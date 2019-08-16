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Цинциннати. Свитолина вновь проиграла Кенин

Как и в Торонто, Элина уступила в двух сетах, один из которых закончился тай-брейком

  • 16.08.2019 06:00
  • 3026 просмотров
  • 16 комментариев
Цинциннати. Свитолина вновь проиграла Кенин
© Rogers Cup. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче третьего круга украинка в 2 сетах уступила Софии Кенин из США (№22 WTA). Неделю назад Элина проиграла американке очный матч в Торонто.
 
Цинциннати. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 6:7(3)
 
Уровень игры на старте матча был запредельный. В Торонто из-за ветра Кенин не сразу сумела войти в поединок, но сегодня она долго не запрягала. Свитолина также начала активнее, она понимала, что отстоять на задней линии весь матч против Софии не получится.
 
В первых геймах у Элины было несколько хороших шансов сделать брейк, но Кенин постоянно выходила сухой из воды, часто ее выручали нереальные дроп-шоты. Если вспомнить 7 нереализованный брейкпоинтов украинки во втором сете прошлого матча, то здесь добавилось еще три.
 
В четвертом гейме после успешного челленджа Свитолиной судья на вышке Мария Чичак едва не украла у украинки очко, но Элина сумела отстоять свою правоту. К сожалению, уже в следующем гейме у Элины пропала подача и Кенин успешно воспользовалась двойным шансом.
 
До конца партии вариантов восстановить статус-кво больше не выпадало, американская теннисистка была очень хороша, а Элина ничего не могла противопоставить ее феноменальной технике и атакующей игре.
 
 
Во втором сете сценарий повторился: София с трудом, но все-таки защищала свои подачи и в пятом гейме снова сделала брейк. Показалось, что после этого трансляцию уже можно выключать, но Элине наконец-то после серии из 13-ти нереализованных брейкпоинтов удалось взять подачу оппонентки.
 
После выхода на корт отца Кенин, который является ее тренером, американка заиграла спокойнее и сразу же сделала еще один брейк. Подавать на матч она вышла почему-то не совсем уверенно, в самые ответственные моменты даже сделала две двойные ошибки подряд, подарив шанс украинке на положительный результат. Но когда дело дошло до тай-брейка, особых иллюзий никто из нас не питал. Так и случилось, шестой подряд проигранный тай-брейк и победа снова за Кенин.
 
Нужно сказать, что Элина сыграла разные матчи, но результат практически аналогичный тому, что был неделю назад. Даже если посмотреть на общее количество выигранных очков за матч, то у Элины оно совершенно одинаковое (76), у ее соперницы сегодня было на два меньше (86 против 88 в Торонто). Обе теннисистки добавили в активности, хотя покрытие в Цинциннати считается чуть более медленным, чем в Торонто.
 
Для российской американки это будет первый четвертьфинал данного турнира и она его полностью заслужила. Свитолина боролась до последнего и в моменты слабости противницы находила свои шансы, но противопоставить что-то полностью собранной Кенин у нее не получалось. На данный момент уровень ее тенниса слабее, с этим нужно смириться. Но с хорошим процентом первой подачи все могло быть иначе.
 
В 1/4 финала Кенин сразится против Наоми Осаки (№1 WTA).
 
Напомним, что со следующей недели Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга.
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.08.2019 06:42
    -1
    vital, 16.08.2019 06:13
    На жаль за весь матч Еліна так і не знайшла протидію проти вкорочених ударів Кенін - не схоже це на українку. Еля біля сітки 3/12, Кенін 13/15. Якби з виходами до сітки дружила Еля, звісно що було б більше шансів. Але якщо регулярно навіть не програвати, а просто провалювати таї, то про шанси не дуже й поговориш.
    П.с. Як справжні, перевірені вболівальники, залишаємося оптимістами: все рівно чекаємо на український прорив на US OPEN
    Навпаки - вкорочені - це мабуть головний біч Світоліної, як і виконання смешів
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.08.2019 06:40
    -1
    Ну хоч матчболів в не було в Еліни - не так прикро)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.08.2019 06:38
    -1
    Затягнулось щось Еліне падіння, раніше таких, як Кенін, лускала по декілька за турнір. Зараз - якійсь жах.
    Ссылка
    flydog773
      flydog773, 16.08.2019 06:36
    +1
    блін (((( знову те саме((( Так шикарно уникла мачболу,коли Софія подавала на матч і так ганебно провалила старт тай-брейку, 0-3 потім 1-5 і відігратись у Елінки шансів практично небуло,при тому,що Кенін в кінцівці другого сету подача летіла поза 100-ку в год. що здивувало,відносно першого і першої половини другого сету-всередньому 90-95 в год. От-так,при "запаху" перемоги,і сили прибавляються,як показала Кенін у цьому матчі.
    Шкода ((( а перспективи вимальовувались дуже багатообіцяючі.Програш сьогодні Халеп і Осака яка поклала теж сьогодні всі сили щоб пройти Се-Шувей у 150 хвилинному матчі могли Світоліні сприяти,по просуванні у турнірній сітці,навіть і до фіналу.
    Але(((( Еліна знову зіграла сьогодні в свій ненайкращий теніс,а могло б бути все значно-значно краще. Щож Елінці здоров"я та сил перед US Open(ПОРА ВЖЕ ЗАБРАТИ В КОЛЕКЦІЮ ТОЙ ШОЛОМ))))) Минулого року,якщо непомиляюсь-Еліна в 1/8 програла Севастовій.Цього року треба брати вершину,тай очками треба терміново розжитись,якщо має бажання потрапити на фінальний турнір року у Сінгапурі,адже поки,що Еліна по рейтигу до нього непотрапляє-якщо непомиляюсь.В Нью-Хевен думаю Світолька непоїде,а зосередиться на підготовці до МАЖОРА. Ну що ж,набираємось терпіння,і триматимемо кулаки за тебе Елінко))) Пора вже й титул над головою підняти,а-то,давненько небуло,встигли фани скучити )))
    Ссылка
    i_aks
      i_aks, 16.08.2019 06:31
    +3
    Вообще-то играла Элина хорошо, не безвольно. Старалась как могла, на сегодня. Но без прибавления завтра будет трудно расчитывать на новые успехи. Жадная к победам молодежь наступает и выигрывает. Может Эля наигралась, устала, такое бывает... Свежести идей, молниеносных решений явно не хватает. То, что работало пару лет назад уже не работает, все время нужно придумывать и воплощать. Ох, нелегкая это работа ̶и̶з̶ ̶б̶о̶л̶о̶т̶а̶ ̶т̶а̶щ̶и̶т̶ь̶ ̶б̶е̶г̶е̶м̶о̶т̶а̶ радовать своего болельщика )) P.S. Стасу Матусевичу можно выходить из спячки, особенно в преддверии US Open. Сонный фарт is over.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.08.2019 06:24
    -1
    Elis, 16.08.2019 06:23
    Єдине, що мене засмучує: я хотіла подивитись матч Еліна - Осака
    Ну а я давно хочу подивитися матч Еліни проти Даяни...
    Ссылка
    alleks65
      alleks65, 16.08.2019 06:23
    -1
    Важко дається Еліні американська серія.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.08.2019 06:23
    0
    Єдине, що мене засмучує: я хотіла подивитись матч Еліна - Осака
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.08.2019 06:21
    0
    Он Халеп теж пішла до ЮСО готуватись
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.08.2019 06:18
    0
    Навіть відсутність Станіслава Еліні не допомогла
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.08.2019 06:13
    0
    На жаль за весь матч Еліна так і не знайшла протидію проти вкорочених ударів Кенін - не схоже це на українку. Еля біля сітки 3/12, Кенін 13/15. Якби з виходами до сітки дружила Еля, звісно що було б більше шансів. Але якщо регулярно навіть не програвати, а просто провалювати таї, то про шанси не дуже й поговориш.
    П.с. Як справжні, перевірені вболівальники, залишаємося оптимістами: все рівно чекаємо на український прорив на US OPEN
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 16.08.2019 06:06
    +1
    По игре в отличии от недельной встречи даже не могу в чем то упрекнуть сильно,Элина сегодня играла на порядок агрессивнее и лучше чем неделю назад,но Кенин действительно выглядит сильнее и как минимум подготовленнее к ЮСО.Увы реальность такова.
    Ссылка
    victordan
    online
      victordan, 16.08.2019 06:05
    +2
    Кенін грала гостріше. Заслужено перемогла, нажаль.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.08.2019 06:04
    0
    Навіть не знаю що написати: знову все те саме - жахлива гра біля сітки, не використані брейкпойнти, тай... фініш.
    З позитиву це подача Елі (8 ейсів) і надія на те що вона готує себе до шлему. Навіть автографи роздала вболівальникам, значить підготовка до вирішального змагання йде за планом.
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 16.08.2019 06:03
    +6
    Спасибо, что поборолась при 4-5 счете.Объективно в данный момент Кенин сильнее и стабильнее,а возможно и в дальнейшей карьере будет так же. Не думаю,что Свитолина сможет обыграть Кенин в ближайшее время.
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 16.08.2019 06:03
    +6
    Спасибо, что поборолась при 4-5 счете.Объективно в данный момент Кенин сильнее и стабильнее,а возможно и в дальнейшей карьере будет так же. Не думаю,что Свитолина сможет обыграть Кенин в ближайшее время.
    Ссылка
    i_aks
      i_aks, 16.08.2019 06:31
    +3
    Вообще-то играла Элина хорошо, не безвольно. Старалась как могла, на сегодня. Но без прибавления завтра будет трудно расчитывать на новые успехи. Жадная к победам молодежь наступает и выигрывает. Может Эля наигралась, устала, такое бывает... Свежести идей, молниеносных решений явно не хватает. То, что работало пару лет назад уже не работает, все время нужно придумывать и воплощать. Ох, нелегкая это работа ̶и̶з̶ ̶б̶о̶л̶о̶т̶а̶ ̶т̶а̶щ̶и̶т̶ь̶ ̶б̶е̶г̶е̶м̶о̶т̶а̶ радовать своего болельщика )) P.S. Стасу Матусевичу можно выходить из спячки, особенно в преддверии US Open. Сонный фарт is over.
    Ссылка
    victordan
    online
      victordan, 16.08.2019 06:05
    +2
    Кенін грала гостріше. Заслужено перемогла, нажаль.
    Ссылка
    flydog773
      flydog773, 16.08.2019 06:36
    +1
    блін (((( знову те саме((( Так шикарно уникла мачболу,коли Софія подавала на матч і так ганебно провалила старт тай-брейку, 0-3 потім 1-5 і відігратись у Елінки шансів практично небуло,при тому,що Кенін в кінцівці другого сету подача летіла поза 100-ку в год. що здивувало,відносно першого і першої половини другого сету-всередньому 90-95 в год. От-так,при "запаху" перемоги,і сили прибавляються,як показала Кенін у цьому матчі.
    Шкода ((( а перспективи вимальовувались дуже багатообіцяючі.Програш сьогодні Халеп і Осака яка поклала теж сьогодні всі сили щоб пройти Се-Шувей у 150 хвилинному матчі могли Світоліні сприяти,по просуванні у турнірній сітці,навіть і до фіналу.
    Але(((( Еліна знову зіграла сьогодні в свій ненайкращий теніс,а могло б бути все значно-значно краще. Щож Елінці здоров"я та сил перед US Open(ПОРА ВЖЕ ЗАБРАТИ В КОЛЕКЦІЮ ТОЙ ШОЛОМ))))) Минулого року,якщо непомиляюсь-Еліна в 1/8 програла Севастовій.Цього року треба брати вершину,тай очками треба терміново розжитись,якщо має бажання потрапити на фінальний турнір року у Сінгапурі,адже поки,що Еліна по рейтигу до нього непотрапляє-якщо непомиляюсь.В Нью-Хевен думаю Світолька непоїде,а зосередиться на підготовці до МАЖОРА. Ну що ж,набираємось терпіння,і триматимемо кулаки за тебе Елінко))) Пора вже й титул над головою підняти,а-то,давненько небуло,встигли фани скучити )))
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 16.08.2019 06:06
    +1
    По игре в отличии от недельной встречи даже не могу в чем то упрекнуть сильно,Элина сегодня играла на порядок агрессивнее и лучше чем неделю назад,но Кенин действительно выглядит сильнее и как минимум подготовленнее к ЮСО.Увы реальность такова.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 16.08.2019 07:10
    0
    Пора міняти тренера
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.08.2019 06:23
    0
    Єдине, що мене засмучує: я хотіла подивитись матч Еліна - Осака
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.08.2019 06:21
    0
    Он Халеп теж пішла до ЮСО готуватись
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.08.2019 06:18
    0
    Навіть відсутність Станіслава Еліні не допомогла
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.08.2019 06:13
    0
    На жаль за весь матч Еліна так і не знайшла протидію проти вкорочених ударів Кенін - не схоже це на українку. Еля біля сітки 3/12, Кенін 13/15. Якби з виходами до сітки дружила Еля, звісно що було б більше шансів. Але якщо регулярно навіть не програвати, а просто провалювати таї, то про шанси не дуже й поговориш.
    П.с. Як справжні, перевірені вболівальники, залишаємося оптимістами: все рівно чекаємо на український прорив на US OPEN
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.08.2019 06:04
    0
    Навіть не знаю що написати: знову все те саме - жахлива гра біля сітки, не використані брейкпойнти, тай... фініш.
    З позитиву це подача Елі (8 ейсів) і надія на те що вона готує себе до шлему. Навіть автографи роздала вболівальникам, значить підготовка до вирішального змагання йде за планом.
    Ссылка
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