ВИДЕО. Не лучшее Рождество. У Жозе Моуриньо случилась трагедия

Главный тренер «Тоттенхэма» потерял своего любимого домашнего питомца

  • 26.12.2019 21:12
  • 3150 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Не лучшее Рождество. У Жозе Моуриньо случилась трагедия
© Daily Mail. Лейя
Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потерял своего домашнего питомца, о чем коуч сам рассказал перед матчем 19-го тура Премьер-лиги против «Брайтона»:
 
«Как прошло Рождество? Честно говоря, очень грустно, потому что умерла моя собака. А моя собака – это моя семья. Но мы должны двигаться дальше».
 
Британские журналисты выяснили, что речь шла о йоркширском терьере по кличке Лейя.
 

Моуриньо с собакой по кличке Лейя

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Источник — Daily Mail

(8 голосов)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 26.12.2019 21:57
    0
    Всьо,Тотенхему жопа..
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.12.2019 21:27
    +3
    Когда то у меня была собака - лайка. http://pitomecdoma.ru/dog/laika/laika.jpg Всего 5 лет прожила, умерла от чумки. Мне было лет 8. Для меня это была настоящая трагедия, поэтому я прекрасно понимаю Моуриньо
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.12.2019 21:27
    +3
    Когда то у меня была собака - лайка. http://pitomecdoma.ru/dog/laika/laika.jpg Всего 5 лет прожила, умерла от чумки. Мне было лет 8. Для меня это была настоящая трагедия, поэтому я прекрасно понимаю Моуриньо
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 26.12.2019 21:57
    0
    Всьо,Тотенхему жопа..
    Ссылка
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