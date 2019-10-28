Свитолина сыграла самый длинный тай-брейк в итоговых турнирах WTA

Элина Свитолина Украинcкая теннисистка успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Китае, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову в двух сетах.

Ключевой первый сет завершился на тай-брейке со счетом 14:12 в пользу украинки, и это рекордный счет для Финалов WTA.

До сегодня рекордным был счет 13:11 на тай-брейке, который был сыгран в 2012 году в Стамбуле между Викторией Азаренко (Беларусь) и Анжелик Кербер (Германия).