Свитолина сыграла самый длинный тай-брейк в итоговых турнирах WTA

Ключевой первый сет завершился на тай-брейке со счетом 14:12 в пользу украинки, и это рекордный счет для Финалов WTA.

До сегодня рекордным был счет 13:11 на тай-брейке, который был сыгран в 2012 году в Стамбуле между Викторией Азаренко (Беларусь) и Анжелик Кербер (Германия).

👏👏 Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the

Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN