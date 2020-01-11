Милан в гостях обыграл Кальяри с голом Ибрагимовича

Шведский форвард забил первый гол после возвращения в Италию

  • 11.01.2020 18:01
  • 1165 просмотров
  • 1 комментарий
Милан в гостях обыграл Кальяри с голом Ибрагимовича
© Twitter. Златан Ибрагимович
В матче 19-го тура итальянской Серии A «Милан» в гостях обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Шведский форвард Златан Ибрагимович забил свой первый гол после возвращения в Италию.
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
19-й тур, 11 января
 
«Кальяри»  «Милан»  0:2
 
Гол: Леау, 46, Ибрагимович, 64.
 
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини, Наингголан, Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 76), Нандес (Кастро, 76), Фараго, Симеоне (Черри, 69).
 
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 73), Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 64), Самуэль Кастильехо, Леау (Ребич, 90).
 
Предупреждения: Чигарини, 26. Нандес, 39. Пеллегрини, 60. Беннасер, 61.
 
Судья: Абиссо (Италия).
 
Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
 
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 11.01.2020 18:47
    0
    Учитесь как нужно поддерживать свою форму, даже в 38 лет Ибра играет как в 25, отыгрывая полные матчи без замен и забивает голы.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.01.2020 18:47
    0
    Учитесь как нужно поддерживать свою форму, даже в 38 лет Ибра играет как в 25, отыгрывая полные матчи без замен и забивает голы.
    Ссылка
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