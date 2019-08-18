Мэдисон Киз выиграла турнир в Цинциннати

Американка Мэдисон Киз (№18 WTA) стала победительницей хардового турнира серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче за титул 24-летняя американка одержала победу в двух сетах против россиянки Светланы Кузнецовой (№153 WTA).

Цинциннати. Финал

Мэдисон Киз (США) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:5, 7:6(5)

Отметим, что это первый титул данной категории для американки. Ранее она проиграла два подобных финала. С понедельника Киз вернется в первую десятку мирового рейтинга, вытеснив оттуда соотечественницу Слоан Стивенс. Также Мэдисон станет одной из фавориток предстоящего US Open, на котором она уже доходила до финала (2017 год, когда проиграла в матче за титул Слоан Стивенс).

Светлана Кузнецова совершит фантастический рывок в рейтинге и поднимется на 62-е место в рейтинге WTA. Отметим, что для россиянки это уже 11 проигранный финал на турнирах Premier Mandatory или Premier 5, всего их было 13.