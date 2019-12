ФОТО. Свитолина и Монфис прибыли в Австралию. Готовятся к старту сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже прибыла в Австралию, где и начнет сезон-2020.

Свитолина начнет новый год на турнире в Брисбене 6-го января.

Great to have @ElinaSvitolina & @Gael_Monfils in our great city! Enjoy the sights you two! #brisbaneanyday pic.twitter.com/gA1WaFb2zy