Ибрагимович установил уникальное достижение

Шведский форвард забивал на высшем уровне в четырех десятилетиях подряд

  • 11.01.2020 18:25
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Ибрагимович установил уникальное достижение
© ФК Милан. Златан Ибрагимович
Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в итальянский клуб.
 
Благодаря этому,  38-летний швед отличился на высшем уровне уже в четвертом десятилетии подряд. Свой первый гол Ибрагимович забил 30 октября 1999 году в составе «Мальмё».
 
Также отметим, что Ибрагимович стал одним из самых возрастных голеадоров чемпионата Италии. Только четыре футболиста отличились в Серии А, будучи на тот момент старше шведа.
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Источник — Gracenote Live

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