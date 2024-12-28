ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов
Криштиану Роналду-младший развивается не по годам
Криштиану Роналду-младший приковал к себе всеобщее внимание на «Globe Soccer Awards».
14-летний сын Криштиану традиционно пришел поддержать отца и посмотреть на футбольный бомонд.
После события Роналду опубликовал фото на своей странице в Instagram, где он вместе с Джуниором и Джорджиной позирует с наградами.
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Больше всего фолловеров португальца впечатлил рост 14-летнего мальчика:
«Криштиану-младший скоро станет выше своего папы», – написала одна из подписчиц.
Джуниор планирует пойти по стопам отца, выступая за команду «Аль-Наср» U-14.
Учитывая такое стремительное развитие мальчика, возможно, что совсем скоро он дебютирует в составе первой команды.
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