Свитолина тренируется на кортах US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к Открытому чемпионату США по теннису.
В среду украинка провела тренировку на кортах Нью-Йорка в футболке со Спанч Бобом, которая очень понравилась официальному фотографу WTA.
Напомним, Свитолина будет сеяной на US Open, как и Даяна Ястремская. Жеребьевка основной сетки турнира состоится в четверг, 22 августа. Начало в 19:00 по Киеву.
Hey, Spongebob! @ElinaSvitolina clearly winning the best dressed for practice award today... pic.twitter.com/wDKlzCAxor— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 21 серпня 2019 р.
Источник — Twitter
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