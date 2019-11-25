ФОТО. Владимир Кличко побывал на благотворительном вечере Элины Свитолиной

Легендарный боксер супертяжелой весовой категории Владимир Кличко посетил благотворительный вечер Элины Свитолиной, который состоялся 23 ноября.
Отметим, что одним из лотов был ужин с Владимир Кличко. За встречу с экс-чемпионом мира по боксу заплатили 21 тысячу долларов.
Володимир Кличко та Еліна Світоліна 23 листопада у Києві в Equides club на Першому благодійному вечорі Фонду Еліни Світоліної в Україні! 🇺🇦✊ @klitschko @elisvitolina #wladimirklitschko #klitschko #charity #foundation #ukraine #kyiv #champion #thebest #challenge #motivation #inspiration #success #peopleschamp #rolemodel #teamklitschko #klitschkofanclub
Источник — Instagram
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