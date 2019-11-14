Федерер взял реванш у Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Швейцарец Роджер Федерер выиграл решающий матч группового раунда Итогового турнира ATP, в котором разыгрывалась вторая путевка в полуфинал турнира.
Федерер взял реванш у Новака Джоковича за поражение в эпическом финале Уимблдона, а также прервал пятиматчевую победную серию серба в очных противостояниях.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Роджер Федерер (Швейцария) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:3
Напомним, еще одним участником полуфинала от группы Бьорна Борга ранее стал австриец Доминик Тим.
Из другого квартета в плей-офф вышел грек Стефанос Циципас, но его точное место пока что неизвестно.
Также поражение Джоковича означает, что Рафаэль Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон на первой строчке в мировом рейтинге. В 33 года он станет самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение.
Источник — Sport.ua
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