Милан в гостях обыграл Кальяри с голом Ибрагимовича

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Милан» в гостях обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Шведский форвард Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в Италию.
Чемпионат Италии. Серия A
19-й тур, 11 января
«Кальяри» – «Милан» – 0:2
Гол: Леау, 46, Ибрагимович, 64.
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини, Наингголан, Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 76), Нандес (Кастро, 76), Фараго, Симеоне (Черри, 69).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 73), Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 64), Самуэль Кастильехо, Леау (Ребич, 90).
Предупреждения: Чигарини, 26. Нандес, 39. Пеллегрини, 60. Беннасер, 61.
Судья: Абиссо (Италия).
Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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