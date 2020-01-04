ВИДЕО. Мы искренне сожалеем. Как ATP перепутала гимны Молдовы и Румынии

Румынский гимн был ошибочно сыгран для сборной Молдовы в Сиднее

  • 04.01.2020 23:23
  • 496 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Мы искренне сожалеем. Как ATP перепутала гимны Молдовы и Румынии
© Twitter. Сборная Молдовы по теннису

На командном турнире ATP Cup в Австралии организаторы допустили нелепую ошибку с неправильным государственным гимном, сыгранным для сборной Молдовы перед матчем с Бельгией (0:3) в Сиднее. 

Организаторы принесли извинения молдовским чиновникам и спортсменам после того, как в пятницу гимн их восточноевропейского соседа Румынии был сыгран на арене Кена Розуолла. 

В сообщении на странице Кубка ATP в Твиттере сказано: «В начале матча Молдова – Бельгия мы ошибочно сыграли неверный гимн Молдовы. Мы искренне сожалеем и извиняемся лично перед командой #TeamMoldova».

Государственный гимн Румынии был молдовским гимном в течение короткого периода после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Путаница с гимнами – грубая ошибка, возникшая в первый день соревнований нового турнира. Любители тенниса написали в Twitter свое разочарование по поводу ошибки.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 04.01.2020 23:42
    +6
    какаяразница?) © Моника "Нелох" Зеленски. 42 года
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 04.01.2020 23:42
    +6
    какаяразница?) © Моника "Нелох" Зеленски. 42 года
    Ссылка
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