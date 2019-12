ВИДЕО. Не лучшее Рождество. У Жозе Моуриньо случилась трагедия

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потерял своего домашнего питомца, о чем коуч сам рассказал перед матчем 19-го тура Премьер-лиги против «Брайтона»:

«Как прошло Рождество? Честно говоря, очень грустно, потому что умерла моя собака. А моя собака – это моя семья. Но мы должны двигаться дальше».

Британские журналисты выяснили, что речь шла о йоркширском терьере по кличке Лейя.

Моуриньо с собакой по кличке Лейя

Oh my god. On Amazon Prime they just asked Jose Mourinho how his Christmas Day was and he responded with terrible because his dog died and asked them to move on. pic.twitter.com/vfhLmNBv5X