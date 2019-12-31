Венгер – лучший тренер 10-летия в Англии по количеству побед

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер занял первое место по количеству побед за 2010-2019-й годы.
Французский специалист покинул лондонский клуб летом 2018 года. За прошедшее десятилетие «Арсенал» во главе с Венгером добыл 179 побед.
Венгер опередил Маурисио Почеттино (132 победы) и Жозе Моуриньо (110 побед).
🏆 Arsene Wenger managed more games and won more points than any other manager in the Premier league over the decade— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 31, 2019
В данный момент Венгер занимает должность директора по развитию в ФИФА.
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Источник — Sport.ua
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