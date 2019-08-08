Торонто. Ястремская проиграла Кенин в двух сетах

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

В матче третьего круга 19-летняя украинка в двух быстрых сетах проиграла 20-летней Софии Кенин из США (№29 WTA).

Торонто. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 2:6, 2:6

Рассказывать о матче особо нечего. За исключением нескольких вспышек, которые продолжались не более одного гейма, игра у Ястремской сегодня не пошла. Но так бывает, тем более в столь юном возрасте, тем более против хорошей соперницы.

Сомнения в позитивном результате появились практически сразу. В первом гейме несколько раз ошиблась американка и плохой уровень игры украинки не сразу бросился в глаза. Но как только София заиграла надежно, подключив отличную подачу и максимально глубокие приемы, Ястремская перестала набирать очки. Особенно плохо она играла на чужих геймах, а без этого побеждать с ее стилем игры пока не получается.

В стартовой партии Даяне удалось всего дважды защитить свою подачу. На приеме брейкпоинты были только во втором гейме, но со счета 40:0 у нее не получилось оформить брейк. Дальше американка шансов не давала.

До конца матча Кенин не проиграла ни одного гейма на подаче. В шестом гейме второго сета Даяна во второй раз в матче «отпустила» соперницу с тройного брейкпоинта и на этом любая интрига закончилась.

В целом, еще один удачный турнир для украинки, добыто две победы над непростыми соперницами. Дальше Даяна должна только добавлять, пожелаем ей удачи.

Со следующей недели Даяна с большой долей вероятности поднимется на одну позицию в мировом рейтинге, повторив лучшее достижение в карьере. Помешать ей могут только Екатерина Александрова (нужен выход в финал) или Ига Свёнтек (нужен титул).