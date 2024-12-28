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28 декабря 2024, 19:51 |
2220
1

ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов

Криштиану Роналду-младший развивается не по годам

28 декабря 2024, 19:51 |
2220
1
ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов
Instagram. Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший

Криштиану Роналду-младший приковал к себе всеобщее внимание на «Globe Soccer Awards».

14-летний сын Криштиану традиционно пришел поддержать отца и посмотреть на футбольный бомонд.

После события Роналду опубликовал фото на своей странице в Instagram, где он вместе с Джуниором и Джорджиной позирует с наградами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Больше всего фолловеров португальца впечатлил рост 14-летнего мальчика:

«Криштиану-младший скоро станет выше своего папы», – написала одна из подписчиц.

Джуниор планирует пойти по стопам отца, выступая за команду «Аль-Наср» U-14.

Учитывая такое стремительное развитие мальчика, возможно, что совсем скоро он дебютирует в составе первой команды.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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antt
Новий Ямал. Тут сьогодні була новина що і у нас він буде, а у Роналдо він уже є.
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