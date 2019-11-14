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Надаль завершит год в статусе лидера мирового рейтинга

Испанец станет самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение

  • 14.11.2019 23:56
  • 510 просмотров
  • 1 комментарий
Надаль завершит год в статусе лидера мирового рейтинга
© ATP. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит сезон на первой строчке в мировом рейтинге. 
 
Это стало известно после вылета из турнира серба Новака Джоковича, который ранее сохранял шансы повторить прошлогодний успех.
 
Для Надаля это пятый сезон в карьере, по итогам которого он набирает больше всего очков в ATP-туре. По этому показателю испанец догнал Роджера Федерера, Новака Джоковича и Джимми Коннорса. Больше только у Пита Сампраса (6).
 
В 33 года Рафаэль Надаль стал самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    serega-2019
    online
      serega-2019, 15.11.2019 00:39
    0
    Браво !!!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 15.11.2019 00:39
    0
    Браво !!!
    Ссылка
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