ВИДЕО. Жесткий косяк вратаря. Курьезный гол забит в Англии

Курьезный гол был забит в Первой лиге Англии. В матче третьего по силе дивизионе чемпионата Англии «Сандерленд» переиграл «Линкольн» (3:1) за счет грубейшей ошибки вратаря соперников.

При счете 1:0 в пользу хозяев поля вратарь Джош Викерс пытался перебросить нападающего «Сандерленда», который его активно прессинговал. Однако мяч попал в голову Магвайру и улетел на дальнюю штангу, где Линден Гуч выиграл воздух и поразил цель.

Смотрите видео курьезного гола.

