Ибрагимович установил уникальное достижение

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в итальянский клуб.
Благодаря этому, 38-летний швед отличился на высшем уровне уже в четвертом десятилетии подряд. Свой первый гол Ибрагимович забил 30 октября 1999 году в составе «Мальмё».
Также отметим, что Ибрагимович стал одним из самых возрастных голеадоров чемпионата Италии. Только четыре футболиста отличились в Серии А, будучи на тот момент старше шведа.
38, 100 - Zlatan Ibrahimovic (38 years and 100 days) is the fifth oldest goalscorer in Serie A for AC Milan after Costacurta, Maldini, Inzaghi and Liedholm. Endless. #CagliariMilan pic.twitter.com/62po0DL18t— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 11, 2020
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Источник — Gracenote Live
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