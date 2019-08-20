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Ястремская будет сеяной на US Open

Украинка прошла в число сеяных после снятия Аманды Анисимовой

  • 20.08.2019 16:30
  • 1240 просмотров
  • 2 комментария
Ястремская будет сеяной на US Open
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в своей карьере будет сеяной на турнире серии Grand Slam.
 
Украинка получит 32-й номер посева на Открытом чемпионате США по теннису, основная сетка которого стартует 26 августа.
 
Отметим, что список из 32-х сеяных теннисисток формируется по результатам рейтинга WTA за 19 августа, где украинка заняла 33-ю позицию. Но из-за снятия американки Аманды Анисимовой (№24 WTA) украинка все-таки займет последнее место среди сеяных.
 
Главным преимуществом сеяных теннисисток является тот факт, что два первых круга они играют с несеяными.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AleksMih
    AleksMih, 20.08.2019 16:55
    -1
    Учитывая то, что знакомы давно, скорее всего не первый
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 20.08.2019 16:51
    -1
    Костяну от Сашка пузырь, если Стефан не против
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