ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов

Криштиану Роналду-младший приковал к себе всеобщее внимание на «Globe Soccer Awards».

14-летний сын Криштиану традиционно пришел поддержать отца и посмотреть на футбольный бомонд.

После события Роналду опубликовал фото на своей странице в Instagram, где он вместе с Джуниором и Джорджиной позирует с наградами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Больше всего фолловеров португальца впечатлил рост 14-летнего мальчика:

«Криштиану-младший скоро станет выше своего папы», – написала одна из подписчиц.

Джуниор планирует пойти по стопам отца, выступая за команду «Аль-Наср» U-14.

Учитывая такое стремительное развитие мальчика, возможно, что совсем скоро он дебютирует в составе первой команды.