Цинциннати. Свитолина убедительно обыграла Мертенс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) уверенно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче второго круга украинка в двух сетах разобралась с Элизой Мертенс из Бельгии (№23 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1

Поединки Свитолиной и Мертенс ранее никогда не были наполнены драматизмом, каждый раз одна из теннисисток была на голову сильнее оппонентки и все заканчивалось в двух сетах менее чем за 1,5 часа. Конечно же, больше всего запомнилось единственное поражение украинки в матчах с бельгийкой в 1/4 финала Australian Open-2018.

Сегодня тенденция сохранилась, Элина была лучше, хотя поначалу это было и не так заметно. В четвертом гейме первого сета Свитолиной удалось отыграть двойной брейкпоинт, после чего она с боями забрала подачу соперницы, которая сегодня еще и часто выдавала двойные ошибки.

Это стало поворотным моментом, далее преимущество было полностью на стороне Элины. Она шикарно подавала: проходило 69% первой подачи при 74% успеха, а на второй было выиграно 10 розыгрышей из 16. Прекрасные показатели, добавить нечего.

Единственного брейка хватило в первой партии для победы. Во втором сете преимущество стало еще более подавляющим. Метренс сумела выиграть первый гейм, а потом получила скрытую баранку и отправилась отдыхать.

Свитолина была сильнее. Видимо, она уже настроена на реванш против Кенин, которой еще нужно выиграть один матч.

Эта победа позволит Свитолиной со следующей недели подняться на пятую строчку в мировом рейтинге и на девятую – в Чемпионской гонке.