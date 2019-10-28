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Свитолина сыграла самый длинный тай-брейк в итоговых турнирах WTA

Счет 14:12 на тай-брейках в Финалах WTA ранее не встречался

  • 28.10.2019 14:47
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Свитолина сыграла самый длинный тай-брейк в итоговых турнирах WTA
© Twitter. Элина Свитолина
Украинcкая теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Китае, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову в двух сетах.
 
Ключевой первый сет завершился на тай-брейке со счетом 14:12 в пользу украинки, и это рекордный счет для Финалов WTA. 
 
До сегодня рекордным был счет 13:11 на тай-брейке, который был сыгран в 2012 году в Стамбуле между Викторией Азаренко (Беларусь) и Анжелик Кербер (Германия).
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Источник — Sport.ua

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