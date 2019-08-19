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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5

Наоми Осака сохранила лидерство

  • 19.08.2019 10:40
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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5
© WTA. Элина Свитолина
Предыдущая неделя у женщин, как и у мужчин, прошла на турнире в Цинциннати. Победу на американских кортах одержала Мэдисон Киз. Этот триумф позволил ей вернуться в первую десятку, вытеснив оттуда Слоан Стивенс.
 
Финалистка турнира Светлана Кузнецова поднялась на 91-у позицию и теперь занимает  62-е место.
 
Ранние вылеты Петры Квитовой и Кики Бертенс позволили украинке Элине Свитолиной поднятся на 2 позиции, вернувшись в первую пятерку. Последний раз первая ракетка Украины была в топ-5 в мае 2019 года после турнира в Индиан-Уэллсе.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается остальных украинок, то Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина потеряли по одной позиции, Дарья Лопатецкая – две, а Леся Цуренко – сразу 5. И только Марта Костюк поднялась на одну строчку.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке Свитолина немного продвинулась вверх, но все еще сохраняет отставание от первой восьмерки. Масштабные изменения в рейтингах произойдут уже после US Open.
 
Чемпионская гонка
 
 
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Источник — Sport.ua

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