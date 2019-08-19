Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5

Бернард,донеччани боліють за тебе!

11:04 — DYNKYIVPIK

А що ж про тебе гарного можна писати? Як сказано в Святом писанні «по ділах їх судіть»! Що ж гар...

10:47 — Дмитро Донець

Я за то, чтобы в нашей стране искоренилось такое понятие "коррупция". Даже если при этом Украина ...

10:42 — ttt

Боже мой...какое оно тупое. Я Динамо Суркиса ненавижу...но это перебор...позор какойто