Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Это позволит украинке подняться в мировом рейтинге сразу на 2 позиции.

Напомним, вчера турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка). Обе теннисистки не смогли защитить солидное количество очков, и с понедельника окажутся ниже украинки в мировой классификации.

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Напомним, последний раз Свитолина была в топ-5 мирового рейтинга еще перед началом Australian Open-2019.