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Сборная Испании выиграла первый розыгрыш обновленного Кубка Дэвиса

В матче за титул испанцы одолели сенсационную команду Канады

  • 24.11.2019 22:17
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Сборная Испании выиграла первый розыгрыш обновленного Кубка Дэвиса
© Davis Cup
В воскресенье, 24 ноября, состоялась финальная встреча первого розыгрыша обновленного Кубка Дэвиса. В борьбе за титул сборная Испании оказалась сильнее команды Канады, впервые игравшей в матче за титул.
 
Испанцы выиграли первые два одиночных матча, этого оказалось достаточно для определения победителя.
 
Финал Кубка Дэвиса. Канада – Испания
 
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:7(3), 3:6
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 6:7(7)
 
Отметим, что испанцы завоевали уже шестой титул в истории соревнований. Больше только у США (32), Австралии (28), Франции (10), Великобритании (10) и Швеции (7).
 
Также напомним, что Рафаэль Надаль закончит 2019 год в статусе лидера рейтинга ATP.
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Источник — Sport.ua

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