Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Американка в двух сетах разобралась с Аленой и завоевала трофей
15 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В финале сошлись Аманда Анисимова (США, WTA 41) и Алена Остапенко (Латвия, WTA 37). Американка одержала победу в двух сетах.
WTA 1000 Доха. Хард. Финал
Аманда Анисимова (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.
Анисимова выиграла третий трофей в карьере и первый на уровне WTA 1000.
Аманда взяла крупнейший титул в карьере. Предыдущие два были на турнирах WTA 250, последний – в 2022 году.
FIRST WTA 1000 TITLE! 🏆🏆🏆🏆@AnisimovaAmanda defeats Ostapenko 6-4, 6-3 and is crowned the champion in Doha.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/9TyBna6eCP— wta (@WTA) February 15, 2025
What a moment for @AnisimovaAmanda 😆#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/qzI418demp— wta (@WTA) February 15, 2025
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Спочатку нізвідкіля взялась Медісон і знесла всіх фаворитів на Aus Open, а тепер Аманда прорвалася з топ-40 і забрала Доху.
Розділяємо жаль з Альонкою і всіма інших нашими улюбленицями. Сподіваюсь в наступних турнірах слов'янським сестричкам вдасться обірвати американську серію!!!