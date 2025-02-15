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WTA
15 февраля 2025, 19:15 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:43
1820
14

Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе

Американка в двух сетах разобралась с Аленой и завоевала трофей

15 февраля 2025, 19:15 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:43
1820
14
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В финале сошлись Аманда Анисимова (США, WTA 41) и Алена Остапенко (Латвия, WTA 37). Американка одержала победу в двух сетах.

WTA 1000 Доха. Хард. Финал

Аманда Анисимова (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

Анисимова выиграла третий трофей в карьере и первый на уровне WTA 1000.

Аманда взяла крупнейший титул в карьере. Предыдущие два были на турнирах WTA 250, последний – в 2022 году.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Андрій Заліщук
Мда, геть не так все склалося як гадалося, якби Марта обіграла Аманду, то титул скоріш за все взяла, Остапка сьогодні була сама не своя
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+7
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Disiny7
Як для мене неочікувано, вважав Остапенко фаворитом. Але вітання Аманді, вона на це напрацювала, вважаючи на ті труднощі, що їй вдалося подолати, та й повернутися на ТОП-рівень.
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+6
Nba37
Только Марта смогла навязать борьбу Анисимовой в этом турнире 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
mevast
Статистика явно не на користь Альоні. Все закономірно. Для Марти слабка втіха.
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+4
Sergiy20
А чому в заголовку "новую"?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Марта скоріше не взяла б титул , хоча все можливо .
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0
Первый Среди Равных
Аманда пленила моё сердце. Люблю ее.
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-1
vvm2068
Як так, винести Свьонтек, та влетіти ций Анісімовій. Фіг зрозумієш, як вони грають
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-2
Первый Среди Равных
И в горе и в радости, и в победах и поражениях я с тобой Амандочка навсегда.
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-2
Forever_Love_Rybakinu
От же везе цим Штатам...!!!
Щоразу знаходиться хтось з самих низів, від кого ніхто не чекав і запалює...
Спочатку нізвідкіля взялась Медісон і знесла всіх фаворитів на Aus Open, а тепер Аманда прорвалася з топ-40 і забрала Доху.
Розділяємо жаль з Альонкою і всіма інших нашими улюбленицями. Сподіваюсь в наступних турнірах слов'янським сестричкам вдасться обірвати американську серію!!!
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-3
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