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Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

С понедельника Элина обойдет в рейтинге Петру Квитову и Кики Бертенс

  • 14.08.2019 19:30
  • 1894 просмотра
  • 3 комментария
Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга
© Casey Bray. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла матч второго круга на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
Это позволит украинке подняться в мировом рейтинге сразу на 2 позиции.
 
Напомним, вчера турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка). Обе теннисистки не смогли защитить солидное количество очков, и с понедельника окажутся ниже украинки в мировой классификации.
 
Также Элина сохраняет шансы подняться на четвертое место, подробные расклады здесь.
 
Напомним, последний раз Свитолина была в топ-5 мирового рейтинга еще перед началом Australian Open-2019.
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 14.08.2019 19:55
    +3
    Nataliy Kalmeteva, 14.08.2019 19:39
    А толк? Есть?
    Для вас нету.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 19:48
    +5
    Ну и славненько! Хоть здесь хорошая новость!
    Кто-бы что там ни говорил - Элина топ-5. Заслуживает!
    Да, возможно не в лучшей форме, травмы где-то помешали, личная жизнь тоже где-то...
    Но, стабильно в десятке три года!!
    Стабильность - признак класса, а победы будут!!!
    Элечка, мы с тобой!!!
    Ссылка
    Nataliy Kalmeteva
      Nataliy Kalmeteva, 14.08.2019 19:39
    -5
    А толк? Есть?
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 19:48
    +5
    Ну и славненько! Хоть здесь хорошая новость!
    Кто-бы что там ни говорил - Элина топ-5. Заслуживает!
    Да, возможно не в лучшей форме, травмы где-то помешали, личная жизнь тоже где-то...
    Но, стабильно в десятке три года!!
    Стабильность - признак класса, а победы будут!!!
    Элечка, мы с тобой!!!
    Ссылка
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 14.08.2019 19:55
    +3
    Nataliy Kalmeteva, 14.08.2019 19:39
    А толк? Есть?
    Для вас нету.
    Ссылка
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