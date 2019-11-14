Надаль завершит год в статусе лидера мирового рейтинга

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит сезон на первой строчке в мировом рейтинге.
Это стало известно после вылета из турнира серба Новака Джоковича, который ранее сохранял шансы повторить прошлогодний успех.
Для Надаля это пятый сезон в карьере, по итогам которого он набирает больше всего очков в ATP-туре. По этому показателю испанец догнал Роджера Федерера, Новака Джоковича и Джимми Коннорса. Больше только у Пита Сампраса (6).
В 33 года Рафаэль Надаль стал самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение.
Источник — Sport.ua
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