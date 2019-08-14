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Цинциннати. Свитолина убедительно обыграла Мертенс

Первая ракетка Украины стартовала с победы над бельгийской теннисисткой

  • 14.08.2019 19:23
  • 4040 просмотров
  • 22 комментария
Цинциннати. Свитолина убедительно обыграла Мертенс
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) уверенно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче второго круга украинка в двух сетах разобралась с Элизой Мертенс из Бельгии (№23 WTA).
 
Цинциннати. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1
 
Поединки Свитолиной и Мертенс ранее никогда не были наполнены драматизмом, каждый раз одна из теннисисток была на голову сильнее оппонентки и все заканчивалось в двух сетах менее чем за 1,5 часа. Конечно же, больше всего запомнилось единственное поражение украинки в матчах с бельгийкой в 1/4 финала Australian Open-2018.
 
Сегодня тенденция сохранилась, Элина была лучше, хотя поначалу это было и не так заметно. В четвертом гейме первого сета Свитолиной удалось отыграть двойной брейкпоинт, после чего она с боями забрала подачу соперницы, которая сегодня еще и часто выдавала двойные ошибки.
 
Это стало поворотным моментом, далее преимущество было полностью на стороне Элины. Она шикарно подавала: проходило 69% первой подачи при 74% успеха, а на второй было выиграно 10 розыгрышей из 16. Прекрасные показатели, добавить нечего.
 
Единственного брейка хватило в первой партии для победы. Во втором сете преимущество стало еще более подавляющим. Метренс сумела выиграть первый гейм, а потом получила скрытую баранку и отправилась отдыхать.
 
Свитолина была сильнее. Видимо, она уже настроена на реванш против Кенин, которой еще нужно выиграть один матч.
 
Эта победа позволит Свитолиной со следующей недели подняться на пятую строчку в мировом рейтинге и на девятую – в Чемпионской гонке.
 
В третьем круге Элина сразится против хорошо знакомой американки Софии Кенин (№22 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№80 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:17
    0
    Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 20:15
    По матчу. Ну как-то Мертенс совсем тоскливо, во втором сете обречённо даже.
    Ошибки на любой вкус: приём, подача - двойные, невынужденные...
    Не то чтобы Элина как-то особо блестяще сыграла - Мертенс не в форме!
    И с другой стороны - респект Элине!! Когда она играет в свой фирменный, так сказать, теннис - всё хорошо, как в лучшие времена! Подача, прием, игра на задней линии, оборона, длинные розыгрыши... С таким теннисом вряд-ли получится стать первой ракеткой мира, но быть в топах - стабильно! Рано или поздно и ТБШ покорится - это наша мечта вообще!!! Ну вот украинская теннисная мечта! Элине она по силам, в общем-то,
    но для начала нужно прекратить эксперименты с разными там атакующим теннисами, похудениями и проч.
    Работать, вернуть былую уверенность и форму.
    Как-то так!
    Вперёд Элина - Украина с тобой!!!
    Ви дублюєте коментарі? Навіщо?
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 20:15
    -1
    По матчу. Ну как-то Мертенс совсем тоскливо, во втором сете обречённо даже.
    Ошибки на любой вкус: приём, подача - двойные, невынужденные...
    Не то чтобы Элина как-то особо блестяще сыграла - Мертенс не в форме!
    И с другой стороны - респект Элине!! Когда она играет в свой фирменный, так сказать, теннис - всё хорошо, как в лучшие времена! Подача, прием, игра на задней линии, оборона, длинные розыгрыши... С таким теннисом вряд-ли получится стать первой ракеткой мира, но быть в топах - стабильно! Рано или поздно и ТБШ покорится - это наша мечта вообще!!! Ну вот украинская теннисная мечта! Элине она по силам, в общем-то,
    но для начала нужно прекратить эксперименты с разными там атакующим теннисами, похудениями и проч.
    Работать, вернуть былую уверенность и форму.
    Как-то так!
    Вперёд Элина - Украина с тобой!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:12
    0
    Халеп хтось передав, що Еліна виграла і може її обійти, то вона вирішила все ж цей матч брати.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 14.08.2019 20:07
    +2
    молодець!Головне знову з явилась мощь.И звернув увагу ,шо ноги Єліни стали щільнишимі,міцнишими-сильнимі!Побажаю Єліні вдачі Так тримати!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 14.08.2019 20:07
    0
    serg, 14.08.2019 19:32
    сегодня без валидола, уверенно и по делу. Кстати, кто-то там за валерьянкой ходил - это зря
    Знадобиться,сьогодні ще Даяні грати
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:06
    0
    Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 19:52
    Взагалі-то потрібно вигравати обидва турніри...))
    А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
    О как!!!😇
    Таке навіть племінному бику не під силу А Еліна тендітна дівчина
    Достатньо буде US Open і Підсумкового. В цьому році. На наступний заплануємо більше
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:04
    0
    dudigo78, 14.08.2019 19:51
    Я минулого разу перед грою з Кенін так і писав. Не допомогло
    На жаль, тоді Ваш голос потонув в морі тих, хто казали, що вона винесе Кенін в двох сетах. Це працює на більшість. Тому починайте всі нити вже)))
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 19:52
    +3
    Elis, 14.08.2019 19:31
    Однозначно. Тільки не цей, а US Open
    Взагалі-то потрібно вигравати обидва турніри...))
    А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
    О как!!!😇
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.08.2019 19:51
    0
    Elis, 14.08.2019 19:38
    От мені подобається, коли перед грою вболівальники не вірять в Еліну. Вона тоді виграє. Тому сподіваюсь перед матчем з Кенін читати "буде занадто важко", "програє в двох сетах", "Еліна тут явно не фаворит" і таке інше
    Я минулого разу перед грою з Кенін так і писав. Не допомогло
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.08.2019 19:50
    +3
    От що означає, коли я їй в інсті написав згадати Сінгапур і долати в агресії
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 14.08.2019 19:42
    +4
    Сегодня Элина играла очень даже хорошо, хотя первые геймы была очень вялой. Но, наконец-то начала вспоминать, как нужно и можно агрессивно играть. А ведь это приносит плоды!!! Давай, Элина, возвращайся уже)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 19:38
    +5
    От мені подобається, коли перед грою вболівальники не вірять в Еліну. Вона тоді виграє. Тому сподіваюсь перед матчем з Кенін читати "буде занадто важко", "програє в двох сетах", "Еліна тут явно не фаворит" і таке інше
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 14.08.2019 19:34
    +7
    Так бы и нужно было вчера Динамо сыграть с бельгийцами... 2:0... Отомстила... И на пятую строчку в рейтинге поднялась!
    Красава.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 14.08.2019 19:34
    +4
    Нічого ж не робила, тільки вийшла на корт, слухай! І вже п'ята в рейтингу. А якби Александрова не втратила своє щастя проти Халеп, то й четвертой могла б бути .
    Ну ніяк не чекав, що саме Еліна з чотирьох матчів ранкового сьогоднішнього запуску перша вирішіть свої проблеми.
    Але Мертенс то таке. Наступний з Сонькою значно важчим буде.
    Ссылка
    serg
      serg, 14.08.2019 19:32
    +4
    сегодня без валидола, уверенно и по делу. Кстати, кто-то там за валерьянкой ходил - это зря
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 19:31
    +5
    Barsa2019, 14.08.2019 19:28
    Эля хороша, ничего себе, даже в топ 5 попадет уже!!!Надо выигрывать турнир!
    Однозначно. Тільки не цей, а US Open
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 14.08.2019 19:28
    +4
    Эля хороша, ничего себе, даже в топ 5 попадет уже!!!Надо выигрывать турнир!
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 14.08.2019 19:28
    +8
    Дякую Еліна! Не за рахунок,результат , а за отримане задоволення від гри! Дякую!!!
    Ссылка
    xalk
      xalk, 14.08.2019 19:28
    +5
    Супер, планова підготовка до US Open триває по плану, и наступна суперниця Кенін якщо обіграє Діяс, буде підтвердженням того що все у нашоі Еліночки йде за планом
    Ссылка
    Robin
      Robin, 14.08.2019 19:27
    +8
    Красуня, що тут казати
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 14.08.2019 19:28
    +8
    Дякую Еліна! Не за рахунок,результат , а за отримане задоволення від гри! Дякую!!!
    Ссылка
    Robin
      Robin, 14.08.2019 19:27
    +8
    Красуня, що тут казати
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 14.08.2019 19:34
    +7
    Так бы и нужно было вчера Динамо сыграть с бельгийцами... 2:0... Отомстила... И на пятую строчку в рейтинге поднялась!
    Красава.
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 14.08.2019 19:26
    +7
    Как говорили в одной рекламе - "Ай, молодець!"
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 19:38
    +5
    От мені подобається, коли перед грою вболівальники не вірять в Еліну. Вона тоді виграє. Тому сподіваюсь перед матчем з Кенін читати "буде занадто важко", "програє в двох сетах", "Еліна тут явно не фаворит" і таке інше
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 19:31
    +5
    Barsa2019, 14.08.2019 19:28
    Эля хороша, ничего себе, даже в топ 5 попадет уже!!!Надо выигрывать турнир!
    Однозначно. Тільки не цей, а US Open
    Ссылка
    xalk
      xalk, 14.08.2019 19:28
    +5
    Супер, планова підготовка до US Open триває по плану, и наступна суперниця Кенін якщо обіграє Діяс, буде підтвердженням того що все у нашоі Еліночки йде за планом
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 14.08.2019 19:42
    +4
    Сегодня Элина играла очень даже хорошо, хотя первые геймы была очень вялой. Но, наконец-то начала вспоминать, как нужно и можно агрессивно играть. А ведь это приносит плоды!!! Давай, Элина, возвращайся уже)
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 14.08.2019 19:34
    +4
    Нічого ж не робила, тільки вийшла на корт, слухай! І вже п'ята в рейтингу. А якби Александрова не втратила своє щастя проти Халеп, то й четвертой могла б бути .
    Ну ніяк не чекав, що саме Еліна з чотирьох матчів ранкового сьогоднішнього запуску перша вирішіть свої проблеми.
    Але Мертенс то таке. Наступний з Сонькою значно важчим буде.
    Ссылка
    serg
      serg, 14.08.2019 19:32
    +4
    сегодня без валидола, уверенно и по делу. Кстати, кто-то там за валерьянкой ходил - это зря
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 14.08.2019 19:28
    +4
    Эля хороша, ничего себе, даже в топ 5 попадет уже!!!Надо выигрывать турнир!
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 14.08.2019 19:26
    +4
    Как говорили в одной рекламе - "Ай, молодець!"
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 19:52
    +3
    Elis, 14.08.2019 19:31
    Однозначно. Тільки не цей, а US Open
    Взагалі-то потрібно вигравати обидва турніри...))
    А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
    О как!!!😇
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.08.2019 19:50
    +3
    От що означає, коли я їй в інсті написав згадати Сінгапур і долати в агресії
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 14.08.2019 20:07
    +2
    молодець!Головне знову з явилась мощь.И звернув увагу ,шо ноги Єліни стали щільнишимі,міцнишими-сильнимі!Побажаю Єліні вдачі Так тримати!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:17
    0
    Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 20:15
    По матчу. Ну как-то Мертенс совсем тоскливо, во втором сете обречённо даже.
    Ошибки на любой вкус: приём, подача - двойные, невынужденные...
    Не то чтобы Элина как-то особо блестяще сыграла - Мертенс не в форме!
    И с другой стороны - респект Элине!! Когда она играет в свой фирменный, так сказать, теннис - всё хорошо, как в лучшие времена! Подача, прием, игра на задней линии, оборона, длинные розыгрыши... С таким теннисом вряд-ли получится стать первой ракеткой мира, но быть в топах - стабильно! Рано или поздно и ТБШ покорится - это наша мечта вообще!!! Ну вот украинская теннисная мечта! Элине она по силам, в общем-то,
    но для начала нужно прекратить эксперименты с разными там атакующим теннисами, похудениями и проч.
    Работать, вернуть былую уверенность и форму.
    Как-то так!
    Вперёд Элина - Украина с тобой!!!
    Ви дублюєте коментарі? Навіщо?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:12
    0
    Халеп хтось передав, що Еліна виграла і може її обійти, то вона вирішила все ж цей матч брати.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 14.08.2019 20:07
    0
    serg, 14.08.2019 19:32
    сегодня без валидола, уверенно и по делу. Кстати, кто-то там за валерьянкой ходил - это зря
    Знадобиться,сьогодні ще Даяні грати
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:06
    0
    Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 19:52
    Взагалі-то потрібно вигравати обидва турніри...))
    А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
    О как!!!😇
    Таке навіть племінному бику не під силу А Еліна тендітна дівчина
    Достатньо буде US Open і Підсумкового. В цьому році. На наступний заплануємо більше
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.08.2019 20:04
    0
    dudigo78, 14.08.2019 19:51
    Я минулого разу перед грою з Кенін так і писав. Не допомогло
    На жаль, тоді Ваш голос потонув в морі тих, хто казали, що вона винесе Кенін в двох сетах. Це працює на більшість. Тому починайте всі нити вже)))
    Ссылка
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