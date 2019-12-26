ВИДЕО. Не лучшее Рождество. У Жозе Моуриньо случилась трагедия

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потерял своего домашнего питомца, о чем коуч сам рассказал перед матчем 19-го тура Премьер-лиги против «Брайтона»:

«Как прошло Рождество? Честно говоря, очень грустно, потому что умерла моя собака. А моя собака – это моя семья. Но мы должны двигаться дальше».

Британские журналисты выяснили, что речь шла о йоркширском терьере по кличке Лейя.

Моуриньо с собакой по кличке Лейя