ВИДЕО. Жесткий косяк вратаря. Курьезный гол забит в Англии

Курьезный гол был забит в Первой лиге Англии. В матче третьего по силе дивизионе чемпионата Англии «Сандерленд» переиграл «Линкольн» (3:1) за счет грубейшей ошибки вратаря соперников.
При счете 1:0 в пользу хозяев поля вратарь Джош Викерс пытался перебросить нападающего «Сандерленда», который его активно прессинговал. Однако мяч попал в голову Магвайру и улетел на дальнюю штангу, где Линден Гуч выиграл воздух и поразил цель.
Смотрите видео курьезного гола.
🏟 First home win since early November— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) January 5, 2020
3️⃣ First-half goals as three first-half goals
🧤 Assist from the goalie!
5️⃣ Unbeaten in five games
⬆️ Climbing the table
In the only action in @SkyBetLeagueOne yesterday - Sunderland beat Lincoln City 3-1.#SAFC @LyndenGooch pic.twitter.com/OzVBpNslQt
Видеообзор матча «Сандерленд» – «Линкольн» – 3:1.
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Источник — Sport.ua
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