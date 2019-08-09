Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Торонто. Свитолина остановилась в четвертьфинале

Кенин после победы над Ястремской выбила из турнира еще и Свитолину

  • 09.08.2019 21:26
  • 2887 просмотров
  • 33 комментария
Торонто. Свитолина остановилась в четвертьфинале
© Rogers Cup. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче 1/4 финала украинка в двух сетах уступила Софии Кенин из США (№29 WTA), которая ранее выбила из борьбы Даяну Ястремскую.
 
Торонто. 1/4 финал
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:7(2), 4:6
 
Команда Свитолиной хорошо подготовилась к сопернице и Кенин поначалу вообще не понимала, что она может сделать на корте. Элина, которая преимущественно играет плоскими ударами, сегодня использовала много вращений, некоторые слайсы ставили представительницу США в тупик, ее форхенд ошибался намного больше обычного. Также теннисисткам очень сильно мешал ветер, но Свитолина на опыте лучше справлялась с этой дополнительной проблемой.
 
В первых геймах украинка была очень собранной, практически не ошибалась, также ей несколько раз немного повезло, как в моменте с тросом на геймболе второго гейме. Результатом стартового преимущества стали два брейка и счет 4:0. Казалось, что проиграть эту партию малореально, хотя сомнения в победительнице матча, конечно же, были. Но в один момент американка стала лучше справляться со внешними раздражителями, нашла свой ритм и картина на корте кардинально изменилась.
 
Теперь уже София диктовала условия, была более активной и фантастически отыгрывала в важные моменты. Несколько раз она наказывала Свитолину за не самые уверенные выходы к сетке идеальными свечками, до конца матча таких моментов было около пяти. Ситуация вышла из под контроля украинки, она не без проблем смогла перевести партию на тай-брейк, где прогнозировано уступила. Это был уже пятый проигранный тай-брейк Свитолиной подряд (3-6 в 2019 году), статистика удручающая.
 
 
Вторая партия не сулила ничего хорошего, но по итогу Элина провела ее не так уж и плохо с точки зрения самой игры. Единственной проблемой украинка стала нереализация брейкпоинтов, их у нее было целых 7 (семь). К примеру, у Кенин брейкпоинт был всего один и она его использовала. Еще раз: одного брейкпоинта при довольно равной игре в сете американке хватило для победы в сете и соответственно в матче. И кто тут теннисистка из первой десятки?
 
Таким образом, Кенин впервые выходит в полуфинал турнира серии Премьер 5 и вплотную подбирается к топ-20 мирового рейтинга. В 1/2 финала София сразится против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Бьянки Андрееску (№27 WTA).  
 
Со следующей недели Свитолина сохранит седьмое место в мировом рейтинге. В Чемпионской гонке Элина будет восьмой, если Серена Уильямс не дойдет до финала или если Бьянка Андрееску не выиграет титул. В худшем случае украинка будет десятой.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 09.08.2019 21:53
    0
    Manticora, 09.08.2019 21:50
    Я ранее написала уже!! Что Виной всему Черный ствол)) У Элинки после него не остается сил) + Она уже наелась тенисом!!!
    Відверта, сексуальна збоченка!!! Заздриш???
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 09.08.2019 21:53
    0
    Мне тоже кажется, что Даяна круче Элины. Но месные ,,специалисты" в основном другого мнения. Мол класс и все такое. Но все-равно - силовой теннис побеждает. Конечно и Вильямс может продуть с 200км подачей, но то когда не фарт просто))))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.08.2019 21:53
    -1
    Stanislav Matusevych, 09.08.2019 21:39
    К сожалению, как только Кенин приспособилась к ветру, ее преимущество было очевидным. Даже 7 брейкпойнтов во втором сете Элине не помогли, ведь соперница продолжала играть в агрессивный теннис, а Свитолина ей практически не мешала. Попадала поэтому Кенин чаще, чем ошибалась. Понятно, что и в мощи, и в технике София Элину превосходит, а головой сыграть сегодня особо не выходило. Худший вариант защитной тактики двухлетней давности снова привел к поражению против атакующей теннисистки.
    В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
    Я думаю, що ми маємо подякувати Елі за виграний Підсумковий чемпіонат, що далеко не кожній первшій раетці вдається. Але її бойхренд підсадив її на якусб лабуду, яка збила її настрій. Я про це казав починаючи з початку року.
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 09.08.2019 21:50
    -1
    Я ранее написала уже!! Что Виной всему Черный ствол)) У Элинки после него не остается сил) + Она уже наелась тенисом!!!
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 09.08.2019 21:49
    0
    Абсолютно беззубая и бесперспективная игра Свитолиной. В очередной раз. Никаких шлемов и 1х ракеток уже не будет. К сожалению.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.08.2019 21:49
    +2
    на жаль, зрозумів для себе, що ЗАХИСНИК НІКОЛИ НЕ ВИГРАЄ У НАПАДНИКА, навіть Еліна! Треба хоча б 10-15 ейсів СТАБІЛЬНО у кожному матчі! Еліна зробила все, що могла! Хай щастить!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.08.2019 21:48
    +1
    В Світоліної може виграти тенісистка хоч з другої сотні, тільки потрібно щоб вона грала не в перекидання мяча в якому Світолина не переможна. Мухова в Лондоні мала шанс поки не занервувала. Сіняковій трохи не вистачило стабільної подачі. Кенін почала грати в гру Еліни і в неї прогнозовано нічого не виходило, поки вона не змінила гру на креативну.
    Ссылка
    D1maS2018
    D1maS2018, 09.08.2019 21:46
    0
    Носилась из одного угла в другой,-чтобы отбить по центру..хм...у меня странные эмоции.
    Вот когда игру Динамо К смотрю ,мне противно.Стыд , позор и хочется чтобы они проиграли.
    Смотря на игру Свитолиной,мне ее жаль .
    Ссылка
    Saar
      Saar, 09.08.2019 21:46
    +3
    Жюстин Энин-Арден -вот кто достоин подражания для женского тенисса как в футболе Роналду и Месси. Небольшого роста, а как играла!!! Какие подачи, скорость , агрессия на корте и как результат-первая ракетка мира!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.08.2019 21:45
    0
    Stanislav Matusevych, 09.08.2019 21:39
    К сожалению, как только Кенин приспособилась к ветру, ее преимущество было очевидным. Даже 7 брейкпойнтов во втором сете Элине не помогли, ведь соперница продолжала играть в агрессивный теннис, а Свитолина ей практически не мешала. Попадала поэтому Кенин чаще, чем ошибалась. Понятно, что и в мощи, и в технике София Элину превосходит, а головой сыграть сегодня особо не выходило. Худший вариант защитной тактики двухлетней давности снова привел к поражению против атакующей теннисистки.
    В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
    Думаю, що вже пізно. Це і помітно по спаду виграних турнірів. А цього року їх взагалі нема, і мабуть вже не буде. Хіба там в Китаї Еліна на якийсь інтернешнл заявилась, то може там)))
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.08.2019 21:42
    +3
    vizuals, 09.08.2019 21:40
    Що сказати, Світоліна більше не Світоліна. Не треба було звязуватися з Монфілсами.
    Когда тебя уже выгонят с сайта?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.08.2019 21:42
    +4
    Мне лично Элину сегодня упрекнуть не в чем. Кроме одного - получая преимущество уходит в экономрежим. Мало того, что вернуться потом тяжело, так ещё даёт сопернице отдышаться и прийти в чувства. И тогда проблемы.
    Кенин поймала кураж и...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.08.2019 21:40
    -7
    dudigo78, 09.08.2019 21:39
    Впевнений в перемозі? Хм, трохи дивно. Я наприклад був впевнений що якщо Кенін зіграє в свою гру, то легко переможе. І вона в принципі лише за певним вийнятком своєї гри не показала. Ера захисного тенісу позаду. Майбутнє за атакуючим тенісом, правда продуманим. Вже навіть Халеп більше на атаку грає, бо зрозуміла це, а Еліна ну ніяк. І якщо рік два тому я також у всіх матчах з тенісистками з 3 десятку і нижче був впевнений в перемозі Еліни, то зараз такої впевненості не буде навіть проти тенісистки з другої сотні
    Що сказати, Світоліна більше не Світоліна. Не треба було звязуватися з Монфілсами.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.08.2019 21:40
    0
    Валерий Стебловский, 09.08.2019 21:37
    Это недоразумение и позор. В человека нет ни характера, ни воли. Есть деньги, понты. Но через несколько лет будет локти кусать - могла в жизни добиться значительно большего.
    А у тебя что есть? Воля и характер? А чего тогда пузо отрастил.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.08.2019 21:40
    +1
    Коротше, Світоліна свій ресурс мабуть використала. Вона досягла багато чого, молодець. Повага їй. Але цей матч мабуть був останнім, якій я дивився і за якій я вболював за неї. Вона перетворилася на якусь слякоть. Такі люди мені не цікаві.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.08.2019 21:39
    +3
    vizuals, 09.08.2019 21:31
    Як мені соромно. Я був впевнений у перемозі Елі. Але в Еліна продовжує принижувати Україну, маючи набагато вищий класс порівняно з опонентом.
    Впевнений в перемозі? Хм, трохи дивно. Я наприклад був впевнений що якщо Кенін зіграє в свою гру, то легко переможе. І вона в принципі лише за певним вийнятком своєї гри не показала. Ера захисного тенісу позаду. Майбутнє за атакуючим тенісом, правда продуманим. Вже навіть Халеп більше на атаку грає, бо зрозуміла це, а Еліна ну ніяк. І якщо рік два тому я також у всіх матчах з тенісистками з 3 десятку і нижче був впевнений в перемозі Еліни, то зараз такої впевненості не буде навіть проти тенісистки з другої сотні
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.08.2019 21:39
    +6
    К сожалению, как только Кенин приспособилась к ветру, ее преимущество было очевидным. Даже 7 брейкпойнтов во втором сете Элине не помогли, ведь соперница продолжала играть в агрессивный теннис, а Свитолина ей практически не мешала. Попадала поэтому Кенин чаще, чем ошибалась. Понятно, что и в мощи, и в технике София Элину превосходит, а головой сыграть сегодня особо не выходило. Худший вариант защитной тактики двухлетней давности снова привел к поражению против атакующей теннисистки.
    В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 09.08.2019 21:39
    +4
    Честно, замахали эти удары по центру! Когда за розыгрыш можно попытаться играть несколько раз по линии, она все также лупит в центр. Как только ей лупят в линию, все, вынимай! Никакой агрессии... осторожный теннис! В итоге с кучей ошибок Кенин все равно побеждает с большим количеством винерсов и более агрессивной игрой. Абсолютно бестолковый теннис был сегодня...
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 09.08.2019 21:38
    +6
    По сегодняшней встрече.
    Свитолиной пора менять тренера.
    Может играть лучше. Ошибки в тактике. В решающие моменты не знала, что делать. Неоправданные выходы к сетке. Много неправильных решений вообще.
    Эту встречу можно было выиграть.
    Кенин - сыграно очень неплохо, но если её по-настоящему придавить, рассыпается.
    Победа над Барти?
    Скорее та проиграла сама, не в лучшей форме сейчас, но Эшли прибавит к US Open.
    А Кенин не прибавит.
    Ссылка
    Валерий Стебловский
      Валерий Стебловский, 09.08.2019 21:37
    +7
    Это недоразумение и позор. В человека нет ни характера, ни воли. Есть деньги, понты. Но через несколько лет будет локти кусать - могла в жизни добиться значительно большего.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 09.08.2019 21:32
    +9
    Силёнок не хватило. Как можно было 1 сет просрать. Права Штефи Графф...
    Ссылка
    Валерий Стебловский
      Валерий Стебловский, 09.08.2019 21:37
    +7
    Это недоразумение и позор. В человека нет ни характера, ни воли. Есть деньги, понты. Но через несколько лет будет локти кусать - могла в жизни добиться значительно большего.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 09.08.2019 21:29
    +7
    Если уж вечно упускать свои матчболлы, то надо хотя бы иногда отыграться на чужих
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 09.08.2019 21:29
    +7
    Это было просто ужасно! Разочарована безумно. Это не был вынос тела, как в случае с Даяной, но лучше бы так без шансов.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.08.2019 21:39
    +6
    К сожалению, как только Кенин приспособилась к ветру, ее преимущество было очевидным. Даже 7 брейкпойнтов во втором сете Элине не помогли, ведь соперница продолжала играть в агрессивный теннис, а Свитолина ей практически не мешала. Попадала поэтому Кенин чаще, чем ошибалась. Понятно, что и в мощи, и в технике София Элину превосходит, а головой сыграть сегодня особо не выходило. Худший вариант защитной тактики двухлетней давности снова привел к поражению против атакующей теннисистки.
    В женском теннисе наступает время мощной молодежи. Кенин, Андрееску, играющая в несколько другом стиле, но тоже способная давить Вондроушова. Эти трое еще и здорово оснащены технически. А ведь есть еще просто пушечные Сабаленка, Свентек, та же Ястремская. И прочие Гауфф на подходе. Элине надо было брать Шлем и первенство в рейтинге год-два назад. Но в 2017-м не получилось, а почти весь 18-й ушел на похудание, попытку перехода на активный теннис и т.п. В итоге в 19-м все вернулось к стартовым позициям двухлетней давности. Только усугубились психологические проблемы с пассивной игрой в важные моменты и подросла молодежь. Теперь исполнить мечту будет архисложно. Рискну утверждать, что невозможно, если не начать всерьез работать с квалифицированным психологом. Пока еще это может дать плоды, через пару лет станет поздно.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 09.08.2019 21:38
    +6
    По сегодняшней встрече.
    Свитолиной пора менять тренера.
    Может играть лучше. Ошибки в тактике. В решающие моменты не знала, что делать. Неоправданные выходы к сетке. Много неправильных решений вообще.
    Эту встречу можно было выиграть.
    Кенин - сыграно очень неплохо, но если её по-настоящему придавить, рассыпается.
    Победа над Барти?
    Скорее та проиграла сама, не в лучшей форме сейчас, но Эшли прибавит к US Open.
    А Кенин не прибавит.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.08.2019 21:42
    +4
    Мне лично Элину сегодня упрекнуть не в чем. Кроме одного - получая преимущество уходит в экономрежим. Мало того, что вернуться потом тяжело, так ещё даёт сопернице отдышаться и прийти в чувства. И тогда проблемы.
    Кенин поймала кураж и...
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 09.08.2019 21:39
    +4
    Честно, замахали эти удары по центру! Когда за розыгрыш можно попытаться играть несколько раз по линии, она все также лупит в центр. Как только ей лупят в линию, все, вынимай! Никакой агрессии... осторожный теннис! В итоге с кучей ошибок Кенин все равно побеждает с большим количеством винерсов и более агрессивной игрой. Абсолютно бестолковый теннис был сегодня...
    Ссылка
    Saar
      Saar, 09.08.2019 21:46
    +3
    Жюстин Энин-Арден -вот кто достоин подражания для женского тенисса как в футболе Роналду и Месси. Небольшого роста, а как играла!!! Какие подачи, скорость , агрессия на корте и как результат-первая ракетка мира!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.08.2019 21:42
    +3
    vizuals, 09.08.2019 21:40
    Що сказати, Світоліна більше не Світоліна. Не треба було звязуватися з Монфілсами.
    Когда тебя уже выгонят с сайта?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.08.2019 21:39
    +3
    vizuals, 09.08.2019 21:31
    Як мені соромно. Я був впевнений у перемозі Елі. Але в Еліна продовжує принижувати Україну, маючи набагато вищий класс порівняно з опонентом.
    Впевнений в перемозі? Хм, трохи дивно. Я наприклад був впевнений що якщо Кенін зіграє в свою гру, то легко переможе. І вона в принципі лише за певним вийнятком своєї гри не показала. Ера захисного тенісу позаду. Майбутнє за атакуючим тенісом, правда продуманим. Вже навіть Халеп більше на атаку грає, бо зрозуміла це, а Еліна ну ніяк. І якщо рік два тому я також у всіх матчах з тенісистками з 3 десятку і нижче був впевнений в перемозі Еліни, то зараз такої впевненості не буде навіть проти тенісистки з другої сотні
    Ссылка
    vital
      vital, 09.08.2019 21:33
    +3
    Сумно, але що поробиш.
    Еля, спасибі за турнір і чекаємо на успіхи в Цинциннаті, або вже на шлемі.
    Вчора в Елі реалізація брейкпойнтів 6 із 7-ми, а сьогодні 2 із 11-ти. Раз на раз не приходиться. Наших дівчат треба підтримувати, особливо в складні для них періоди, після поразок.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.08.2019 21:31
    +3
    Як мені соромно. Я був впевнений у перемозі Елі. Але в Еліна продовжує принижувати Україну, маючи набагато вищий класс порівняно з опонентом.
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 09.08.2019 21:30
    +3
    Гонит беса Эля, стабильности вообще нет после того как с негром связалась...
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 09.08.2019 21:29
    +3
    Це і тенісом назвати не можна
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.08.2019 21:49
    +2
    на жаль, зрозумів для себе, що ЗАХИСНИК НІКОЛИ НЕ ВИГРАЄ У НАПАДНИКА, навіть Еліна! Треба хоча б 10-15 ейсів СТАБІЛЬНО у кожному матчі! Еліна зробила все, що могла! Хай щастить!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 09.08.2019 21:32
    +2
    Сначала по вчерашней встрече Кенин - Ястремская.
    Никто не захотел заметить главного - Даяна просто не играла! Вот не играла и всё. И это не договорняк. Я так понимаю - по плану подготовки к US Open перегружать себя лишними матчами...
    Вспомните, какой облом получился на Ролан Гарросе. Даяна выложилась накануне турнира и вылетела в первом же матче - на корте была не она, а выжатый 🍋
    Задача перед Дачной, как я понимаю, подойти на пике формы к концу августа. Так что вчера была тренировка)) Как-то так. Задача победить не ставилась. Отсюда и такая игра.
    Можно сказать, что это был слив матча. Хотя мне, как её болельщику - смотреть на такое обидно. Даже противно.
    Хотя её тренерский штаб, так сказать (тренер, пара и мама) - я тоже понимаю. Хорошо сыграть на турнире большого шлема - задача приоритетная. Это гораздо важнее, чем даже пройти ещё парочку кругов в Канаде.
    После Уимблдона у Даяна был отпуск, теперь ей нужно планомерно набирать физическую и игровую форму. Интенсивные тренировки и не больше трёх матчей на этой неделе, трёх-четырёх на следующей и все возможные матчи на слабеньком по составу турнире в Вашингтоне, перед US open. И ни в коем случае не перегружаться во время ближайших двух турниров физически и морально. Тогда, при стечении обстоятельств, можно пройти дальше, чем на Уимблдоне...
    P.S. Тренер у Даяны очень хороший, по крайней мере для этого этапа карьеры.
    Если проблемы со здоровьем, которые преследуют ВСЕХ теннисистов из бедных стран в гораздо большей степени, чем из стран западных (наши просто не получали с детства хорошей спортивной медицины и перегружали себя, свежий пример Даша Лопатецкая, потенциально звезда. Мениск в 16 лет - приговор для неё. Она уже не сможет достичь тех вершин, на которые была способна, так обидно... Этот мениск будет мешать всю последующую карьеру с вероятностью в 95 процентов).
    Так вот, если Даяну не подведёт здоровье - она игрок топ-3. И сможет достаточно долго в карьере продержаться в топ-10. И Шлемы будут, большие-большие.))) Трудно сказать сколько. При удачном стечении обстоятельств возможно будет какое-то время, вряд-ли очень долгое, и первой ракеткой мира.
    Сравнивали со Свитолиной? Несопоставимо. Ястремская более талантлива. Пока что это самая талантливая украинская теннисистка за всю нашу небольшую историю.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.08.2019 21:48
    +1
    В Світоліної може виграти тенісистка хоч з другої сотні, тільки потрібно щоб вона грала не в перекидання мяча в якому Світолина не переможна. Мухова в Лондоні мала шанс поки не занервувала. Сіняковій трохи не вистачило стабільної подачі. Кенін почала грати в гру Еліни і в неї прогнозовано нічого не виходило, поки вона не змінила гру на креативну.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.08.2019 21:40
    +1
    Коротше, Світоліна свій ресурс мабуть використала. Вона досягла багато чого, молодець. Повага їй. Але цей матч мабуть був останнім, якій я дивився і за якій я вболював за неї. Вона перетворилася на якусь слякоть. Такі люди мені не цікаві.
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 09.08.2019 21:30
    +1
    вы такие злые, чего вы так ярмоленко не обсыраете, который даже в топ 200 футболистов не входит, гордитесь одной из лучшей тенисисток мира, и лучшей тенисисткой Украины, у всех бывают неудачные сезоне, не всегда прыгнешь выше головы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности