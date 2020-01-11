ВИДЕО. Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан

Шведский нападающий отправил мяч в ворота «Кальяри» на 64-й минуте

  • 11.01.2020 17:42
  • 6085 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан
© Twitter. Златан Ибрагимович

Шведский форвард Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в «Милан».

Нападающий отправил мяч в ворота «Кальяри» на 64-й минуте (счет стал 2:0). Смотрите видео гола.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 11.01.2020 18:58
    0
    Делай Златан!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.01.2020 18:45
    +2
    Я и не сомнивался в Ибрагимовиче. В следующем сезоне он станет лучшим бомбардиром Серии А.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.01.2020 18:45
    +2
    Я и не сомнивался в Ибрагимовиче. В следующем сезоне он станет лучшим бомбардиром Серии А.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 11.01.2020 18:58
    0
    Делай Златан!
    Ссылка
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