Торонто. Свитолина остановилась в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче 1/4 финала украинка в двух сетах уступила Софии Кенин из США (№29 WTA), которая ранее выбила из борьбы Даяну Ястремскую.
Торонто. 1/4 финал
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:7(2), 4:6
Команда Свитолиной хорошо подготовилась к сопернице и Кенин поначалу вообще не понимала, что она может сделать на корте. Элина, которая преимущественно играет плоскими ударами, сегодня использовала много вращений, некоторые слайсы ставили представительницу США в тупик, ее форхенд ошибался намного больше обычного. Также теннисисткам очень сильно мешал ветер, но Свитолина на опыте лучше справлялась с этой дополнительной проблемой.
В первых геймах украинка была очень собранной, практически не ошибалась, также ей несколько раз немного повезло, как в моменте с тросом на геймболе второго гейме. Результатом стартового преимущества стали два брейка и счет 4:0. Казалось, что проиграть эту партию малореально, хотя сомнения в победительнице матча, конечно же, были. Но в один момент американка стала лучше справляться со внешними раздражителями, нашла свой ритм и картина на корте кардинально изменилась.
Теперь уже София диктовала условия, была более активной и фантастически отыгрывала в важные моменты. Несколько раз она наказывала Свитолину за не самые уверенные выходы к сетке идеальными свечками, до конца матча таких моментов было около пяти. Ситуация вышла из под контроля украинки, она не без проблем смогла перевести партию на тай-брейк, где прогнозировано уступила. Это был уже пятый проигранный тай-брейк Свитолиной подряд (3-6 в 2019 году), статистика удручающая.
Вторая партия не сулила ничего хорошего, но по итогу Элина провела ее не так уж и плохо с точки зрения самой игры. Единственной проблемой украинка стала нереализация брейкпоинтов, их у нее было целых 7 (семь). К примеру, у Кенин брейкпоинт был всего один и она его использовала. Еще раз: одного брейкпоинта при довольно равной игре в сете американке хватило для победы в сете и соответственно в матче. И кто тут теннисистка из первой десятки?
Таким образом, Кенин впервые выходит в полуфинал турнира серии Премьер 5 и вплотную подбирается к топ-20 мирового рейтинга. В 1/2 финала София сразится против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Бьянки Андрееску (№27 WTA).
Со следующей недели Свитолина сохранит седьмое место в мировом рейтинге. В Чемпионской гонке Элина будет восьмой, если Серена Уильямс не дойдет до финала или если Бьянка Андрееску не выиграет титул. В худшем случае украинка будет десятой.
Источник — Sport.ua
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В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
Вот когда игру Динамо К смотрю ,мне противно.Стыд , позор и хочется чтобы они проиграли.
Смотря на игру Свитолиной,мне ее жаль .
В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
Кенин поймала кураж и...
В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
Свитолиной пора менять тренера.
Может играть лучше. Ошибки в тактике. В решающие моменты не знала, что делать. Неоправданные выходы к сетке. Много неправильных решений вообще.
Эту встречу можно было выиграть.
Кенин - сыграно очень неплохо, но если её по-настоящему придавить, рассыпается.
Победа над Барти?
Скорее та проиграла сама, не в лучшей форме сейчас, но Эшли прибавит к US Open.
А Кенин не прибавит.
В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
Свитолиной пора менять тренера.
Может играть лучше. Ошибки в тактике. В решающие моменты не знала, что делать. Неоправданные выходы к сетке. Много неправильных решений вообще.
Эту встречу можно было выиграть.
Кенин - сыграно очень неплохо, но если её по-настоящему придавить, рассыпается.
Победа над Барти?
Скорее та проиграла сама, не в лучшей форме сейчас, но Эшли прибавит к US Open.
А Кенин не прибавит.
Кенин поймала кураж и...
Еля, спасибі за турнір і чекаємо на успіхи в Цинциннаті, або вже на шлемі.
Вчора в Елі реалізація брейкпойнтів 6 із 7-ми, а сьогодні 2 із 11-ти. Раз на раз не приходиться. Наших дівчат треба підтримувати, особливо в складні для них періоди, після поразок.
Никто не захотел заметить главного - Даяна просто не играла! Вот не играла и всё. И это не договорняк. Я так понимаю - по плану подготовки к US Open перегружать себя лишними матчами...
Вспомните, какой облом получился на Ролан Гарросе. Даяна выложилась накануне турнира и вылетела в первом же матче - на корте была не она, а выжатый 🍋
Задача перед Дачной, как я понимаю, подойти на пике формы к концу августа. Так что вчера была тренировка)) Как-то так. Задача победить не ставилась. Отсюда и такая игра.
Можно сказать, что это был слив матча. Хотя мне, как её болельщику - смотреть на такое обидно. Даже противно.
Хотя её тренерский штаб, так сказать (тренер, пара и мама) - я тоже понимаю. Хорошо сыграть на турнире большого шлема - задача приоритетная. Это гораздо важнее, чем даже пройти ещё парочку кругов в Канаде.
После Уимблдона у Даяна был отпуск, теперь ей нужно планомерно набирать физическую и игровую форму. Интенсивные тренировки и не больше трёх матчей на этой неделе, трёх-четырёх на следующей и все возможные матчи на слабеньком по составу турнире в Вашингтоне, перед US open. И ни в коем случае не перегружаться во время ближайших двух турниров физически и морально. Тогда, при стечении обстоятельств, можно пройти дальше, чем на Уимблдоне...
P.S. Тренер у Даяны очень хороший, по крайней мере для этого этапа карьеры.
Если проблемы со здоровьем, которые преследуют ВСЕХ теннисистов из бедных стран в гораздо большей степени, чем из стран западных (наши просто не получали с детства хорошей спортивной медицины и перегружали себя, свежий пример Даша Лопатецкая, потенциально звезда. Мениск в 16 лет - приговор для неё. Она уже не сможет достичь тех вершин, на которые была способна, так обидно... Этот мениск будет мешать всю последующую карьеру с вероятностью в 95 процентов).
Так вот, если Даяну не подведёт здоровье - она игрок топ-3. И сможет достаточно долго в карьере продержаться в топ-10. И Шлемы будут, большие-большие.))) Трудно сказать сколько. При удачном стечении обстоятельств возможно будет какое-то время, вряд-ли очень долгое, и первой ракеткой мира.
Сравнивали со Свитолиной? Несопоставимо. Ястремская более талантлива. Пока что это самая талантливая украинская теннисистка за всю нашу небольшую историю.
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