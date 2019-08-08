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Торонто. Ястремская проиграла Кенин в двух сетах

Американка взяла реванш за поражение на Уимблдоне

  • 08.08.2019 19:06
  • 2697 просмотров
  • 23 комментария
Торонто. Ястремская проиграла Кенин в двух сетах
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче третьего круга 19-летняя украинка в двух быстрых сетах проиграла 20-летней Софии Кенин из США (№29 WTA). 
 
Торонто. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 2:6, 2:6
 
Рассказывать о матче особо нечего. За исключением нескольких вспышек, которые продолжались не более одного гейма, игра у Ястремской сегодня не пошла. Но так бывает, тем более в столь юном возрасте, тем более против хорошей соперницы.
 
Сомнения в позитивном результате появились практически сразу. В первом гейме несколько раз ошиблась американка и плохой уровень игры украинки не сразу бросился в глаза. Но как только София заиграла надежно, подключив отличную подачу и максимально глубокие приемы, Ястремская перестала набирать очки. Особенно плохо она играла на чужих геймах, а без этого побеждать с ее стилем игры пока не получается.
 
В стартовой партии Даяне удалось всего дважды защитить свою подачу. На приеме брейкпоинты были только во втором гейме, но со счета 40:0 у нее не получилось оформить брейк. Дальше американка шансов не давала.
 
До конца матча Кенин не проиграла ни одного гейма на подаче. В шестом гейме второго сета Даяна во второй раз в матче «отпустила» соперницу с тройного брейкпоинта и на этом любая интрига закончилась.
 
В целом, еще один удачный турнир для украинки, добыто две победы над непростыми соперницами. Дальше Даяна должна только добавлять, пожелаем ей удачи. 
 
В 1/4 финала Кенин сразится против Элины Свитолиной (№7 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
 
Со следующей недели Даяна с большой долей вероятности поднимется на одну позицию в мировом рейтинге, повторив лучшее достижение в карьере. Помешать ей могут только Екатерина Александрова (нужен выход в финал) или Ига Свёнтек (нужен титул).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.08.2019 19:44
    +1
    К стати, когда я пишу после её побед, что Даяна и на топ-20 недотягивает, не то что на 1-ю ракетку, мне дружно минусуют. А когда проигрывает, не менее дружно сами пишут нечто подобное.
    Почему?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.08.2019 19:42
    0
    Stanislav Matusevych, 08.08.2019 19:13
    Сегодня Даяна показала всем ожидающим ее в десятке или даже а первой строчке рейтинга, при каком условии может там оказаться. Если научится выигрывать матчи, в которых у нее не идет игра. Элина это умеет, потому два с половиной года не выпадает из топ-10.
    Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
    Поздно учиться. И дело тут не в психологии, а в стиле игры. Все знают как она играет, а по другому попросту не может. Надо совершенствовать то, что есть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.08.2019 19:41
    0
    Stanislav Matusevych, 08.08.2019 19:13
    Сегодня Даяна показала всем ожидающим ее в десятке или даже а первой строчке рейтинга, при каком условии может там оказаться. Если научится выигрывать матчи, в которых у нее не идет игра. Элина это умеет, потому два с половиной года не выпадает из топ-10.
    Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
    Абсолютно і повністю згоден. Змінюватись по ходу гри - це поки не є сильною рисою Даяни. Світоліна може змінювати тактику, темп та інш. В Даяни все набагато яскравіше, але простіше. Тренера б йї якогось крутого. Але на це потрібні гроші.
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:30
    0
    Ще й Еля закульгала
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:28
    0
    dudigo78, 08.08.2019 19:25
    Давав більше шансів Даяні, ніж Еліні. Зараз взагалі боюсь матч Еліни дивитись після такого
    Це ж жіночий теніс, тут щось прогнозувати складно. Частіше буває навпаки.
    Це не те саме що на трьох мастодонтів у чоловіків прогнози робити...
    Ссылка
    savant
      savant, 08.08.2019 19:27
    -1
    vizuals, 08.08.2019 19:07
    Якась Даяна в нас дуже нестабыльна. То граэ в космычну гру, то лупашит по аутах, як по горобцях
    Ей 19!! лет нестабильность свойственна для такого возраста...
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:26
    +1
    olya403, 08.08.2019 19:14
    та були в Даяни вже такі матчі...та візьміть хоча б попередній матч з контою на траві, коли Даяна подач Йоханни навіть в корт не могла прийняти. Були і жахливі сети, а з ними і програні матчі. Нема ще стабільності, нема різноманітності. Але дуже сподіваюся, що буде все
    Ага, тоді за весь матч із Контою у Даяни не те що брейкпойнта на прийомі не було, там навіть 40-40 жодного разу не було з британкою.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2019 19:25
    0
    Давав більше шансів Даяні, ніж Еліні. Зараз взагалі боюсь матч Еліни дивитись після такого
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 08.08.2019 19:19
    0
    Сан Саныч, 08.08.2019 19:10
    всё ушло на Азаренко
    Да не. У Даяны - если прет - не бывает усталости какой-то после каких-то матчей). Ото когда у нее серия под 15 побед кряду была - так она ту серию оформила дней за 18 - вообще как терминатор всех делала, без передышки)))
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 08.08.2019 19:19
    0
    Мда. Мабуть найгірша гра Даяни за останній рік (гра проти Серени не рахується).
    В мене складось таке враження що вона кудись поспішала. Таке в Марти частенько проглядалось. Немов хотіла просто поскоріше все закінчити, і не важливо хто виграє. Шкода. Ніяк не дочекаюсь Еліни проти Даяни. Як не одна залажає, так інша ((( Але то таке. Головне, щоб робили правильні висновки, інакше прогресу не буде
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2019 19:17
    0
    olya403, 08.08.2019 19:14
    та були в Даяни вже такі матчі...та візьміть хоча б попередній матч з контою на траві, коли Даяна подач Йоханни навіть в корт не могла прийняти. Були і жахливі сети, а з ними і програні матчі. Нема ще стабільності, нема різноманітності. Але дуже сподіваюся, що буде все
    Сперечатись не буду, просто сьогодні ну щось дуже важко на то було дивитись
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.08.2019 19:14
    +2
    dudigo78, 08.08.2019 19:11
    Таке хочеться забути і ніколи не згадувати. Може і є якісь на то причини, ми не знаєм. Але я вперше побачив аж настільки погану гру, якщо це взагалі можна назвати грою
    та були в Даяни вже такі матчі...та візьміть хоча б попередній матч з контою на траві, коли Даяна подач Йоханни навіть в корт не могла прийняти. Були і жахливі сети, а з ними і програні матчі. Нема ще стабільності, нема різноманітності. Але дуже сподіваюся, що буде все
    Ссылка
    Vika Rubi
    Vika Rubi, 08.08.2019 19:14
    0
    Не виспалась вона
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2019 19:13
    +7
    Сегодня Даяна показала всем ожидающим ее в десятке или даже а первой строчке рейтинга, при каком условии может там оказаться. Если научится выигрывать матчи, в которых у нее не идет игра. Элина это умеет, потому два с половиной года не выпадает из топ-10.
    Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 08.08.2019 19:13
    +1
    Игра безвольная. Она даже не старалась бороться.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.08.2019 19:12
    +1
    Кааак!? Я, признаюсь, смотрел только второй сет, но, как по мне, то Азаренко вчера смотрелась даже лучше Кенин. Кенин вообще никаких сложных задач не ставила: перебивает себе через сетку и всё... Просто отвечай ей и наказывай при удобном случае. Зачем пытаться постоянно лупашить: ложится мяч удобно на ракетку, не ложится - пох*й, надо вложиться в удар, а вдруг залетит...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2019 19:11
    0
    Таке хочеться забути і ніколи не згадувати. Може і є якісь на то причини, ми не знаєм. Але я вперше побачив аж настільки погану гру, якщо це взагалі можна назвати грою
    Ссылка
    Robin
      Robin, 08.08.2019 19:11
    +2
    Сядай 2, завтра батьків в школу.
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 08.08.2019 19:10
    -1
    явно сегодня прицел сбился
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:10
    -2
    Немає вболівальників - кіна не буде. Поки Даяна нестабільна і залежна від багатьох факторів (якість подач, хороший старт, відсутність плану Б, ...), але сподіваюся що українка буде продовжувати прогресувати.
    Віримо в талант наших дівчат.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2019 19:13
    +7
    Сегодня Даяна показала всем ожидающим ее в десятке или даже а первой строчке рейтинга, при каком условии может там оказаться. Если научится выигрывать матчи, в которых у нее не идет игра. Элина это умеет, потому два с половиной года не выпадает из топ-10.
    Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.08.2019 19:14
    +2
    dudigo78, 08.08.2019 19:11
    Таке хочеться забути і ніколи не згадувати. Може і є якісь на то причини, ми не знаєм. Але я вперше побачив аж настільки погану гру, якщо це взагалі можна назвати грою
    та були в Даяни вже такі матчі...та візьміть хоча б попередній матч з контою на траві, коли Даяна подач Йоханни навіть в корт не могла прийняти. Були і жахливі сети, а з ними і програні матчі. Нема ще стабільності, нема різноманітності. Але дуже сподіваюся, що буде все
    Ссылка
    Robin
      Robin, 08.08.2019 19:11
    +2
    Сядай 2, завтра батьків в школу.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.08.2019 19:44
    +1
    К стати, когда я пишу после её побед, что Даяна и на топ-20 недотягивает, не то что на 1-ю ракетку, мне дружно минусуют. А когда проигрывает, не менее дружно сами пишут нечто подобное.
    Почему?
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:26
    +1
    olya403, 08.08.2019 19:14
    та були в Даяни вже такі матчі...та візьміть хоча б попередній матч з контою на траві, коли Даяна подач Йоханни навіть в корт не могла прийняти. Були і жахливі сети, а з ними і програні матчі. Нема ще стабільності, нема різноманітності. Але дуже сподіваюся, що буде все
    Ага, тоді за весь матч із Контою у Даяни не те що брейкпойнта на прийомі не було, там навіть 40-40 жодного разу не було з британкою.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 08.08.2019 19:13
    +1
    Игра безвольная. Она даже не старалась бороться.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.08.2019 19:12
    +1
    Кааак!? Я, признаюсь, смотрел только второй сет, но, как по мне, то Азаренко вчера смотрелась даже лучше Кенин. Кенин вообще никаких сложных задач не ставила: перебивает себе через сетку и всё... Просто отвечай ей и наказывай при удобном случае. Зачем пытаться постоянно лупашить: ложится мяч удобно на ракетку, не ложится - пох*й, надо вложиться в удар, а вдруг залетит...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.08.2019 19:07
    +1
    Якась Даяна в нас дуже нестабыльна. То граэ в космычну гру, то лупашит по аутах, як по горобцях
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.08.2019 19:42
    0
    Stanislav Matusevych, 08.08.2019 19:13
    Сегодня Даяна показала всем ожидающим ее в десятке или даже а первой строчке рейтинга, при каком условии может там оказаться. Если научится выигрывать матчи, в которых у нее не идет игра. Элина это умеет, потому два с половиной года не выпадает из топ-10.
    Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
    Поздно учиться. И дело тут не в психологии, а в стиле игры. Все знают как она играет, а по другому попросту не может. Надо совершенствовать то, что есть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.08.2019 19:41
    0
    Stanislav Matusevych, 08.08.2019 19:13
    Сегодня Даяна показала всем ожидающим ее в десятке или даже а первой строчке рейтинга, при каком условии может там оказаться. Если научится выигрывать матчи, в которых у нее не идет игра. Элина это умеет, потому два с половиной года не выпадает из топ-10.
    Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
    Абсолютно і повністю згоден. Змінюватись по ходу гри - це поки не є сильною рисою Даяни. Світоліна може змінювати тактику, темп та інш. В Даяни все набагато яскравіше, але простіше. Тренера б йї якогось крутого. Але на це потрібні гроші.
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:30
    0
    Ще й Еля закульгала
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 19:28
    0
    dudigo78, 08.08.2019 19:25
    Давав більше шансів Даяні, ніж Еліні. Зараз взагалі боюсь матч Еліни дивитись після такого
    Це ж жіночий теніс, тут щось прогнозувати складно. Частіше буває навпаки.
    Це не те саме що на трьох мастодонтів у чоловіків прогнози робити...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2019 19:25
    0
    Давав більше шансів Даяні, ніж Еліні. Зараз взагалі боюсь матч Еліни дивитись після такого
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 08.08.2019 19:19
    0
    Сан Саныч, 08.08.2019 19:10
    всё ушло на Азаренко
    Да не. У Даяны - если прет - не бывает усталости какой-то после каких-то матчей). Ото когда у нее серия под 15 побед кряду была - так она ту серию оформила дней за 18 - вообще как терминатор всех делала, без передышки)))
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 08.08.2019 19:19
    0
    Мда. Мабуть найгірша гра Даяни за останній рік (гра проти Серени не рахується).
    В мене складось таке враження що вона кудись поспішала. Таке в Марти частенько проглядалось. Немов хотіла просто поскоріше все закінчити, і не важливо хто виграє. Шкода. Ніяк не дочекаюсь Еліни проти Даяни. Як не одна залажає, так інша ((( Але то таке. Головне, щоб робили правильні висновки, інакше прогресу не буде
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2019 19:17
    0
    olya403, 08.08.2019 19:14
    та були в Даяни вже такі матчі...та візьміть хоча б попередній матч з контою на траві, коли Даяна подач Йоханни навіть в корт не могла прийняти. Були і жахливі сети, а з ними і програні матчі. Нема ще стабільності, нема різноманітності. Але дуже сподіваюся, що буде все
    Сперечатись не буду, просто сьогодні ну щось дуже важко на то було дивитись
    Ссылка
    Vika Rubi
    Vika Rubi, 08.08.2019 19:14
    0
    Не виспалась вона
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.08.2019 19:11
    0
    Таке хочеться забути і ніколи не згадувати. Може і є якісь на то причини, ми не знаєм. Але я вперше побачив аж настільки погану гру, якщо це взагалі можна назвати грою
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 08.08.2019 19:10
    0
    всё ушло на Азаренко
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 08.08.2019 19:08
    0
    лучше не выходить так играть
    Ссылка
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