Федерер взял реванш у Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Швейцарец Роджер Федерер выиграл решающий матч группового раунда Итогового турнира ATP, в котором разыгрывалась вторая путевка в полуфинал турнира.

Федерер взял реванш у Новака Джоковича за поражение в эпическом финале Уимблдона, а также прервал пятиматчевую победную серию серба в очных противостояниях.

Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Роджер Федерер (Швейцария) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:3

Также поражение Джоковича означает, что Рафаэль Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон на первой строчке в мировом рейтинге. В 33 года он станет самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение.