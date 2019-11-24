Сборная Испании выиграла первый розыгрыш обновленного Кубка Дэвиса

В воскресенье, 24 ноября, состоялась финальная встреча первого розыгрыша обновленного Кубка Дэвиса. В борьбе за титул сборная Испании оказалась сильнее команды Канады, впервые игравшей в матче за титул.
Испанцы выиграли первые два одиночных матча, этого оказалось достаточно для определения победителя.
Финал Кубка Дэвиса. Канада – Испания
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:7(3), 3:6
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 6:7(7)
Отметим, что испанцы завоевали уже шестой титул в истории соревнований. Больше только у США (32), Австралии (28), Франции (10), Великобритании (10) и Швеции (7).
Также напомним, что Рафаэль Надаль закончит 2019 год в статусе лидера рейтинга ATP.
Источник — Sport.ua
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