Торонто. Свитолина остановилась в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

Торонто. 1/4 финал

Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:7(2), 4:6

Команда Свитолиной хорошо подготовилась к сопернице и Кенин поначалу вообще не понимала, что она может сделать на корте. Элина, которая преимущественно играет плоскими ударами, сегодня использовала много вращений, некоторые слайсы ставили представительницу США в тупик, ее форхенд ошибался намного больше обычного. Также теннисисткам очень сильно мешал ветер, но Свитолина на опыте лучше справлялась с этой дополнительной проблемой.

В первых геймах украинка была очень собранной, практически не ошибалась, также ей несколько раз немного повезло, как в моменте с тросом на геймболе второго гейме. Результатом стартового преимущества стали два брейка и счет 4:0. Казалось, что проиграть эту партию малореально, хотя сомнения в победительнице матча, конечно же, были. Но в один момент американка стала лучше справляться со внешними раздражителями, нашла свой ритм и картина на корте кардинально изменилась.

Теперь уже София диктовала условия, была более активной и фантастически отыгрывала в важные моменты. Несколько раз она наказывала Свитолину за не самые уверенные выходы к сетке идеальными свечками, до конца матча таких моментов было около пяти. Ситуация вышла из под контроля украинки, она не без проблем смогла перевести партию на тай-брейк, где прогнозировано уступила. Это был уже пятый проигранный тай-брейк Свитолиной подряд (3-6 в 2019 году), статистика удручающая.

Вторая партия не сулила ничего хорошего, но по итогу Элина провела ее не так уж и плохо с точки зрения самой игры. Единственной проблемой украинка стала нереализация брейкпоинтов, их у нее было целых 7 (семь). К примеру, у Кенин брейкпоинт был всего один и она его использовала. Еще раз: одного брейкпоинта при довольно равной игре в сете американке хватило для победы в сете и соответственно в матче. И кто тут теннисистка из первой десятки?

Таким образом, Кенин впервые выходит в полуфинал турнира серии Премьер 5 и вплотную подбирается к топ-20 мирового рейтинга. В 1/2 финала София сразится против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Бьянки Андрееску (№27 WTA).