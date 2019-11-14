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Федерер взял реванш у Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Швейцарец одолел серба в решающем матче группового раунда

  • 14.11.2019 23:35
  • 688 просмотров
  • 2 комментария
Федерер взял реванш у Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер выиграл решающий матч группового раунда Итогового турнира ATP, в котором разыгрывалась вторая путевка в полуфинал турнира.
 
Федерер взял реванш у Новака Джоковича за поражение в эпическом финале Уимблдона, а также прервал пятиматчевую победную серию серба в очных противостояниях.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Роджер Федерер (Швейцария) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:3
 
Напомним, еще одним участником полуфинала от группы Бьорна Борга ранее стал австриец Доминик Тим.
 
Из другого квартета в плей-офф вышел грек Стефанос Циципас, но его точное место пока что неизвестно.
 
Также поражение Джоковича означает, что Рафаэль Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон на первой строчке в мировом рейтинге. В 33 года он станет самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.11.2019 23:45
    +2
    Ай да Федя ай да молодца!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 14.11.2019 23:44
    0
    Ну що спортюей,прогнозисти грьобані)Джокович 100% у півфіналі?Ну ну.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.11.2019 23:45
    +2
    Ай да Федя ай да молодца!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 14.11.2019 23:44
    0
    Ну що спортюей,прогнозисти грьобані)Джокович 100% у півфіналі?Ну ну.
    Ссылка
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