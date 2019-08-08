Торонто. Ястремская проиграла Кенин в двух сетах

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче третьего круга 19-летняя украинка в двух быстрых сетах проиграла 20-летней Софии Кенин из США (№29 WTA).
Торонто. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 2:6, 2:6
Рассказывать о матче особо нечего. За исключением нескольких вспышек, которые продолжались не более одного гейма, игра у Ястремской сегодня не пошла. Но так бывает, тем более в столь юном возрасте, тем более против хорошей соперницы.
Сомнения в позитивном результате появились практически сразу. В первом гейме несколько раз ошиблась американка и плохой уровень игры украинки не сразу бросился в глаза. Но как только София заиграла надежно, подключив отличную подачу и максимально глубокие приемы, Ястремская перестала набирать очки. Особенно плохо она играла на чужих геймах, а без этого побеждать с ее стилем игры пока не получается.
В стартовой партии Даяне удалось всего дважды защитить свою подачу. На приеме брейкпоинты были только во втором гейме, но со счета 40:0 у нее не получилось оформить брейк. Дальше американка шансов не давала.
До конца матча Кенин не проиграла ни одного гейма на подаче. В шестом гейме второго сета Даяна во второй раз в матче «отпустила» соперницу с тройного брейкпоинта и на этом любая интрига закончилась.
В целом, еще один удачный турнир для украинки, добыто две победы над непростыми соперницами. Дальше Даяна должна только добавлять, пожелаем ей удачи.
В 1/4 финала Кенин сразится против Элины Свитолиной (№7 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
Со следующей недели Даяна с большой долей вероятности поднимется на одну позицию в мировом рейтинге, повторив лучшее достижение в карьере. Помешать ей могут только Екатерина Александрова (нужен выход в финал) или Ига Свёнтек (нужен титул).
Источник — Sport.ua
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Почему?
Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
Це не те саме що на трьох мастодонтів у чоловіків прогнози робити...
В мене складось таке враження що вона кудись поспішала. Таке в Марти частенько проглядалось. Немов хотіла просто поскоріше все закінчити, і не важливо хто виграє. Шкода. Ніяк не дочекаюсь Еліни проти Даяни. Як не одна залажає, так інша ((( Але то таке. Головне, щоб робили правильні висновки, інакше прогресу не буде
Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
Віримо в талант наших дівчат.
Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
Почему?
Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
Сегодня Кенин сыграла хорошо, играя постоянно очень глубоко, давая стабильно низкие отскоки. К таким мячам у Даяны вечная проблема успевать ногами. А если уж что-то начинает не получаться, то и вся игра Ястремской разваливается. Вот и результат.
Це не те саме що на трьох мастодонтів у чоловіків прогнози робити...
В мене складось таке враження що вона кудись поспішала. Таке в Марти частенько проглядалось. Немов хотіла просто поскоріше все закінчити, і не важливо хто виграє. Шкода. Ніяк не дочекаюсь Еліни проти Даяни. Як не одна залажає, так інша ((( Але то таке. Головне, щоб робили правильні висновки, інакше прогресу не буде
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