гол Ибрагимович забил 30 октября 1999 году в составе «Мальмё».

Также отметим, что Ибрагимович стал одним из самых возрастных голеадоров чемпионата Италии. Только четыре футболиста отличились в Серии А, будучи на тот момент старше шведа.

38, 100 - Zlatan Ibrahimovic (38 years and 100 days) is the fifth oldest goalscorer in Serie A for AC Milan after Costacurta, Maldini, Inzaghi and Liedholm. Endless. #CagliariMilan pic.twitter.com/62po0DL18t