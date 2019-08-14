Цинциннати. Свитолина убедительно обыграла Мертенс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) уверенно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче второго круга украинка в двух сетах разобралась с Элизой Мертенс из Бельгии (№23 WTA).
Цинциннати. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1
Поединки Свитолиной и Мертенс ранее никогда не были наполнены драматизмом, каждый раз одна из теннисисток была на голову сильнее оппонентки и все заканчивалось в двух сетах менее чем за 1,5 часа. Конечно же, больше всего запомнилось единственное поражение украинки в матчах с бельгийкой в 1/4 финала Australian Open-2018.
Сегодня тенденция сохранилась, Элина была лучше, хотя поначалу это было и не так заметно. В четвертом гейме первого сета Свитолиной удалось отыграть двойной брейкпоинт, после чего она с боями забрала подачу соперницы, которая сегодня еще и часто выдавала двойные ошибки.
Это стало поворотным моментом, далее преимущество было полностью на стороне Элины. Она шикарно подавала: проходило 69% первой подачи при 74% успеха, а на второй было выиграно 10 розыгрышей из 16. Прекрасные показатели, добавить нечего.
Единственного брейка хватило в первой партии для победы. Во втором сете преимущество стало еще более подавляющим. Метренс сумела выиграть первый гейм, а потом получила скрытую баранку и отправилась отдыхать.
Свитолина была сильнее. Видимо, она уже настроена на реванш против Кенин, которой еще нужно выиграть один матч.
Эта победа позволит Свитолиной со следующей недели подняться на пятую строчку в мировом рейтинге и на девятую – в Чемпионской гонке.
В третьем круге Элина сразится против хорошо знакомой американки Софии Кенин (№22 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№80 WTA).
Источник — Sport.ua
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Ошибки на любой вкус: приём, подача - двойные, невынужденные...
Не то чтобы Элина как-то особо блестяще сыграла - Мертенс не в форме!
И с другой стороны - респект Элине!! Когда она играет в свой фирменный, так сказать, теннис - всё хорошо, как в лучшие времена! Подача, прием, игра на задней линии, оборона, длинные розыгрыши... С таким теннисом вряд-ли получится стать первой ракеткой мира, но быть в топах - стабильно! Рано или поздно и ТБШ покорится - это наша мечта вообще!!! Ну вот украинская теннисная мечта! Элине она по силам, в общем-то,
но для начала нужно прекратить эксперименты с разными там атакующим теннисами, похудениями и проч.
Работать, вернуть былую уверенность и форму.
Как-то так!
Вперёд Элина - Украина с тобой!!!
Ошибки на любой вкус: приём, подача - двойные, невынужденные...
Не то чтобы Элина как-то особо блестяще сыграла - Мертенс не в форме!
И с другой стороны - респект Элине!! Когда она играет в свой фирменный, так сказать, теннис - всё хорошо, как в лучшие времена! Подача, прием, игра на задней линии, оборона, длинные розыгрыши... С таким теннисом вряд-ли получится стать первой ракеткой мира, но быть в топах - стабильно! Рано или поздно и ТБШ покорится - это наша мечта вообще!!! Ну вот украинская теннисная мечта! Элине она по силам, в общем-то,
но для начала нужно прекратить эксперименты с разными там атакующим теннисами, похудениями и проч.
Работать, вернуть былую уверенность и форму.
Как-то так!
Вперёд Элина - Украина с тобой!!!
А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
О как!!!😇
Достатньо буде US Open і Підсумкового. В цьому році. На наступний заплануємо більше
А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
О как!!!😇
Красава.
Ну ніяк не чекав, що саме Еліна з чотирьох матчів ранкового сьогоднішнього запуску перша вирішіть свої проблеми.
Але Мертенс то таке. Наступний з Сонькою значно важчим буде.
Красава.
Ну ніяк не чекав, що саме Еліна з чотирьох матчів ранкового сьогоднішнього запуску перша вирішіть свої проблеми.
Але Мертенс то таке. Наступний з Сонькою значно важчим буде.
А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
О как!!!😇
Ошибки на любой вкус: приём, подача - двойные, невынужденные...
Не то чтобы Элина как-то особо блестяще сыграла - Мертенс не в форме!
И с другой стороны - респект Элине!! Когда она играет в свой фирменный, так сказать, теннис - всё хорошо, как в лучшие времена! Подача, прием, игра на задней линии, оборона, длинные розыгрыши... С таким теннисом вряд-ли получится стать первой ракеткой мира, но быть в топах - стабильно! Рано или поздно и ТБШ покорится - это наша мечта вообще!!! Ну вот украинская теннисная мечта! Элине она по силам, в общем-то,
но для начала нужно прекратить эксперименты с разными там атакующим теннисами, похудениями и проч.
Работать, вернуть былую уверенность и форму.
Как-то так!
Вперёд Элина - Украина с тобой!!!
А ще Пекін, Ухань і Підсумковий чемпіонат.
О как!!!😇
Достатньо буде US Open і Підсумкового. В цьому році. На наступний заплануємо більше
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