ФОТО. Как прошел первый благотворительный гала-ужин Фонда Элины Свитолиной

ВСі тільки ЗА, ну окрім любителів мавп і моторил з ахметівця...

11:11 — AdvocatusDei

согласен... МС это МС

11:10 — AdvocatusDei

"Если раньше был Хюбшман, Левандовски, Дуляй, ферна.".... они одновременно играли?!

11:09 — euro2012_za_2012euro

Главное на первых минутах не пропустить. Понятно при 0:0 никто и никуда в атаку из Шахтера не пол...

11:07 — Д. Быков

А ну-ка тявкнуло быстро, говно циррозное, какой это "тыйтуль" есть у шубного серпентария за годы ...