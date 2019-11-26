ФОТО. Как прошел первый благотворительный гала-ужин Фонда Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина основала собственный фонд ES Foundation и устроила благотворительный вечер в поддержку молодых спортсменов.
Присоединиться к инициативе основательницы можно было уже во время мероприятия, приобретя один из лотов, предоставленных звездными друзьями Элины, в частности, Владимиром Кличко и Гарик Корогодский.
Гала-ужин в ресторане загородного клуба Equides посетили известные личности.
On the 23rd November I hosted the Gala Dinner of the ES Foundation. This Charity Event will give a boost to young talents. My dream has come true!— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) November 26, 2019
I would like to thank everyone who has shared this evening with me. Together we are making a positive impact on the future. ❤️ pic.twitter.com/ojuhtDJNoz
Источник — JetSetter
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