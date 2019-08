Свитолина тренируется на кортах US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к Открытому чемпионату США по теннису.

В среду украинка провела тренировку на кортах Нью-Йорка в футболке со Спанч Бобом, которая очень понравилась официальному фотографу WTA.

Hey, Spongebob! @ElinaSvitolina clearly winning the best dressed for practice award today... pic.twitter.com/wDKlzCAxor