Георгий БУЩАН: «Не все легионеры Динамо учат украинский или русский язык»

Хотя по контракту обязаны это делать

  • 26.12.2019 17:14
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Георгий БУЩАН: «Не все легионеры Динамо учат украинский или русский язык»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал, что учит иностранные языки, а вот легионеры команды не всегда выполняют свои обязательства в плане изучения украинского или русского языков.

- Как обстоит дело с изучением иностранных языков?
- Стараюсь учить английский самостоятельно. У меня был репетитор по английскому. Плюс, хотел пойти на курсы, но не смогли мне подобрать график, поскольку нахожусь в постоянных разъездах. Во второй половине отпуска, думаю, найдется время и для английского.

- Динамовские иностранцы отмечают, что мало кто из украинцев в ​​команде знает английский язык. Как у вас складывается коммуникация?
- Очень хорошо. Только было бы желание. Соль немного разговаривает и все понимает, Родригес и Де Пена также, Кадири меньше всех понимает, Кадар все прекрасно понимает, просто притворяется (смеется). Наши ребята, которые поехали в другие чемпионаты, говорят, что ты должен изучать язык страны, в которой находишься и подстроиться под реалии. Во Франции нужно учить французский, в Испании - испанский и так далее. Но знать английский должен каждый.

У наших иностранцев в контракте прописано, что за определенный период они должны изучить или русский или украинский. Большинство этого правила не придерживаются.

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Источник — ФК Динамо Киев

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