Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла матч второго круга на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
Это позволит украинке подняться в мировом рейтинге сразу на 2 позиции.
Напомним, вчера турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка). Обе теннисистки не смогли защитить солидное количество очков, и с понедельника окажутся ниже украинки в мировой классификации.
Также Элина сохраняет шансы подняться на четвертое место, подробные расклады здесь.
Напомним, последний раз Свитолина была в топ-5 мирового рейтинга еще перед началом Australian Open-2019.
Источник — Sport.ua
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Кто-бы что там ни говорил - Элина топ-5. Заслуживает!
Да, возможно не в лучшей форме, травмы где-то помешали, личная жизнь тоже где-то...
Но, стабильно в десятке три года!!
Стабильность - признак класса, а победы будут!!!
Элечка, мы с тобой!!!
Кто-бы что там ни говорил - Элина топ-5. Заслуживает!
Да, возможно не в лучшей форме, травмы где-то помешали, личная жизнь тоже где-то...
Но, стабильно в десятке три года!!
Стабильность - признак класса, а победы будут!!!
Элечка, мы с тобой!!!
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