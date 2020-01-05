ВИДЕО. Жесткий косяк вратаря. Курьезный гол забит в Англии

«Сандерленд» переиграл «Линкольн» за счет грубейшей ошибки голкипера

  • 05.01.2020 20:56
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ВИДЕО. Жесткий косяк вратаря. Курьезный гол забит в Англии
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Курьезный гол был забит в Первой лиге Англии. В матче третьего по силе дивизионе чемпионата Англии «Сандерленд» переиграл «Линкольн» (3:1) за счет грубейшей ошибки вратаря соперников.
 
При счете 1:0 в пользу хозяев поля вратарь Джош Викерс пытался перебросить нападающего «Сандерленда», который его активно прессинговал. Однако мяч попал в голову Магвайру и улетел на дальнюю штангу, где Линден Гуч выиграл воздух и поразил цель.
 
Смотрите видео курьезного гола.

Видеообзор матча «Сандерленд» – «Линкольн» – 3:1.

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Источник — Sport.ua

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