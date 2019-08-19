Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5

Предыдущая неделя у женщин, как и у мужчин, прошла на турнире в Цинциннати. Победу на американских кортах одержала Мэдисон Киз. Этот триумф позволил ей вернуться в первую десятку, вытеснив оттуда Слоан Стивенс.
Финалистка турнира Светлана Кузнецова поднялась на 91-у позицию и теперь занимает 62-е место.
Ранние вылеты Петры Квитовой и Кики Бертенс позволили украинке Элине Свитолиной поднятся на 2 позиции, вернувшись в первую пятерку. Последний раз первая ракетка Украины была в топ-5 в мае 2019 года после турнира в Индиан-Уэллсе.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина потеряли по одной позиции, Дарья Лопатецкая – две, а Леся Цуренко – сразу 5. И только Марта Костюк поднялась на одну строчку.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Свитолина немного продвинулась вверх, но все еще сохраняет отставание от первой восьмерки. Масштабные изменения в рейтингах произойдут уже после US Open.
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.