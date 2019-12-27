ФОТО. Свитолина и Монфис прибыли в Австралию. Готовятся к старту сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже прибыла в Австралию, где и начнет сезон-2020.
Свитолина начнет новый год на турнире в Брисбене 6-го января.
Great to have @ElinaSvitolina & @Gael_Monfils in our great city! Enjoy the sights you two! #brisbaneanyday pic.twitter.com/gA1WaFb2zy— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 27, 2019
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Источник — Sport.ua
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