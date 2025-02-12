Свитолина рассказала, почему не хочет видеть дочь теннисисткой

Украинская теннисистка Элина Свитолина не очень хотела бы, чтобы ее дочь Скай стала теннисисткой, однако оставит выбор за ней.

«Не хочу, чтобы Скай была теннисисткой? Это в интервью больше в шутку было сказано, но мы с Гаэлем (Монфисом – прим) отдали очень много лет теннису, поэтому нам хочется попробовать для дочери какой-то другой спорт».

«Но мы видим, что ей нравится теннис. Посмотрим, как она будет заниматься, однако дадим ей попробовать и другие виды. 100%, что спорт будет. Она и футбол пробует, и гимнастику», – сказала Свитолина.