Цинциннати. Свитолина вновь проиграла Кенин

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче третьего круга украинка в 2 сетах уступила Софии Кенин из США (№22 WTA). Неделю назад Элина проиграла американке очный матч в Торонто

Цинциннати. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 6:7(3)

Уровень игры на старте матча был запредельный. В Торонто из-за ветра Кенин не сразу сумела войти в поединок, но сегодня она долго не запрягала. Свитолина также начала активнее, она понимала, что отстоять на задней линии весь матч против Софии не получится.

В первых геймах у Элины было несколько хороших шансов сделать брейк, но Кенин постоянно выходила сухой из воды, часто ее выручали нереальные дроп-шоты. Если вспомнить 7 нереализованный брейкпоинтов украинки во втором сете прошлого матча, то здесь добавилось еще три.

В четвертом гейме после успешного челленджа Свитолиной судья на вышке Мария Чичак едва не украла у украинки очко, но Элина сумела отстоять свою правоту. К сожалению, уже в следующем гейме у Элины пропала подача и Кенин успешно воспользовалась двойным шансом.

До конца партии вариантов восстановить статус-кво больше не выпадало, американская теннисистка была очень хороша, а Элина ничего не могла противопоставить ее феноменальной технике и атакующей игре.

Во втором сете сценарий повторился: София с трудом, но все-таки защищала свои подачи и в пятом гейме снова сделала брейк. Показалось, что после этого трансляцию уже можно выключать, но Элине наконец-то после серии из 13-ти нереализованных брейкпоинтов удалось взять подачу оппонентки.

После выхода на корт отца Кенин, который является ее тренером, американка заиграла спокойнее и сразу же сделала еще один брейк. Подавать на матч она вышла почему-то не совсем уверенно, в самые ответственные моменты даже сделала две двойные ошибки подряд, подарив шанс украинке на положительный результат. Но когда дело дошло до тай-брейка, особых иллюзий никто из нас не питал. Так и случилось, шестой подряд проигранный тай-брейк и победа снова за Кенин.

Нужно сказать, что Элина сыграла разные матчи, но результат практически аналогичный тому, что был неделю назад. Даже если посмотреть на общее количество выигранных очков за матч, то у Элины оно совершенно одинаковое (76), у ее соперницы сегодня было на два меньше (86 против 88 в Торонто). Обе теннисистки добавили в активности, хотя покрытие в Цинциннати считается чуть более медленным, чем в Торонто.

Для российской американки это будет первый четвертьфинал данного турнира и она его полностью заслужила. Свитолина боролась до последнего и в моменты слабости противницы находила свои шансы, но противопоставить что-то полностью собранной Кенин у нее не получалось. На данный момент уровень ее тенниса слабее, с этим нужно смириться. Но с хорошим процентом первой подачи все могло быть иначе.

В 1/4 финала Кенин сразится против Наоми Осаки (№1 WTA).