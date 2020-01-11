Ибрагимович установил уникальное достижение

Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в итальянский клуб. Шведский форвард «Милана»

Благодаря этому, 38-летний швед отличился на высшем уровне уже в четвертом десятилетии подряд. Свой первый гол Ибрагимович забил 30 октября 1999 году в составе «Мальмё».

Также отметим, что Ибрагимович стал одним из самых возрастных голеадоров чемпионата Италии. Только четыре футболиста отличились в Серии А, будучи на тот момент старше шведа.