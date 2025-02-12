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  4. Свитолина рассказала, почему не хочет видеть дочь теннисисткой
WTA
12 февраля 2025, 19:35 | Обновлено 12 февраля 2025, 20:02
832
1

Свитолина рассказала, почему не хочет видеть дочь теннисисткой

Но выбор останется за Скай

12 февраля 2025, 19:35 | Обновлено 12 февраля 2025, 20:02
832
1
Свитолина рассказала, почему не хочет видеть дочь теннисисткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не очень хотела бы, чтобы ее дочь Скай стала теннисисткой, однако оставит выбор за ней.

«Не хочу, чтобы Скай была теннисисткой? Это в интервью больше в шутку было сказано, но мы с Гаэлем (Монфисом – прим) отдали очень много лет теннису, поэтому нам хочется попробовать для дочери какой-то другой спорт».

«Но мы видим, что ей нравится теннис. Посмотрим, как она будет заниматься, однако дадим ей попробовать и другие виды. 100%, что спорт будет. Она и футбол пробует, и гимнастику», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина
Иван Зинченко Источник: Setanta Sports
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Первый Среди Равных
"ми з гаелем віддали багато років тенісу, тому для дочки хочемо інший спорт". Дивно чесно кажучи, не бачу в цьому логіки, і раціональності.
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