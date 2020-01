ВИДЕО. Мы искренне сожалеем. Как ATP перепутала гимны Молдовы и Румынии

На командном турнире ATP Cup в Австралии организаторы допустили нелепую ошибку с неправильным государственным гимном, сыгранным для сборной Молдовы перед матчем с Бельгией (0:3) в Сиднее.

Организаторы принесли извинения молдовским чиновникам и спортсменам после того, как в пятницу гимн их восточноевропейского соседа Румынии был сыгран на арене Кена Розуолла.

В сообщении на странице Кубка ATP в Твиттере сказано: «В начале матча Молдова – Бельгия мы ошибочно сыграли неверный гимн Молдовы. Мы искренне сожалеем и извиняемся лично перед командой #TeamMoldova».

Государственный гимн Румынии был молдовским гимном в течение короткого периода после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Путаница с гимнами – грубая ошибка, возникшая в первый день соревнований нового турнира. Любители тенниса написали в Twitter свое разочарование по поводу ошибки.

What a shame. You’re trying to add the team element to the sport and you’ve had months to prepare and you can’t even honour the competing countries properly. At least you apologised.