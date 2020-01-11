ВИДЕО. Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан

Шведский форвард Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в «Милан».
Нападающий отправил мяч в ворота «Кальяри» на 64-й минуте (счет стал 2:0). Смотрите видео гола.
Zlatan Ibrahimovic has scored his first goal after return to #Milan.#StatsInSport #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/4GtR8jiURq— Stats In Sport (@statsinsport1) January 11, 2020
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Источник — Sport.ua
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