ВИДЕО. Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан

Шведский форвард Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в «Милан».

Нападающий отправил мяч в ворота «Кальяри» на 64-й минуте (счет стал 2:0). Смотрите видео гола.

Zlatan Ibrahimovic has scored his first goal after return to #Milan.#StatsInSport #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/4GtR8jiURq